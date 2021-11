Študent Hugo má skvelý nápad: Špaky zamieša do asfaltu

Desať popolníkov určených na zber špakov pribudne ešte túto jeseň najmä v centre Žiaru, kde sa zdržuje najviac ľudí. Okrem námestia či ulice Štefana Moyzesa ich inštalujú napríklad pred mestským kultúrnym centrom, futbalovým a tiež zimným štadiónom. Zber vykonajú technické služby, ktoré odpad odovzdajú recyklátorovi na spracovanie.

VIDEO: Hugo vie, ako využiť cigaretové ohorky.

Novinka pribudne na jeseň

V rámci Slovenska ide o pilotný projekt. Žiarska samospráva je teda prvá, ktorá reaguje na problém so znečistením verejného priestoru zvyškami cigariet. „Tento odpad nemusí skončiť na zemi, ale stane sa z neho materiál na ďalšie spracovanie. Zároveň chceme situáciu riešiť spôsobom, ktorý nezaťaží životné prostredie,“ vraví žiarsky hovorca Martin Baláž pripomínajúc, že špaky sú pri rozklade škodlivé, lebo obsahujú veľké množstvo toxických látok.

„S týmto nápadom nás oslovila firma, ktorá sa zaoberá recykláciou ohorkov. Založil ju mladý Žiarčan, takže podporujeme domácu aktivitu človeka, ktorý sa tu narodil. On si z rovnakého dôvodu vybral ako prototyp práve nás,“ vysvetlil Baláž.

Pokračoval, že momentálne čaká mesto na dodávku desiatich uzamykateľných popolníkov. „Zatiaľ máme pripravený jeden vzorový na mestskom úrade. Ostatné sa vyrobia v najbližšom čase a hneď nato ich inštalujeme,“ doplnil hovorca s tým, že v budúcom roku by túto novinku mohli rozšíriť aj v ďalších mestských zónach.

„Sme inovatívna mladá firmička venujúca sa problému, ktorý vzniká s cigaretovým odpadom. Málokto vie, že ohorok je vyrobený z plastu a jeho rozklad trvá až pätnásť rokov. Ponúkame riešenie formou popolníkov, ktoré vyrábame a už čoskoro osadíme v Žiari nad Hronom,“ potvrdil majiteľ spomínanej spoločnosti Hugo Repáň, ktorý je zároveň ešte stále študentom.

Popri tejto kreatívnej aktivite navštevuje aj bakalársky ročník medzinárodných vzťahov na Univerzite Komenského. „Ide síce o diametrálne odlišný odbor, no aj v rámci tohto štúdia sa snažím odbočiť a zameriavam sa na odpadovú politiku. Vždy som sa zaujímal o ekológiu,“ povedal s úsmevom.

Chráni stromy

Vzápätí sa vrátil k aktuálnej novinke. „Zabezpečujeme, aby sa do našich popolníkov hádzali špaky a na mesačnej báze robíme ich zber. S odpadom, na ktorý máme povolenie recyklovať ho, potom ďalej pracujeme špeciálnou technológiou – sušíme to, melieme a nakoniec vzniknú granule. Tie sa potom používajú do výroby asfaltových zmesí,“ priblížil Hugo.

Výsledný granulát sa využíva na výrobu ekologických ciest. „Chceli by sme tak renovovať cesty v mestách, dedinách a neskôr možno budovať aj diaľnice,“ povedal.

Pripomenul, že jeho popolníky je vhodné inštalovať najmä v najfrekvento­vanejších mestských častiach, ale tiež v rôznych fajčiarskych zónach či vo firmách. „Inovatívne je, že do asfaltových zmesí v našom prípade nejde celulóza. Tá sa pri tejto výrobe používa bežne a pochádza z dreva, no my sme sa tomu vyhli. Chránime tak lesy a stromy, ktoré vieme nahradiť odpadom z cigaretových ohorkov,“ ozrejmil.

Hugo zatiaľ nikoho nezamestnáva, všetko robí sám. Občas mu pomáhajú dvaja ľudia, no v podstate sú to jeho investori. Postupne chce ale svoj nápad rozšíriť do ďalších miest. Je teda predpoklad, že časom vytvorí nejaké pracovné pozície.

„Je to otázkou času. O túto službu už prejavili záujem aj iné samosprávy, no zatiaľ nejde o nič záväzné. Teraz sa prioritne zameriavam na pilotné uvedenie v Žiari, potom sa určite začnem venovať aj ďalším,“ podotkol šikovný študent, ktorý už vyhral aj pár súťaží. „Podarilo sa mi napríklad získať cenu najlepšej univerzitnej firmy na Slovensku,“ uzavrel spokojne.