V Barci seniorov nemuseli presviedčať na tretiu dávku

Klienti aj personál zariadenia Via Lux v Barci dostali tretiu dávku vakcíny. Vo Via Lux košická župa v polovici januára uskutočnila pilotnú vakcináciu prostredníctvom výjazdovej služby.

Krajská výjazdová očkovacia služba vyrazila očkovať do zariadení sociálnych služieb Via Lux v Barci, Bethesda senior, n. o., v košickom Lorinčíku, ako aj Jasanima a Subsidium v Rožňave.

S očkovaním treťou dávkou vakcíny začali hneď, ako ministerstvo zdravotníctva oznámilo nevyhnutné inštrukcie. „Naši zdravotníci počas týchto dvoch dní zaočkujú takmer 340 najviac ohrozených východniarov v zariadeniach sociálnych služieb,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a dodal, že ju mohli podávať iba tým, ktorí najmenej pred šiestimi mesiacmi absolvovali druhú dávku.

VIDEO: Očkovanie treťou dávkou v Košiciach.

Ako prví absolvovali očkovanie klienti aj personál zariadenia Via Lux v Barci, kde župa v polovici januára uskutočnila pilotnú vakcináciu prostredníctvom výjazdovej služby. Vo štvrtok sa tam opätovne dalo zaočkovať takmer 150 ľudí. „Zaočkovanosť prijímateľov v našom zariadení je na úrovni takmer 96 percent. Po konzultácii s lekárom, ktorý posúdil ich zdravotný stav, absolvovali aj tretiu dávku. Tí klienti, ktorí majú aktuálne zdravotné komplikácie, no prejavili záujem o vakcínu, budú zaočkovaní priebežne,“ povedal riaditeľ Via Lux Vojtech Hintoš. Niektorých klientov v tomto zariadení nemohli zaočkovať aj kvôli tomu, že pred pár dňami dostali vakcínu proti chrípke.

„Na vakcínu, ani tú prvú a druhú, ma nemuseli presviedčať. Preto som išla aj na tretiu. Mám určité zdravotné problémy, keďže mám kardiostimulátor. Svojej odbornej lekárky na kardiológii som sa hneď zo začiatku pýtala, či sa mám dať zaočkovať. Váhala som, lebo som nevedela, ako budem reagovať. Povedala mi, aby som neváhala. A som rada. Pri prvých dvoch očkovaniach som nemala žiadne problémy, ani len ruka ma nebolela. Dúfam, že teraz to bude takisto. Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Dúfam, že už ďalšie očkovanie nebude potrebné,“ povedala s úsmevom na tvári klientka DSS, ktorá bola treťou vakcínou zaočkovaná ako prvá.

Na tretie dávky sú podľa rozhodnutia ministerstva zdravotníctva vyhradené vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna. Obyvatelia, ktorí dostali prvé dve dávky vakcíny od spoločnosti Moderna, dostanú aj tretiu vakcínu od Moderny. Ak majú prvé dve dávky AstraZeneca, Sputnik V alebo Pfizer, ich treťou dávkou bude vakcína od Pfizeru.

KSK je zriaďovateľom trinástich zariadení sociálnych služieb. Momentálne sa koronavírus potvrdil u ôsmich zamestnancov a piatich klientov. Župa eviduje troch pozitívnych klientov a jedného zamestnanca v zariadení Anima v Michalovciach. V trebišovskom Lumene hlásia pozitívnych štyroch zamestnancov a jedného klienta. Jeden klient a jeden zamestnanec má koronavírus v zariadení Subsidium v Rožňave a po jednom pozitívnom zamestnancovi hlásia zariadenia Via Lux v Barci a Jasanima v Rožňave. V župných zariadeniach sociálnych služieb je kompletne zaočkovaných 850 zamestnancov a 1 519 klientov.