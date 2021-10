Kollár zatiaľ dáva reforme nemocníc červenú

„Naši ministri za túto reformu nehlasovali na vláde. Ak by sme ju mali podporiť, musím prejsť jednotlivé nemocnice. Bol som vo Zvolene a dnes (v stredu – pozn. red.) som tu a idem ešte do Sniny. Obehnem všetky, ktoré boli v uniknutom zozname," povedal Kollár s tým, že chce počuť priamo od ľudí z nemocníc, ale aj od obyvateľov ich názory. „Zatiaľ máme červenú, a kým nám vedenie nemocnice spolu s primátorkou neoznámia, že je to v poriadku, za návrh nebudeme hlasovať," zdôraznil jeden zo štyroch lídrov vládnej koalície.

VIDEO: Kollár obiehal regionálne nemocnice, ktoré sú na ‚odstrel‘.

Zo zoznamu nemocníc, kde by mal pacient dostať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, kde by ho mali zoperovať či kde by mali byť pôrodnice, by malo vypadnúť 22 nemocníc po celom Slovensku. Rezort zdravotníctva upozorňuje, že v súčasnosti sa reforma iba chystá aj zoznam nemocníc, ktoré sa postupne premenia na tzv. komunitné. Ak prejde navrhovaný zákon v parlamente, bude sa najskôr sledovať vyťaženosť nemocníc a kvalita i množstvo zdravotníckych výkonov.

Samotný zoznam zariadení, ktoré by mali v takomto pomyselnom rebríčku klesnúť, sa v čase mení. Je v ňom však napríklad nemocnica v Malackách, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, vo Vranove nad Topľou, v Trebišove, Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši či v Zlatých Moravciach. Aj nemocnica vo Svidníku.

Reforma od stola

Kollár po stretnutí s riaditeľom Nemocnice s poliklinikou vo Svidníku Slavkom Rodákom a primátorkou mesta Marcelou Ivančovou vyhlásil, že reforma sa rieši z Bratislavy od stola.

„Niekto tam do mapy zapichne kružidlo a niečo sa vyriekne. Ale keď pôjdete tridsať kilometrov po diaľnici zo Senca do centra Bratislavy, bude to trvať desať minút. Ale tu urobiť tridsať kilometrov len tak jednoducho nejde. Na cestách je denne päťtisíc kamiónov, po sprejazdnení Via Carpatia to bude dvadsaťtisíc. Cesty sú tu nekvalitné a úzke. Ľudia sa včas nedostanú k zdravotnej starostlivosti a budú tu umierať," povedal Kollár.

Vyhlásil, že takýmto prístupom sa uškodí nielen obyvateľom týchto regiónov, ale aj samotné územie sa vyľudní. „Ja budem za týmito ľuďmi stáť. Naši koaliční partneri nebudú môcť počítať s podporou našich 17 poslancov, aby podporili túto reorganizáciu nemocníc," dodal líder hnutia Sme rodina. Podľa neho sa „sa to deje iba preto, aby sme získali balík peňazí z Európskej únie“. „Keby som mal dať na misku váh, že úplne rozbijeme naše zdravotníctvo, tak sa vykašlem na tú jednu miliardu. Radšej nech to funguje tak, ako to je, lebo to funguje," dodal.

Chýbajú ľudia

O uniknutých informáciách chce Boris Kollár hovoriť aj s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Bude ho zaujímať, odkiaľ takéto zoznamy „utekajú“, či sú pravé, alebo je to len „nejaký fejk“. Poukázal tiež, že špekulácie o osudoch nemocníc v okrajových regiónoch „znervózňujú" personál, čo je, vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných lekárov v krajine, veľmi nešťastné.

„My ich musíme upokojiť, musíme im dať garancie," zdôraznil. V opačnom prípade sa obáva masívneho odlivu kvalifikovaného personálu na iné, i zahraničné, pôsobiská. „Ak lekár dostane ponuku z Prahy či Rakúska, nebude uvažovať, či odíde. Ak z tejto nemocnice odídu dvaja chirurgovia, kto tu bude liečiť?" dal Kollár za pravdu miestnym.

Podľa slov primátorky Marcely Ivančovej slúži miestna nemocnica pre 60-tisíc ľudí v troch okresoch a ročne eviduje 7 500 hospita­lizácií a 20-tisíc akútnych výkonov. „Prišli sme už o pôrodnicu, ale nemocnicu si zrušiť nedáme. Budem za to bojovať," povedala.

Riaditeľ Slavko Rodák ocenil prístup predsedu Národnej rady. „Prebehla veľmi pragmatická diskusia hlavne o tom, že na tento zákon sa treba pozrieť ináč, aby nám nemocnice v regióne zostali. Musím povedať, že zatiaľ ide o hypotetický zoznam a my sme naďalej pripravení nemocnicu viesť a manažovať. Najväčší problém pre nás je udržať personál," priznal problémy Rodák.

Dvadsaťročná reforma od tých istých ľudí

Na stretnutí so zamestnancami sa do diskusie pridala aj primárka oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti Renáta Diničová, ktorá je lekárka už 25 rokov.

„Počnúc od ministra Zajaca tu máme každé volebné obdobie nejaké reformy. Každá vláda príde s nejakou novou víziou. Ale za tým je stále tá istá skupina ľudí, ktorá tam pôsobí už od roku 2003. Je to 20 rokov tlaku na zamestnancov. My už nemáme chuť ani silu to robiť. Mladí jednoducho odchádzajú. Môžete im dať aj päťtisíc, ale keď ten človek nemá istotu…" pridala Diničová pohľad z druhej strany.

Primárka tiež uviedla, že pre ministerstvo je najjednoduchšie zrušiť tie najmenšie okresné nemocnice. Regióny by podľa nej mali byť porovnateľné.

„Keď zrušia Svidník, mali by zrušiť aj Starú Ľubovňu. Ale to by nemalo byť o tom. V každej nemocnici by mala byť základná starostlivosť. Celá tá reforma je zle urobená. Ak sa lekár zo Svidníka bude musieť pohnúť na iné miesto, určite nepôjde do Prešova či Košíc. Väčšina pôjde určite zo Slovenska preč. Ideme rušiť to, čo sa ťažko vybudovalo a má to systém. U nás sú dobré nemocnice, veď v prvej desiatke prieskumu INEKO je šesť nemocníc z východu. Horšie je, že doteraz si ani predseda vlády a ani minister zdravotníctva k nám cestu nenašli," dodala primárka.