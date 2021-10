Veľkí malí speváci z Luníka IX

Medzi také patrí určite spev. Na košickom sídlisku Luník IX, kde žijú prevažne Rómovia, je spevákov veľa. Talent majú od prírody. Aj preto v Základnej škole Ľudmily Podjavorinskej vznikol spevácky zbor Ďevjatkakere čhave. Kým na iných školách sa takto talentované deti zúčastňujú bez problémov rôznych súťaží, verejnú prezentáciu týchto žiakov je potrebné zabezpečiť takpovediac od podlahy – teda od ponožiek. Najmä keď sa majú ukázať v televízii či pri návšteve pápeža.

„Slnko“ zo Španielska

Pred tromi rokmi sa Ondrej Ferko, ktorý dlhší čas pôsobil ako muzikant spolu so svojou rodinou na Kanárskych ostrovoch, vrátil na Slovensko a hľadal si tu svoje miesto. Mal určité predstavy o svojej ďalšej práci, a aj preto sa spojil so starostom sídliska. Ten ho odporučil riaditeľke školy, a tak mohol vzniknúť detský spevácky zbor, ktorého manažérom sa stal zástupca riaditeľky školy Milan Dulina.

„Už Boh povedal, že na začiatku bolo svetlo a k nám prišlo priamo slnko zo Španielska, sme za to vďační. V úvode jeho pôsobenia sme sa dohodli, že umeleckú stránku, tvorbu piesní, hudby a aj nábor detí do zboru bude mať on a musím povedať, že to robí dobre. Len sme museli niečo urobiť s disciplínou. Zbor v našej škole funguje motivačne, teda za odmenu. To znamená – správaj sa slušne, buď v škole, nemaj vymeškané hodiny a dosahuj také výsledky, aké sa od teba požadujú – a potom môžeš chodiť spievať. Bolo to ťažké, ale začína sa nám to vyplácať a darí sa nám,“ hovorí Dulina.

Do zboru zo začiatku prijímali deti iba z druhého stupňa základnej školy. Zistili však, že aj niektoré menšie deti majú obrovský talent. Preto prijali minulý rok aj zopár štvrtákov. „Problém je v tom, že nám ich rodičia nechcú púšťať na koncerty, keď ideme mimo Košíc.“

Zbor Ďevjatkakere čhave má už za sebou viacero koncertov. Medzi prvými bolo vystúpenie na Koncerte národnostných menšín v Košiciach, kde vo vedení zboru panovali aj nemalé obavy, keďže tam vystupovalo viacero profesionálnych zborov a umelcov. Deti však mali obrovský úspech, čo ich naštartovalo a absolvovali viacero ďalších akcií. Zúčastnili sa aj medzinárodného festivalu Gipsy fest v Bratislave, kde boli zlatým klincom programu.

Pred tromi rokmi začalo v zbore spievať okolo 40 detí. „Niektoré prichádzajú a iné odchádzajú, nie každé to vydrží. Máme zdravé jadro, kde je 25 spevákov. Skúšame totiž každý deň. Pomáha nám bubeník a klávesák a celý tím asistentov a učiteľov, ktorí pracujú v škole,“ predstavuje zázemie zbormajster Ferko. V repertoári, ktorý aj sám autorsky tvorí, majú svetovo známe šlágre i originálnu tvorbu a spievajú po anglicky, taliansky, španielsky, latinsky, slovensky a rómsky. Snažia sa, aby speváci rozumeli tomu, čo spievajú. Detskí speváci majú pred sebou vzor, ktorý už v ich veku spieval v Orchestri Braňa Hronca a spolupracoval na detských piesňach s takými menami československého šoubiznisu, ako boli Karel Gott, Michal Dočolomanský či Ladislav Štaidl. Neskôr bol sólistom a hercom košického divadla Romathan.

Srdce pre pápeža

Speváci zaznamenali v tomto roku dva ohromné úspechy. V septembri boli najprv súčasťou programu pred návštevou pápeža na Luníku IX a o pár dní na to spievali v talentovej súťaži Česko-Slovensko má talent.

„Ako dnes si pamätám, keď som prišiel za zbormajstrom a povedal mu, že viem, že vystupoval pred rôznymi ľuďmi, ale určite nespieval pre jednu osobu. Nevedel mi povedať, na koho myslím, ale keď som mu prezradil, že nás čaká vystúpenie pre Svätého Otca, nechcel ani uveriť. Dozvedeli sme sa to takpovediac päť minút pred dvanástou. Cez prázdniny pri tejto príležitosti pripravili na každodenných skúškach program na necelú hodinu a pol. Trošku nás časovo osekali, ale bolo to veľmi veľké a deti z toho mali veľmi pozitívny zážitok,“ približuje situáciu pred vystúpením pre pápeža Františka Dulina.

Zbormajster Ferko hovorí, že to bola veľmi náročná práca. „Veď pre pápeža nespievame každý deň. To, ako sme to odprezentovali, bolo vidieť na javisku. Deti dali do toho celé svoje srdiečka a všetci to prijali s potleskom a úsmevmi. Hoci sme vystupovali iba pred príchodom vzácnej návštevy, bola to pre nás veľká česť. Prezentovali sme školu, Luník IX, ale aj mesto Košice,“ dodáva.

V Bratislave očarili

V televíznej talentovej súťaži Česko-Slovensko má talent boli tiež úspešní. Všetci štyria porotcovia súťaže im dali svoj hlas, a tým ich posunuli do ďalšieho kola. Diváci výkon ocenili standing ovation. Pozitívne reakcie získali aj na sociálnych sieťach. „Deti mali trochu trému aj strach, ale zabojovali. Veď v živote nevideli toľko svetiel a kamier ako tam. Bol som s nimi spokojný. Od začiatku ich okrem spevu fakt učíme aj disciplíne. Aj taký príchod a odchod z javiska sme museli dlhšie trénovať. Čo nás teší, svoje správanie zo zboru prenášajú aj do tried. Veľmi nám pomáha aj vedenie školy. Je to veľmi ťažké, keď deti nemajú jedlo či oblečenie,“ popisuje zážitok zo súťaže Ferko. Spomína aj situáciu, keď mu dieťa neprišlo na skúšku len preto, že topánky požičalo svojmu súrodencovi.

Škola sa snaží prostredníctvom sponzorských darov zabezpečiť všetko, čo deti potrebujú. „Deti skúšajú popoludní a mnohé nemajú so sebou vodu alebo aspoň nejaký keksík. Ale motivácia je veľmi dôležitá a aj preto sme zorganizovali pre zbor prvý lyžiarsky výcvik v dejinách Luníka IX, ktorý sme vlastne spojili so sústredením. Keď sme sa chceli v hoteli ubytovať, hoteliér nebol veľmi nadšený, ale keď sme odchádzali, povedal, že tam nemal lepšie deti. Aj takýmto spôsobom búrame určité predsudky. Britský obchodný reťazec nám vtedy poskytol všetko na oblečenie od spodnej bielizne, cez ponožky až po rukavice. A nenechali nás v štichu ani pred vystúpením v televízii,“ opisuje prípravy Dulina a dodáva, že nebyť magistrátu mesta Košice a jeho príspevku, nemali by za čo na súťaž vycestovať. „Bola to trojdňová cesta. Druhý deň sme od 7.30 už boli na mieste, kde sa natáčalo, a vystupovali sme až o 21. hodine. Deti sa prekonali a aj my, dospelí, sme mali toho dosť. Sme marketingovo silní, tak sme vlastne celý deň točili rôzne dokrútky, fotili sa,“ obdivne hovorí Dulina o svojich zverencoch.

„Tvorivosť, umenie a kreativita sú základným stavebným prvkom sociálnej mobility. Je skvelé, že sa vďaka kreatívnej práci so speváckym zborom umožňuje jej členom búrať sklenené stropy. Vďaka spevu môžu deti snívať, môžu cestovať a môžu si vytvárať predstavu o lepšom živote,“ okomentoval aktivity zboru hudobný producent a porotca súťaže Jaro Slávik.

Veľké plány do budúcnosti

Ďevjatkakere čhave majú pred sebou nabitý školský rok. V plnom prúde je nacvičovanie muzikálu zo školského prostredia a rodia sa plány na natáčanie videoklipu so známymi slovenskými hudobníkmi. „Oslovil som aj jednu veľmi známu opernú speváčku, ktorá nás plánuje vziať do svojich speváckych projektov. Čaká nás šnúra asi ôsmich koncertov po celom Slovensku a možno aj Česku. Zasa ale budeme musieť nájsť sponzorov. Je to ťažké. Sme základná a nie umelecká škola. Nemôžeme zaspať a musíme fungovať ďalej. Zbor stojí školu veľa peňazí a úsilia. Momentálne máme trojo šiat pre spevákov a svoju aparatúru, ale na to, aby sme fungovali, potrebujeme zabezpečiť aj také základné veci, ako sú nápoje a jedlo pre našich žiakov,“ dodáva na záver zbormajster.