Cintoríny sa plnia odpadom. Tony nerecyklovateľných smetí končia v spaľovni

Zamestnanci bratislavskej mestskej organizácie Marianum upozorňujú, že nerecyklovateľné odpady sú súčasťou cintorínov celoročne, no na jeseň je situácia priam alarmujúca. „Skúsenosti hovoria o tom, že krátko pred a po Sviatku všetkých svätých je miera návštevnosti na cintorínoch aj o 200 percent vyššia, ako počas iných období. S tým ruka v ruke súvisí aj navýšenie množstva odpadu. V tomto období preto posilňujeme, resp. zvyšujeme počet našich zamestnancov, ktorí sa starajú o poriadok a vysýpanie kontajnerov," povedal riaditeľ pohrebníctva Marianum Róbert Kováč. Zároveň dodal, že na mestských cintorínoch plánujú postupne vytvoriť také stojiská odpadu, aby ľudia nemuseli rozmýšľať, čo kam vyhodiť, ale aby im to bolo ihneď jasné.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, pohrebníctvo mesta Bratislava Marianum a spoločnosť JRK počas 2,5-hodinovej analýzy na Cintoríne Vrakuňa v Bratislave zistili, že sa v koši nachádzalo 86,80 percent odpadu, ktorý by sa dal vytriediť. Až 57,3 percenta z toho bol zelený kompostovateľný od­pad.

„Viac ako 50 percent tvoril bioodpad, ktorý tým, že končí v nádobe na zmesový odpad, sa dostáva do spaľovne alebo na skládku, ozrejmila riaditeľka JRK Slovensko Martina Gaislová. Taktiež vysvetlila, že tento odpad sa rozkladá bez prístupu vzduchu a výsledkom je produkcia skládkových plynov, najmä CO2 a metánu. „Bioodpad si jednoznačne zaslúži samostatné nádoby alebo priamo na cintoríne postavené kompostéry. Pretože je ohromným potenciálnym zdrojom živín a aplikáciou na pôdu zlepšuje jej kvalitu. Nuž a pôda, to je významný nástroj na zachytávanie uhlíka. Prírodný nástroj. Len ju musíme ozdraviť. A na to môže poslúžiť aj kompost z bioodpadu z cintorínov," podotkla Gaislová.

Odborníčka na prírodné pohrebníctvo z projektu Živice Záhrada spomienok, Monika Suchánska upozornila, že na slovenských cintorínoch vidno tendenciu hroby prezdobovať množstvom umelohmotných dekorácií – od vencov cez plastové kahance až po LED sviečky. „Toto všetko vytvorí ťažko separovateľný odpad a preto chceme ľudí inšpirovať k prírode bližším alternatívam,“ uviedla. Ako príklad uvádza ekologické náhrady za sviečky, kahance a iné spomienkové predmety, ktoré ľudia nosia na cintoríny. „Keď chcete na hrob niečo priniesť, skúste sviečky z rastlinného alebo včelieho vosku. Plastové kahance vymeňte za sklenené alebo zvoľte lampičky. Vymeňte umelé kvety za živé. Nádobku na polievanie kvetov tiež skúste radšej inú ako plastovú. Toto sú drobné zmeny, ktoré môžeme urobiť všetci," uzavrela odborníčka.