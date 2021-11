Na Domašu chcú prilákať viac turistov. Pomôcť má memorandum

Signatári chcú z Domaše vytvoriť modernú rekreačnú oblasť. Niektoré projekty sú už rozpracované, iné aj dokončené. V oblasti investícií do rozvoja trvalej udržateľnosti by malo vzniknúť napríklad 12 prístavísk, rôzne cyklochodníky, zázemie pre vodákov, ale napríklad aj turistický vláčik obce Kvakovce. V pláne je tiež záchrana kostola sv. Štefana Kráľa v Novej Kalči či rekonštrukcia vojenského cintorína. Nechýba ani dobudovanie kanalizácií či čističiek odpadových vôd.

VIDEO: Domaše má k rozvoju prispieť aj memorandum s ministerstvom dopravy.

Ochotu spolupracovať deklarovala štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková. Podporiť by ho malo aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Memorandum nepodpísal ani Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Najviac kritiky však dopadlo na ministerstvo životného prostredia, ktoré s mestskou ani miestnou samosprávou už dlhých 15 mesiacov nekomunikuje.

Ktoré ministerstvo neprišlo?

„Spojili sme sily, aby sme mohli rozvíjať región a cestovný ruch, a pritom dbať na ochranu životného prostredia v okolí vodnej nádrže. Veľmi ma teší, že sme dokázali posadiť za jeden stôl aktérov z územia, vyšší územný celok, ale aj ústredné orgány štátnej správy. Trochu ma mrzí, že tu s nami nesedelo aj ministerstvo životného prostredia, ktoré má k tomuto zámeru čo povedať,“ uviedol prešovský župan Milan Majerský.

„My všetci máme veľkú vôľu aj víziu, máme vzor v Lipne nad Vltavou v Českej republike, kde v priebehu pár rokov vytvorili viac ako tisíc pracovných miest a mali oveľa horšiu východiskovú situáciu,“ vysvetľuje starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.

V Domaši je však aj teraz veľmi málo vody. „Vodohospodári urobili všetko, čo mali a zmena manipulačného poriadku, na základe ktorého vypúšťajú vodu z Domaše do rieky Ondava, je v rukách úradníkov. My sme sa ako obce prihlásili do konania, ale Okresný úrad v Prešove toto konanie na žiadosť priemyselného podniku zastavil. Čiže vyhovel priemyslu na úkor verejného záujmu. Odvolali sme sa, ale výsledok konania potvrdilo aj ministerstvo životného prostredia. Sú tam staré štruktúry, ktoré tam sú od nepamäti a držia jeden druhého. Pán minister tam prišiel s troma ľuďmi a osobne si myslím, že nemá predstavu, čo sa mu deje v rezorte. Chceli sme sa s ním stretnúť a informovať ho, ale na naše listy nereaguje ani on, ani jeho štátni tajomníci. Tak by regionálny rozvoj nemal vyzerať,“ mrzí prístup ministerstva starostu Kapraľa.

Štátna tajomníčka Bruncková na margo toho uviedla, že sa pokúsi byť v tejto veci mediátorom. „Hneď ako prídem do Bratislavy sa budem chcieť stretnúť so štátnym tajomníkom Michalom Kičom. Budem sa pýtať na dôvody, ktoré bránili ministerstvu pripojiť sa k memorandu."

Záujmy štátu

S vodnou hladinou ako vždy manipuluje SVP. „Robíme to výhradne v zmysle zákonom schváleného manipulačného poriadku. Vzhľadom na predchádzajúce hydrologické obdobie, ktoré bolo bez zrážok, povahu a prioritný účel vodnej stavby nejde o žiadny výnimočný pokles hladiny a pri vypúšťaní nádrže je potrebné brať do úvahy aj dobrý ekologický stav vôd a život v rieke. Nie je možné zohľadňovať iba požiadavky jednej strany, ale všetkých účastníkov a užívateľov,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák.

Vodohospodári podľa neho chránia záujmy štátu a aj preto nepodpísali toto memorandum. „Nemali sme ho možnosť pripomienkovať, čo je z nášho pohľadu absurdné a tento dokument ani za memorandum nepovažujeme, pretože je to konkrétny podnikateľský zámer. Sme však za rozvoj turizmu na Domaši, a preto v najbližšom čase pripravujeme pracovné stretnutie za účasti ministerstiev, mestských aj miestnych samospráv, aby sme vytvorili jeden dokument, ktorý bude platiť pre všetky vodné stavby na Slovensku a z ktorého bude zrejmé, akým spôsobom sa môžu a majú vodné stavby využívať.“

Vodná nádrž Veľká Domaša sa rozprestiera na území dvoch okresov, a to Vranov nad Topľou a Stropkov. Je treťou najväčšou vodnou nádržou na Slovensku a najväčšou na území Prešovského kraja. Už viac ako 50 rokov je obľúbenou destináciou na rekreáciu a oddych. V kružnici 200 kilometrov žije viac ako 4,5 milióna obyvateľov.