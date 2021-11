Europoslanci navštívili Luník IX. Považujú ho za úspešný príbeh

V stredu pricestovala delegácia do Košíc a vo štvrtok prišla na najväčšie rómske sídlisko v bielom autobuse. Počas svojej trojdňovej návštevy východného Slovenska budú hodnotiť realizáciu projektov zameraných na lepšie začlenenie znevýhodnených skupín na Slovensku. Navštívia aj rómske osady v Drienovci, Dobšinej a Trebišove.

VIDEO: Europoslanci na Luníku IX.

„Pôvodne sme sem vôbec nemali v pláne ísť. Ale z každej strany ma presviedčajú, ako to tu ide dopredu. Pamätám si Luník IX ešte spred desiatich rokov. Dnes som sa prišla nechať prekvapiť. Košický Luník IX sa stal úspešným príbehom, ako sa dá situácia v rómskych osadách zmeniť, ak ľudia chcú, spolupracujú na rôznych úrovniach a efektívne míňajú európske zdroje,“ povedala pri návšteve tohto sídliska slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá ako šéfka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci vedie štvorčlennú delegáciu poslancov do rómskych osád na Slovensku. Na Slovensko zavítali aj poslanci zo Slovinska a z Portugalska. Súčasťou delegácie bola aj europoslankyňa Miriam Lexmann.

Ďuriš Nicholsonová skonštatovala, že je škoda, že takýto pozitívny príbeh nezažijú aj na ostatných miestach, kam smerujú. „Tu sa jednoducho stretli ľudia, ktorí s tým chcú niečo urobiť, a to sa darí. Samozrejme, situácia na Luníku IX, ktorá je obrovským sústom, sa nezmení zo dňa na deň, ale naozaj tam vidno postupné kroky, ktoré smerujú k tomu, čo by sme chceli aj my na tej európskej úrovni,“ povedala. Vyzdvihla tiež spoluprácu medzi samosprávami, mimovládnymi organizáciami či tunajšou školou.

Primárnym cieľom projektu je zistiť, ako fungujú eurofondy, ktoré súvisia so zamestnávaním ľudí z rómskych komunít alebo so zlepšením ich sociálnej situácie. Starosta mestskej časti Luník IX sa v tejto súvislosti vrátil aj k požiadavke zmeniť názov sídliska. Uviedol, že to chcel urobiť hneď, keď nastúpil do funkcie. „Každý, kto povie, že býva na Luníku IX, má problém pri hľadaní zamestnania,“ uviedol. O zmenu názvu chce aj ďalej zabojovať.

V súvislosti s prerozdeľovaním peňazí z eurofondov Nicholsonová zdôraznila potrebu uskutočniť legislatívne zmeny na Slovensku. Podľa nej ide o národný problém. „My sa podozrievavo pozeráme na každého, kto požiada o nenávratný finančný prostriedok z eurofondov, ako na potenciálneho zlodeja, namiesto toho, aby sme mimovládnym organizáciám, ale aj mestám a obciam pomáhali získať tie peniaze. Nepatria našim ministrom alebo štátnym úradníkom, ale patria do regiónov,“ skonštatovala s tým, že jedným z výsledkov návštevy delegácie tak bude vytvorenie tlaku na národné inštitúcie, aby zmenili prístup k prerozdeľovaniu európskych peňazí.