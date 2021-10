Požiar takmer zničil 'kukuricu' na Luníku, zhorelo osem bytov

V bytovke na košickom sídlisku Luník IX na Podjavorinskej ulici, známej ako kukurica, v sobotu po polnoci vypukol požiar. Na mieste zasahovalo 21 hasičov s 11 vozidlami.

„Všetci ľudia z bytovky sú zatiaľ u svojich príbuzných. V nedeľu prišiel odborník na strechy, ktorý zhodnotil škody. V priebehu pondelka sa budeme snažiť čo najviac pomôcť rodinám, ktoré prišli vlastne o všetko. Takisto nám príde posudok a dokumentácia od statika. Bude treba meniť zopár trámov a opraviť strechu. Potom začneme upratovať a upravovať byty,“ konštatoval v nedeľu starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa, s tým, že už teraz mu volajú ľudia, kedy sa budú môcť vrátiť domov.

Hoci horelo v podkrovných bytoch, pri hasení boli vytopené aj ostatné pod nimi. „Pri oprave budú pomáhať všetci, ktorí tam bývajú. Bude sa to tam musieť vysušiť a my im dáme farby a oni sami si to vymaľujú. Ale aj majitelia vyhorených bytov sa prihlásili, že budú vypratávať a čistiť byty po požiari,“ hovorí o postupe ďalších prác starosta.

Ihneď po udalosti starosta ubytoval takmer 90 ľudí na miestnom úrade. Boli tam do rána, ale hneď si hľadali prechodné ubytovanie u svojich príbuzných. Nechceli byť ubytovaní takto spolu v jednom veľkom priestore.

„Zabezpečili sme im tam narýchlo všetko, čo potrebovali. Vodu, jedlo… Ak by sa tam niekto chcel vrátiť, určite mu vyjdeme v ústrety. Od pondelka im pomôžeme zháňať aj nejaký starší nábytok. Určite to zvládneme. Už aj v minulosti sme to tak urobili. Oslovím aj ja svojich známych," pokračoval Šaňa.

Pri požiari zhorelo osem bytov, v ktorých bývalo 40 až 50 ľudí. V celom štvorpodlažnom bytovom dome býva okolo 200 ľudí. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať ráno po šiestej hodine. Na miesto sa však o dve hodiny vrátili, pretože zo strechy sa začalo opäť dymiť. Postupne boli uhasené všetky skryté ohniská. K zraneniam osôb nedošlo.