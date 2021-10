Namiesto bilbordov budú v Košiciach stromy. Prvú zoťali Remišovú

Vo štvrtok spílili na Popradskej ulici dva nelegálne bilbordy, ktoré stáli na mestských pozemkoch. Ich majitelia nerešpektovali výzvu mesta na ich odstránenie. Medzi odstránenými bol aj bilbord s aktuálnou reklamnou kampaňou strany Za ľudí. Šéfka strany Veronika Remišová pre TV Markízu uvoiedla, že to budú riešiť s bilbordovou agentúrou a požadovať odškodnenie. Agentúra podľa televízie tvrdí, že mesto im zlikvidovalo bilbord neoprávnene.

Útvar hlavného architekta zistil, že v Košiciach je takmer tritisíc reklamných plôch, ktoré sú na pozemkoch mesta, respektíve do nich čiastočne zasahujú. Mnohé z nich nemajú žiadne povolenia, keďže boli postavené napríklad už za socializmu alebo tesne po revolúcii.

Stavebný úrad mesta v priebehu tohto roka vydal takmer sto rozhodnutí na ich odstránenie. Zlikvidované by mali byť najneskôr do jari budúceho roka. Zároveň sa mesto dobrovoľne zaviazalo, že tam, kde to bude možné, namiesto každého odstráneného reklamného nosiča vysadí jeden stromček alebo inú drevinu. Tie podľa riaditeľky Správy mestskej zelene Marty Popríkovej poskytnú mestu z ich vlastnej Okrasnej škôlky v Bernátovciach, ktorá je zameraná na pestovanie a predaj širokého sortimentu listnatých a ihličnatých okrasných drevín.

„Nastavili sme také pravidlá, že reklamným spoločnostiam nevydávame nové povolenia a pri vypršaní platnosti tých pôvodných ich ani neobnovujeme. Aj napriek zložitej administratíve, ktorá tento proces sprevádza, je naším cieľom skrášliť ulice a celý verejný priestor v našom meste,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček. Dodal tiež, že v nasledujúcom roku sa chystajú odstrániť aj ďalšie, ku ktorým medzitým mesto získa ďalšie rozhodnutia zo stavebného úradu.