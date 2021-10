Alkohol za volantom? Je ho čoraz viac

Za deväť mesiacov tohto roka tak policajti len v tomto kraji zadržali až 763 nezodpovedných vodičov. Takmer 390 z nich „nafúkalo“ viac ako jedno promile. Vlani za rovnaké obdobie ich bolo až 802.

V uplynulý víkend to nebolo inak. V Gelnici zastavili 60-ročného vodiča, ktorý šoféroval Audi A4. „Počas kontroly nafúkal 1,35 promile. Neskôr nezvládol vedenie vozidla a zišiel z cesty 72-ročný vodič v obci Mokrance. Pri nehode sa nezranil, v dychu mu zistili 1,77 promile. V Zemplínskom Klečenove bola skoro ráno ďalšia nehoda. Vodičovi namerali 1,33 promile alkoholu v dychu,“ uviedla hovorkyňa krajského policajného riaditeľstva v Košiciach Jana Mésarová. Opísala ešte aj štvrtú nehodu, pri ktorej vodič narazil do zvodidla na moste pred obcou Hatalov. Po nehode mu namerali 2,25 promile alkoholu v dychu.

Za ostatné štyri dni policajti odchytili aj štyroch „odvážnych“ vodičov, ktorí šoférovali aj napriek zákazu. Už čelia obvineniu za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a putovali do policajnej cely. Bol medzi nimi vodič traktora v obci Iňačovce, ktorého zastavili kvôli nevyhovujúcim svetlám. Podobný problém mal aj vodič octavie v Strážskom. Obaja mali uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2022. Ďalšieho vodiča, tentoraz toyoty, zastavili v Plešivci. Aj on šoféroval v čase zákazu, ktorý má do februára 2024.

„Vodičom s alkoholom v dychu bol na mieste zadržaný vodičský preukaz, boli obmedzení na osobnej slobode a umiestnení do cely policajného zaistenia s obvinením za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky ,na krku', kde je trestná sadzba až na jeden rok. Aj ostatným trom vodičom bez dokladov bola ďalšia jazda zakázaná. Po dokázaní viny im hrozí až dvojročné väzenie,“ povedala hovorkyňa.