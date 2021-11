V Košiciach budú očkovať na železničnej stanici

Rovnaké vakcinačné kóje nájdu občania už niekoľko týždňov v troch košických nákupných centrách, ako aj v obchodnom stredisku v Spišskej Novej Vsi.

„Pandemická situácia sa nielen v Košickom kraji postupne zhoršuje, do čiernej farby Covid automatu sa dostáva čoraz viac okresov a jediným účinným riešením je očkovanie. Stanice sú jedným z najfrekvento­vanejších miest, ktorým dennodenne prechádzajú stovky východniarov pri presune do školy alebo zamestnania. Sú tiež pomyselnou vstupnou bránou pre mnohých návštevníkov nášho kraja. Ďalšiu očkovaciu kóju preto od piatka 5. novembra otvárame práve v interiéri železničnej stanice v Košiciach. Okrem východniarov chceme vakcináciu sprostredkovať aj širokej verejnosti z celého Slovenska. Zdravotníci tam preto budú k dispozícii každý piatok v čase od 9. do 17. hodiny," uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.

V stálej očkovacej kóji sa bude možné zaočkovať bez registrácie vopred, a to jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson&Johnson, ako aj dvojdávkovým Pfizerom. Vakcínu podľa vlastného výberu môžu záujemcovia absolvovať veľmi rýchlo, aj popri čakaní na vlakové spojenie či nákupe.

Od začiatku očkovania podala župa spolu už viac ako 270-tisíc vakcín, z toho prostredníctvom výjazdovej služby viac ako 42-tisíc.