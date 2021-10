Košičania si opäť môžu adoptovať chodníky, mesto im za údržbu zaplatí

Zimná údržba v Košiciach stála minulú zimnú sezónu magistrát štyri milióny eur. V porovnaní s predchádzajúcou zimou to bolo takmer o milión viac. Mesto však aj tak ušetrilo.

Mesto totiž mohlo za zimnú údržbu zaplatiť oveľa viac. Ušetrili vďaka spusteniu aplikácie Zimná údržba. Prostredníctvom nej sa občania mohli zapojiť do dočisťovania chodníkov počas obdobia zimnej údržby, ktorá trvá od 15. novembra do 31. marca. „Svoj“ chodník si minulého roku adoptovalo 544 ľudí, čo bolo vyše 90 percent všetkých ponúkaných chodníkov na adopciu počas zimných mesiacov. Novinka sa jednoznačne ujala a bude pokračovať aj v tomto roku.

„Od 1. novembra štartujeme novú registráciu v aplikácii Zimná údržba,“ uviedlo mesto na sociálnej sieti. Vďaka aplikácii si budú môcť Košičania opäť adoptovať chodník, o ktorý sa budú starať a mesto ich za to odmení. „Keďže záujem verejnosti bol v minulom roku vysoký, počet úsekov vyhradených na adopciu sme rozšírili na vyše 700,“ informuje magistrát. Každý, kto sa bude počas zimy o chodník starať, dostane paušál vo výške 200 eur. Za každý deň v prípade potreby zásahu zaplatí mesto 5 eur za úsek. Ak by počas zimy bolo potrebné úsek vyčistiť 60-krát, mesto k paušálnej náhrade pridá 60 × 5 eur. V takom prípade by záujemcovia zarobili až 500 eur.

Pre všetkých, ktorí sa zapojili do zimnej údržby už v pilotnom ročníku a o prácu prejavia opäť záujem, mesto motivačne zvýšilo aj paušálnu časť odmeny o 10 percent. Okrem toho sa budú môcť do aplikácie zaregistrovať prednostne už od 20. októbra. Pri podpise zmluvy dostanú od mesta aj darček.