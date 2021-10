Sliačskym kúpeľom svitá nádej, že sa opäť blysnú. Pomôcť má veľká obnova

Napriek tomu, že Kúpele Sliač majú jediný prameň v strednej Európe na liečenie srdcovo-cievnych ochorení, ich potenciál nie je plne využitý. Jeden z návštevníkov nám pred časom povedal, že to tam pôsobí, akoby sa čas zastavil v 50. rokoch minulého storočia. Kritizoval chátrajúce budovy v areáli či starý nábytok v objektoch, ktoré sú ešte v prevádzke.

„Slovensko sedí na diamante, ktorý nevie vyťažiť a predať. Sliačska voda je veľmi vzácna, má ohromný potenciál. Mohli by tam chodiť turisti z celého sveta,“ mieni muž, ktorý nad súčasným stavom krúti hlavou.

Do areálu, kde ľudia prichádzajú aj za liečbou pohybového ústrojenstva, gynekologických a onkologických ochorení, sme nahliadli aj my. Väčšina budov, v ktorých v minulosti ubytovávali kúpeľných hostí, je v dezolátnom stave. Hotely Tatra, Slovák, Amália, Poľana či Detva sú úplne prázdne. V prevádzke sú už len Kúpeľný dom a hotel Palace.

Dokážu zarábať

Predseda predstavenstva a riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch vraví, že aktuálny stav nie je taký, ako by si želali, no majú plány zmeniť to. „Ak sa zámer podarí, bude to významná aktivita s obrovským prínosom pre celý kraj a Slovensko. Spoločne našim kúpeľom vrátime slávu a jedinečnosť,“ uviedol.

Vysvetlil, že ich majiteľom je štátna spoločnosť, ktorej majoritným akcionárom je MH Manažment patriaci pod rezort hospodárstva. Jeho podiel v kúpeľoch je 85 percent a zvyšok vlastní Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).

Predchádzajúcich tridsať rokov sa do kúpeľov neinvestovalo a v roku 2012 boli pred vyhlásením konkurzu. To sa však podarilo odvrátiť, vďaka čomu sa udržala zamestnanosť v regióne. „Momentálne u nás pracuje zhruba 125 ľudí. V lete sme mali aj množstvo brigádnikov a dohodárov,“ podotkol Beňuch.

Pokračoval, že ministerstvo chce kúpele zrekonštruovať tak, aby začali produkovať aj slušné hospodárske výsledky. Koncepciu podľa neho musia pripraviť spolu s architektonickou štúdiou, ktorá súvisí s obnovou technickej infraštruktúry. Po schválení by na to mohli čerpať peniaze z vlastných zdrojov štátu, eurofondov či plánu obnovy.

Čakajú na peniaze

V kúpeľoch sú vraj na rekonštrukciu pripravení. „Základ pre celý projekt máme, tiež porotu pre architektonickú súťaž a nastavené podmienky verejného obstarávania. Ja ako predseda predstavenstva akciovej spoločnosti vlastnenej štátom môžem svojím podpisom túto súťaž vyhlásiť vtedy, keď budem mať deklarované, že finančné prostriedky na ňu máme na účte,“ priblížil riaditeľ.

Peniaze na to by mali uvoľniť z rezortu hospodárstva alebo MH Manažmentu. „Oficiálnym listom, že nám ich posielajú, zatiaľ nedisponujem,“ poznamenal Beňuch. Objasnil, že na kompletnú revitalizáciu by potrebovali zhruba 130 miliónov eur. „Dôležité je navýšenie počtu lôžok. Momentálne ich máme 350, no my si to predstavujeme na úrovni 1 200 lôžok. Je to hlavná ekonomická hodnota pre výnos, lebo ide o základnú službu, ktorú poskytujeme a je u nás platená,“ povedal.

V prípade, že peniaze budú mať oficiálne odklepnuté, s obnovou by mohli začať okamžite. Po všetkých povoľovacích procesoch, ktoré riaditeľ odhaduje minimálne na rok, by odštartovali stavebné práce. Ak všetko pôjde dobre, dokončené by to mohlo byť o štyri roky.

„Postupovať chceme po etapách, lebo naším cieľom je rekonštruovať tak, aby prevádzka nemusela byť prerušená a nezasiahlo to do komfortu klientov,“ hovorí riaditeľ. Doplnil, že už teraz sa snažia revitalizovať, čo sa dá.

Skrášlili napríklad kúpeľný park, kde pribudli nové kvetinové záhony. V celej ubytovacej časti zaviedli wifi signál a ozvučili jedálne pre hostí. V izbách vymenili televízory a všetky postele majú kvalitné nové matrace. Okrem toho pribudli do kúpeľného portfólia nové procedúry a služby psychológa.

Zatiaľ je to v nedohľadne

Ministerstvo hospodárstva potvrdilo, že má záujem, aby bol projekt rekonštrukcie kúpeľov zrealizovaný. „Momentálne je táto téma v štádiu riešenia,“ uviedol stručne tlačový odbor rezortu. S ďalšími otázkami nám odporučil kontaktovať priamo spoločnosť MH Manažment.

Marketingová manažérka tejto spoločnosti Denisa Rumanová reagovala, že kúpele chcú zmodernizovať. „Z tohto dôvodu sa pripravuje vyhlásenie architektonicko-urbanistickej súťaže na obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač. Vyhlásená by mala byť do konca roka a víťazný návrh bude následne posudzovaný Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií,“ uviedla Rumanová.

Momentálne podľa nej zabezpečujú finančné krytie pre prípravné práce. Obnovu kúpeľov si vraj určili ako jednu zo svojich priorít.

Rumanová pripomenula, že spoločne s ďalším akcionárom, teda VšZP, už v tomto čase financujú základné rozvojové aktivity s cieľom zvýšiť spokojnosť kúpeľných hostí a ozdraviť hospodárenie spoločnosti. Koľko peňazí vyčlenia na kompletnú rekonštrukciu a kedy by mohli byť reálne k dispozícii, nekonkretizovala.

„Konečná suma bude závisieť od víťazného návrhu, ktorý bude základom pre prípravu projektovej dokumentácie a rozpočtov z nej vychádzajúcich,“ uzavrela.