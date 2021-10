Mesiac úcty k starším zavŕšili koncertmi pod oknami.

VIDEO: Mesiac úcty k starším, koncert pod oknami.

Pandemické obdobie, ktoré stále pretrváva, odlúčilo klientov od svojich blízkych, kontakty museli obmedziť na minimum. Seniori, ktorí sú jednou z najohrozenejších skupín v čase šírenia nákazy COVID-19, aj takto dostali radosť do života.

Organizátor akcie, Košický samosprávny kraj, pripravil pre starkých aj fľaštičky medu od regionálneho včelára. Koncerty si dôchodcovia užili v zariadeniach sociálnych služieb Lumen v Trebišove, Subsidium v Rožňave, v Harmónii v Strážskom a dvoch košických zariadeniach Via Lux a Arcus.

„Tento projekt sme začali pripravovať už minulý rok v októbri, ale pandémia nás všetkých zastavila. Do školy nechodili ani študenti, tak sme aj napriek tomu s kolegami pedagógmi urobili aspoň náhradný program pod balkónmi piatich zariadení. Starkí sa tešili, že sme do ich životov doniesli aspoň trochu tepla. Tohto roku sme prišli už aj so žiakmi, hoci vystupujeme zase vonku. Ohlasy boli ešte lepšie ako vlani. Dôchodcovia s nami spievali aj tancovali,“ povedal Róbert Galovics, riaditeľ konzervatória.

Babičky a dedkovia si pred predstavením pripravili aj odkazy pre mladšiu generáciu, ktoré na dvor DSS Arcus priniesli na vlastnoručne urobených plagátikoch. Pani Margita (72) ocenila takýto zábavný program. „Som veľmi rada, že prišli, úcta k starším by mala byť všade. Na takéto predstavenia chodím stále,“ dodala s úsmevom.