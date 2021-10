Bystrický okresný úrad už tretí mesiac nemá prednostu. Prečo?

Odvtedy je jeho stolička prázdna, čo komplikuje situáciu v kraji. Bezpečnostná rada ani krízový štáb tam v časoch pandémie nefungujú. Na problém poukázala Banskobystric­ká župa.

Ostatný prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Martin Dolinaj bol z funkcie odvolaný vládou k 31. júlu. V tom istom čase skončila aj prednostka topoľčianskeho úradu Dagmar Kačíreková. Kým ale v meste pod Urpínom táto inštitúcia nového šéfa stále nemá, v Topoľčanoch došlo k plynulej výmene. Vláda do tejto pozície vymenoval k 1. augustu Rastislava Kňazeho.

Na vlastnú žiadosť

Dôvod odchodu po pomerne krátkej dobe Dolinaj komentovať nechce. „Poviem len toľko, že som odišiel na vlastnú žiadosť. Samozrejme, mrzí ma, že doteraz tam za mňa nie je náhrada. Netuším prečo vymenovanie môjho nástupcu trvá tak dlho, no určite je dôležité vyriešiť to čo najskôr,“ reagoval stručne.

Mená prednostov navrhuje vláde minister vnútra Roman Mikulec, ktorému pred pár dňami adresoval otvorený list predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Opakovane v ňom upozornil na vážnu situáciu, ktorá nastala po uvoľnení šéfa dôležitého úradu. „Poverený jeho vedením doposiaľ nikto nebol, čo okrem iného znemožňuje fungovanie Bezpečnostnej rady kraja,“ uviedol Lunter s tým, že na jej čele stojí a jej zasadania zvoláva práve prednosta.

Bez odpovede

Pokračoval, že keď nemal kto zvolať koordinačné stretnutie riaditeľov nemocníc a zástupcov rezortu zdravotníctva k príprave na tretiu vlnu koronavírusovej pandémie, úlohu bezpečnostnej rady suplovala župa. „Toto stretnutie sme zvolali a okamžite sa obrátili listom na ministra vnútra, aby túto situáciu riešil. Keď sme od neho nedostali žiadnu odpoveď, kontaktovali sme aj premiéra, rovnako bez odpovede. Takáto situácia je, najmä v čase pandémie, neúnosná,“ podčiarkol Lunter.

V otvorenom liste pripomína, že počas celej pandémie sa všetky orgány verejnej moci, aj zainteresovaní zdravotníci, v kraji usilovali urobiť všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach, aby chránili svojich obyvateľov. Pomáhali v očkovaní a prijímali nevyhnutné rozhodnutia. „Preto mi je ľúto a nedokážem pochopiť, že už tretí mesiac nie je možné v prípade potreby zvolať Bezpečnostnú radu kraja. Chcem vás požiadať, aby ste problém riešili urgentne, predložili personálny návrh na vymenovanie do tejto funkcie na najbližšie rokovanie vlády a urýchlene tak sfunkčnili dôležitý krízový orgán kraja,“ napísal župan v otvorenom liste.

Možno už v stredu

Bez prednostu, ktorý je oprávnený zvolávať a predsedať bezpečnostnú radu, sa nemohlo uskutočniť ani pravidelné štvrťročné stretnutie, ktoré vychádzalo na september. „V tejto chvíli je rovnako nefunkčný aj Krízový štáb Okresného úradu v Banskej Bystrici, ktorý by v prípade vzniku akútnej situácie spôsobenej pandémiou, živelnou pohromou, haváriou alebo katastrofou mohol vyhlásiť mimoriadnu situáciu,“ doplnil Lunter.

Reakciu na otvorený list župa doteraz nedostala. Na otázky Pravdy, prečo trvá dosadenie nového prednostu tak dlho a kedy by mohol byť vymenovaný, reagoval rezort vnútra neurčito. Situáciou sa vraj intenzívne zaoberajú a v dohľadnom čase bude menovaný nový prednosta alebo prednostka. „Uvedomujúc si vážnosť situácie, aj so zreteľom na pandémiu koronavírusu, je potrebné, aby do kresla prednostu nastúpil odborník, ktorý bude môcť v tomto zložitom čase zodpovedne pristupovať k svojim pracovným úlohám. A to aj za cenu dlhšie trvajúceho výberového konania,“ uviedol hovorca ministerstva Petar Lazarov.

Podľa nášho zdroja by však k vymenovaniu malo dôjsť už na stredajšom zasadnutí vlády. Prednostkou banskobystrického úradu sa má stať Martina Meszáros Bariaková, ktorá momentálne šéfuje Okresnému úradu vo Zvolene. Kto tam vo funkcii nahradí ju, zatiaľ nie je známe.