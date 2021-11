V Strážskom konečne začali s likvidáciou toxického dedičstva po Chemku

Z takzvanej ošipárne v areáli Chemka Strážske začali v piatok hasiči s vyberaním toxického odpadu, ktorý uskladnia do špeciálnych kontajnerov. Minister životného prostredia Ján Budaj spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (obaja OĽaNO) boli pri začiatku prác.

VIDEO: Odstraňovanie toxického odpadu v Strážskom.

Hlavným vykonávateľom sanačných prác je Hasičský a záchranný zbor, ktorý dodal špecifikáciu technického vybavenia kontajnerov na uskladnenie sudov, takisto nakladača a ďalšej techniky. Špeciálna technika bola obstarávaná prostredníctvom automobilových opravovní ministerstva vnútra.

„Na tieto práce máme celkovo vyčlenených 34 príslušníkov, ktorí absolvovali zdravotné prehliadky. Zároveň sme im poskytli materiálno-technické zabezpečenie tak, aby bola zaistená maximálna pripravenosť zložiek ministerstva vnútra, ktoré budú realizovať naplánované práce,“ priblížil minister Mikulec. Záchranné práce sú financované z kapitoly ministerstva vnútra, keďže v tomto regióne bola vyhlásená mimoriadna situácia ešte v minulom roku. „Zatiaľ je k dispozícii suma vo výške pol milióna eur. Ak to bude potrebné a situácia si to bude vyžadovať, môžu byť navýšené," dodal Mikulec.

VIDEO: Roman Mikulec v Strážskom.

Hasiči sú vystrojení špeciálnymi ochrannými prostriedkami ako napríklad celotvárová ochranná maska CM-6 či gumené rukavice a čižmy odolné voči kyselinám a zásadám. Neďaleko výkonu práce majú aj dekontaminačný stan.

Denne bude na odstraňovaní pracovať 12 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a v prípade aktuálnej potreby sa ich počet bude operatívne upravovať. Kompletné ukončenie prác je naplánované do konca roku 2021.

Mikulec napriek riešeniu environmentálneho problému prišiel na východ Slovenska lietadlom.

Podľa slov ministra životného prostredia Budaja sa skončila dlhodobá nečinnosť a formálnych vyhlásení predchádzajúcich vládnych garnitúr. „My sme prešli od prázdnych fráz k činom a začali sme so záchrannými prácami. Ide o náročnú úlohu a manipulácia s nebezpečným odpadom si vyžiada profesionálny a zodpovedný prístup záchranných zložiek,“ zdôraznil Budaj.

VIDEO: Budaj: Prešli sme od slov k činom.

Záchranné práce spočívajú vo vyťažení nebezpečných látok, ktoré sa voľne nachádzajú v priestoroch tzv. ošipárne, v naložení PCB sudov a kontaminovanej pôdy a ich následnom naložení do kontajnerov, certifikovaných na uloženie takéhoto odpadu. „Ide o hermeticky uzatvorené kontajnery, odkiaľ je vylúčené ich presakovanie do okolitého prostredia,“ podčiarkol minister Budaj s tým, že kontajnery až do likvidácie odpadu, pravdepodobne spálením, budú uložené v areáli Chemka.

Aký bude ďalší spôsob ich ďalšieho zneškodnenia, určí Štátny geologický ústav Dionýza Štúra po analýze obsahu. Geológovia zároveň naďalej monitorujú ďalšie lokality v areáli Chemka Strážske, a to Prameň a Tepláreň.

Čo je to PCB? Polychlórované bifenyly alebo PCB boli pôvodne považované za úplne neškodné. Dnes patria medzi 12 látok, ktoré by mali byť z ekosystému eliminované. Polychlórované bifenyly alebo PCB patria medzi syntetické organické chemické látky, ktoré sú známe ako chlórované uhľovodíky. Teoreticky existuje celkovo 209 možných podôb PCB, ale len 130 z nich sa objavuje v komerčných výrobkoch. Komerčné PCB sú zmesou 50 alebo viac ich typov. PCB sa bežne používali ako dielektrické (izolačné) kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch, v teploprenosných a hydraulických systémoch a ako atramentový roztok v bezuhlíkovom kopírovacom papieri. Iné podoby používania PCB boli mazadlá, brúsne oleje, zmäkčovadlá vo farbách, v lepidlách, tesneniach, ako nehorľavé látky a v plastoch. PCB patria medzi karcinogéne látky a pri dlhodobom pôsobení môžu spôsobovať poruchy pečene, neurologické a vývojové zmeny či pigmentáciu pokožky. ZDROJ: MŽP SR

Koľko ton PCB môže byť v Strážskom?

V Strážskom sa polychlórované bifenyly vyrábali v období rokov 1959 až 1984. Firma zanikla, ale v skladoch mal zostať odpad, odhadovalo sa, že ho môže byť aj tisíc ton. Hoci o tomto nebezpečnom „dedičstve“ vedeli aj štátne orgány, do areálu ich firma v likvidácii nevpustila. Keď správca konkurznej podstaty konečne otvoril brány podniku, v bývalej ošipárni a teplárni inšpektori zo Slovenskej agentúry pre životné prostredie spolu so zástupcami odborov starostlivosti o životné prostredie v Michalovciach a Košiciach našli 504 ton toxického odpadu. Kým inšpektori životného prostredia našli sudy nahádzané v priestoroch ošipárne a teplárne, majiteľ lesa, ktorý susedí priamo s areálom bývalého Chemka, ďalších šesť sudov s odpadom v podstate priamo pod stromami. Predpokladá sa, že v Strážskom sa vyrobilo viac ako 21-tisíc ton PCB.