Kollár hovorí nie ďalšej reforme. Tentoraz súdnej

Mal záujem aj o stretnutie so zamestnancami tamojšieho súdu, ale podľa jeho slov mu v tom mala zabrániť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za spravodlivé Slovensko). Podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) koaliční politici tvrdo zasahujú do súdnej mapy.

„Keď nás chcú za to vyhodiť z vlády, kľudne, nech nás vyhodia," vyhlásil Kollár a poukázal na programové vyhlásenie vlády, podľa ktorého si koalícia dala za úlohu zabrániť vyľudňovaniu regiónov. „Nevidím horší krok, ako vyľudniť tieto regióny cez rušenie súdov, cez rušenie nemocníc. Veď toto sú najväčší zamestnávatelia," pripomenul. Dodal, že Sme rodina nevidí reálne dôvody na podporu reformy súdov, v takej podobe, ako ju prezentuje rezort spravodlivosti.

VIDEO: Kollár a Pčolinský k rušeniu nemocníc a novej súdnej mape.

Nie reforme nemocníc

Vo Vranovskom okrese len okresný súd a nemocnica zamestnávajú podľa Kollára 500 až 600 ľudí. „Či som bol v Snine, vo Svidníku, alebo vo Zvolene, sú to najväčší zamestnávatelia. A týmto, čo tu teraz vytvárame pri reorganizácii nemocníc, narážam stále na jednu vec: Zdravotnícki zamestnanci odchádzajú, a nielen mimo regiónu, neostávajú dokonca ani na Slovensku. Riaditelia nemocníc si nevedia udržať personál. Týmto krokom destabilizujeme celý región. Pri týchto návštevách som dokonca zistil, že všetky tieto nemocnice sú v zisku," tvrdí Kollár.

Predseda parlamentu zdôraznil, že na vybavenie niektorých nemocníc prispeli samotní obyvatelia miest. „Skladali sa na zakúpenie CT a my máme teraz prísť a zrušiť nemocnicu aj s ich CT? Tak to určite nie! Je to nezmysel a nepodporíme to. Chodíme často na východ. Ako by som sa ľuďom potom pozrel do očí, keď im zoberieme nemocnicu či súd? Však by ma tu ukameňovali či zbili palicami. To neurobím, nie som blázon," odkázal Kollár ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO), ktorého rezort pripravuje reformu zdravotníctva, a teda aj reformu nemocníc.

VIDEO: Reakcie koaličných partnerov na Kollárove vyhrážky, že odíde z koalície.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že bude o pripravovanej reforme nemocníc s koaličnými partnermi intenzívne komunikovať a vysvetľovať detaily. Hoci reformný materiál vláda schválila, na koaličnej rade ho podporili lídri všetkých strán, ministri hnutia Sme rodina sa v poslednej chvíli rozhodli návrh nepodporiť.

„Veríme, že po zistení všetkých detailov s ňou bude súhlasiť aj Sme rodina," dodáva rezort v nadväznosti na vyjadrenia Kollára. „Reforma z dielne ministerstva zdravotníctva je postavená ruka v ruke aj s reformou ambulantnej siete a nadväzuje na ňu reforma urgentnej zdravotnej starostlivosti,“ doplnili. Ministerstvo verí, že zmeny prinesú kvalitnú a adresnú zdravotnú starostlivosť, „teda viac zachránených životov a zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí". Zároveň chcú zdravotníckym pracovníkom priniesť kvalitnejšie podmienky na prácu.

Nie reforme súdov

Zmysel nevidí Kollár ani v zlúčení okresného súdu vo Vranove s humenským. Tak sa dotkol ďalšej pripravovanej reformy, tentoraz však súdov a súdnej mapy.

„Súd vo Vranove je tu sto rokov. Naši dedovia aj pradedovia vedeli, prečo ho tu založili. A keď vedel fungovať za prvej republiky, počas celého Československa, tak prečo sme my tí najmúdrejší a ideme ho zrušiť?“ položil otázku Kollár.

Upozornil tiež, že súd chcú presunúť do Humenného, kde nie sú ani budovy a kancelárie pre ľudí, ktorí sa tam majú presťahovať. „Pôjde súd do nejakého podnájmu, za ktorý zaplatíme ďalšie milióny? Takúto súdnu reformu nepodporíme, pani ministerka musí súdnu mapu urobiť nanovo," odkázal šéfke rezortu spravodlivosti Kolíkovej.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský zasa poukázal na ekonomickú neefektivitu, keďže tri budovy vranovského súdu podstúpili nedávno rekonštrukciu, objekt humenského si opravu vyžaduje a pre fungovanie oboch je nepostačujúci. Vidí za tým realitný biznis s nehnuteľnosťami a podotkol, že ministerka Kolíková mu nevedela odpovedať ani na otázku, či v prípade sťahovania prejdú všetci z Vranova do Humenného.

„Chcel by som vedieť, v čom bude sudca efektívnejší, ak bude sedieť v Humennom a nie vo Vranove. Nedáva mi to logiku. Mária Kolíková hovorí o špecializácii, ale tá agenda je stále rovnaká. Ministerka si vylobovala 250 miliónov z fondu obnovy, napísala si, že sa minú na 30 okresných súdov, a pritom nevie odpovedať na základné otázky," povedal Pčolinský.

Vranovský súd však podľa neho na súdnej mape na začiatku bol. „Zrazu z nej zmizol. Pani ministerka priznala, že zmizol na základe politického tlaku inej koaličnej strany. Myslel som si, že ministerstvo má nejaké odborné kritériá, akým spôsobom robiť súdnu mapu, a nerobí to na základe politického tlaku,“ dodal poslanec a upozornil, že tým, že sa sudcovia presunú o 20 kilometrov do iného mesta, určite sa nespretŕhajú žiadne vzájomné väzby. „Ľudia poznajú sudcov rovnako vo Vranove či v Humennom," skonštatoval Pčolinský.

Ministerka spravodlivosti na vyjadrenia hnutia Sme rodina reagovala. Pripustila, že pôvodná úvaha bola spojiť súd vo Vranove so Svidníkom. „Bolo tu množstvo kritiky a nie politického tlaku, že je lepšie spájať Bardejov so Svidníkom," uviedla pre TASR s tým, že napokon vyšlo ako najlepšie riešenie spojiť vranovský súd s humenským. Odmietla súvis plánovaného spájania obvodov súdov s realitným biznisom s nehnuteľnosťami.

Reforma súdnej mapy predpokladá reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa má znížiť z 54 na 30. Tiež počíta so vznikom troch správnych súdov.