Žiarčania sa môžu dotknúť Mesiaca: v parku nafúkli obrovský lunalón

Po zotmení lákalo nafúknuté vesmírne teleso desiatky ľudí. Priebežne sa pri ňom pristavovali rodiny s deťmi, zaľúbené páry aj dôchodcovia. „Veľmi sa nám páči, že sa ho môžeme dotknúť. V škole nás učili, že Mesiac nesvieti, len odráža svetlo zo Slnka. Boli sme naň zvedavé, chceli sme ho vidieť takto zblízka,“ usmievali sa pri lunalóne deväťročné školáčky Timka a Nikolka. „Je naozaj krásny,“ zhodli sa dievčatá. Neďaleko sa objímala mladá dvojica. „Je to romantika, cítime sa ako v rozprávke,“ podotkli spokojne zaľúbenci.

VIDEO: Mesiac na dotyk v Žiari nad Hronom.

Pútavú atrakciu ponúkla verejnosti Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktorá oslavuje štvrťstoročie od svojho otvorenia. V mestskom parku nafúkli model Mesiaca v stredu, kde ho ľudia mohli obdivovať medzi pol šiestou a pol ôsmou večer.

„V rovnakom čase a na tom istom mieste bude lunalón vystavený aj v sobotu 30. októbra. Zapožičala nám ho brnianska hvezdáreň a planetárium. Verejnosti sme ho predstavili už predtým, počas nočného pozorovania oblohy na hrade Šášov. Aktivity spojené s jeho prezentáciou budú potom pokračovať na jar,“ povedal riaditeľ žiarskeho planetária Tomáš Dobrovodský. Objasnil, že v budúcom roku by už chceli mať svoj vlastný model Mesiaca. Ten zakúpi ich zriaďovateľ, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

„Je pre nás dôležité priblížiť verejnosti vedu pútavým spôsobom. Preto už do novembrového zastupiteľstva pôjde, v rámci návrhu zmeny rozpočtu, aj 5-tisíc eur účelovo určených na kúpu lunalónu,“ vysvetlil Peter Černek z oddelenia kultúry BBSK.

Výročie, ktoré planetárium označilo za svoj významný míľnik, si pripomínajú aj ďalšími aktivitami. Chystajú napríklad tiež slovenskú premiéru filmu Voyager – nikdy nekončiaca cesta, ktorý budú premietať priamo na kupolu planetária. Návštevníci ho môžu vidieť od 4. novembra až do konca roka. V rámci pravidelného programu planetária to bude vždy v piatok o šiestej večer.

„Film je špeciálne upravený na premietanie na celooblohový režim v rozlíšení 4K. Divákovi ponúkne naozaj unikátny zážitok,“ tvrdí Dobrovodský. Ozrejmil, že premietania sa uskutočnia vždy podľa aktuálne platných podmienok Covid automatu a s dodržaním prísnych hygienických opatrení. „Vstupenky je nutné rezervovať vopred na našej webovej stránke,“ upozornil riaditeľ.

Od modernizácie a digitalizácie v roku 2017, do ktorej župa investovala viac ako 300-tisíc eur, sa žiarske planetárium stalo jedným z lídrov digitálneho zobrazenia oblohy na Slovensku. V súčasnosti projekcia pod jeho kupolou pozostáva zo zážitku tematicky zameraného fulldome filmu (kino vyvinuté špeciálne pre planetáriá) a z prehliadky aktuálnej nočnej oblohy so sprievodným slovom lektora. Výklad je prispôsobený vekovej skupine detí. Nechýba ani celooblohová projekcia rozprávkovo ladeného príbehu. Tím odborných pracovníkov sa snaží do regiónu prinášať inovatívne metódy a prostriedky popularizácie vedy, zvlášť astronómie.