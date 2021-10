V Brezne pribudnú nové byty za milióny eur, stavať začnú už v týchto dňoch

Metropola Horehronia získala nenávratnú dotáciu na 96 bytov. To však nie je konečné číslo, lebo mesto avizuje ďalších 250, ktorých výstavbu plánuje odštartovať do jedného roka. Primátor Tomáš Abel vraví, že projekt je už rozpracovaný.

Novinku o bytoch Pravde potvrdil práve Abel. „Dostali sme nenávratnú dotáciu na výstavbu 96 bytov. Už som podpísal zmluvu s ministerstvom dopravy, kde sme po elektronickej súťaži získali viac ako dva milióny eur,“ hovorí.

Zvyšné štyri milióny dofinancujú cez zvýhodnený úver Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB). „Splácať ho budú nájomníci, takže sa to nepočíta do dlhovej služby mesta,“ vysvetlil Abel. Mesačný poplatok nájomcov bude podstatne nižší práve vďaka nenávratnej dotácii.

Tento úspech podľa primátora dosiahli v rámci silnej konkurencie, takže to nebolo jednoduché. „Žiadostí bolo podaných veľa, no išlo najmä o to, aby sme stihli všetky potrebné procesy do daných termínov. Najskôr to muselo prejsť dôkladnou kontrolou a až keď sa potvrdilo, že je to v poriadku, pridelili nám peniaze. Mám z toho veľkú radosť. Som vďačný našim zamestnancom a za podporu tiež poslancom,“ povedal.

Foto: FOTO archív mesta Brezno Brezno, byty Nová bytovka vyrastie na sídlisku Mazorníkovo.

Abel objasnil, že panelák s 1– až 4-izbovými bytmi vyrastie na najväčšom breznianskom sídlisku Mazorníkovo. Zabezpečiť má najmä dostupné bývanie pre mladé rodiny. „Mnohí ľudia sa chcú vrátiť do rodného mesta. Volajú nám a pýtajú sa na predpoklady, ktoré musia spĺňať pri vypĺňaní žiadosti. Momentálne ich evidujeme zhruba dvesto,“ pokračoval s tým, že o podmienkach výberu ešte len rozhodnú poslanci.

„S výstavbou začíname obratom,“ tvrdí Abel. „Stane sa tak v priebehu dvoch týždňov, potrvá to 23 mesiacov. Ak teda pôjde všetko ako má, noví nájomníci by sa tam mali nasťahovať o dva roky,“ priblížil.

Foto: VIZUALIZÁCIA archív mesta Brezno Brezno, byty Nová bytovka vyrastie na sídlisku Mazorníkovo.

Konkurujú Kollárovi?

Bytová politika Brezna je v ostatných rokoch aktívna. V januári 2019 odovzdali 24 nájomných bytov, ktoré vyrástli s pomocou ŠFRB, v Štvrti Ladislava Novomeského. Dovtedy však v meste za viac ako pätnásť rokov nič podobné nevyrástlo.

Táto zatiaľ najnovšia štvorpodlažná stavba pozostáva z jednoizbových a dvojizbových bytov. Tretinu z nich, v rámci udržania základnej zdravotnej starostlivosti v regióne, vtedy pridelili zamestnancom breznianskej nemocnice. Ostatné majú nájomcov, ktorí vzišli z verejného žrebovania.

„Momentálne projektujeme aj ďalších 250 bytov. Začiatok výstavby by mohol byť realitou do nejakého roka,“ povedal primátor. Spomenuté bytovky majú vyrásť, opäť s pomocou ŠFRB, v lokalite Banisko či v areáli bývalých kasární na Sekurisovej ulici.

Brezňania sa z týchto plánov tešia a aktivitu mesta chvália. Niektorí žartujú, že ich samospráva konkuruje predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina), ktorého sľuby o nájomných bytoch sú notoricky známe. „Niekto musí zabrať,“ smejú sa Horehronci.