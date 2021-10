Najlepší učiteľ Prešovského kraja je z Bardejova

Prešovský samosprávny kraj ocenil najlepších on-line učiteľov pri príležitosti Svetového dňa učiteľov. Celkovo dostala samospráva 76 nominácií s menami 35 učiteľov.

Do ankety prihlasovali svojich učiteľov samotní žiaci zo všetkých stredných škôl v kraji, teda zo župných, súkromných i z cirkevných, za ich originálny a inovatívny prístup počas dištančného vyučovania.

„Keďže už druhý rok nám kvôli pandémii absentuje tradičné oceňovanie pedagógov a žiakov Sophista pro regione a Lux Mentium, rozhodli sme sa zrealizovať špeciálnu anketu, kde náročnú prácu a nasadenie učiteľov počas covidového roka mohli oceniť samotní žiaci. Som veľmi rád, že nám prišli desiatky nominácií, ktoré vyzdvihovali mimoriadne úsilie pedagógov učiť spoza počítača,“ zhodnotil predseda kraja Milan Majerský.

Do užšieho výberu na základe žiackych nominácií a hodnotenia odbornej poroty postúpili Zuzana Šoltisová zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove, Peter Svatuška z SOŠ technickej v Humennom a František Tkáč z Cirkevnej spojenej školy Bardejov, organizačná zložka bilingválne Gymnázium sv. Jána Bosca. Naj on-line učiteľom Prešovského samosprávneho kraja sa napokon suverénne stal František Tkáč, ktorého do ankety navrhla jeho vlastná trieda.

„Hovorí sa, že dobrý učiteľ musí byť aj dobrým psychológom. Okrem toho, že by mal byť svojim žiakom vzorom a dostatočne sa o nich zaujímať, tak spolu s odovzdávaním vedomostí a teórie v škole by mal presadzovať aj skutočné životné hodnoty. My štvrtáci z Cirkevného bilingválneho gymnázia sv. Jána Bosca v Bardejove máme šťastie, že máme triedneho učiteľa Františka Tkáča, ktorý rád poradí, vypočuje a objíme vždy vtedy, keď to práve jeden z nás najviac potrebuje. Pána učiteľa neodradila ani pandémia. Počas celého roka nás podporoval a bol nám veľkou oporou. Samozrejme, že nedopustil ani to, aby jeho on-line hodiny ubrali na hodnote a kreativite,“ napísali žiaci v nominácii.

Cenu si mladý učiteľ z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove prebral z rúk predsedu kraja Milana Majerského. Následne sa ku gratulantom pridala aj samotná trieda štvrtákov cez videoprojekciu. „Napriek tomu, že sme boli on-line, snažil som sa dostať k žiakom čo najbližšie, vymýšľať, čo sa dá, a nie, čo sa nedá. Bola to výzva učiť dištančne, pretože zo dňa na deň sme zostali doma a museli sme sa naučiť, ako teraz učiť, ako používať systém teams (systém, ktorý umožňuje viacerým ľuďom spolu komunikovať v jednom čase – pozn. red.) a ako rozdeliť hodiny, aby to nebola pre žiakov nuda. Myslím si, že všetci sme sa s tým popasovali celkom dobre. Ďakujem svojim žiakom za nomináciu, pretože bez nich by som tu dnes nestál,“ povedal po vyhlásení výsledkov víťaz ankety František Tkáč.