Košický kraj zbiera odmeny pre zaočkovaných

V čiernych okresoch bude v reštauráciách možný iba okienkový predaj a rozvoz jedál, zatvorené zostanú napríklad fitnescentrá, wellness, kúpele či akvaparky. Na hromadných podujatiach sa bude môcť zúčastniť obmedzený počet účastníkov, zakázané sú aj svadobné hostiny či kary. Farbu v covidovom automate si môžu okresy zlepšiť 65-percentnou zaočkovanosťou obyvateľov nad 50 rokov. Okres by sa tak definitívne vyhol čiernej farbe. Momentálne je v Košickom kraji plne zaočkovaných 43,2 percenta obyvateľov nad 18 rokov, v Košiciach ich je 63 percent.

„Pomôcť k vyššej zaočkovanosti a podporiť producentov a poskytovateľov služieb v našom kraji preto chceme prostredníctvom pripravovaného benefitného systému. Vyzývame podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v Košickom kraji a majú záujem poskytnúť benefit, zľavu alebo inú výhodu zaočkovaným, aby sa k nám pridali. Chceme ich sústrediť pod jednou strechou tak, aby si zaočkovaní východniari vedeli jednoducho pozrieť, na aký benefit majú nárok a kde si ho môžu uplatniť,“ informoval predseda kraja Rastislav Trnka.

Výzvu na zapojenie sa do benefitného systému vyhlasuje kraj v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže tak, aby sa mohol zapojiť každý, kto má záujem. Očkovaným ponúkne výhody na nákup produktov a služieb napríklad z oblasti gastropriemyslu či rekreácie. Zapojiť sa však môžu akékoľvek prevádzky s ponukou tovarov a služieb pôsobiace v Košickom kraji. Získať bude možné zľavu z ceny alebo napríklad produkt navyše (akcia 1+1). Výhody budú môcť čerpať všetci zaočkovaní z celého Slovenska. Výzva je zverejnená na webovom sídle kraja.

Župa má už prihlásených zhruba 50 subjektov, ktoré sú ochotné zapojiť sa do výzvy a poskytnúť nejakú zľavu alebo inú výhodu. Ak by ich záujemca všetky využil, získal by úsporu vo výške cca 500 eur. Portál pre verejnosť chcú spustiť na budúci piatok.