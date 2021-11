Obec sa ponára do tmy, starosta tvrdí: Vrátili sme sa o sto rokov dozadu

Na problém upozornil starosta obce Zubák Pavol Gelo. Vysvetlil, že v susednej Hornej Breznici vymieňajú elektrické stĺpy a dotýka sa to aj ich územia. „Tieto práce nezasiahli len susednú dedinu s 500 obyvateľmi, ale aj tú našu, kde žije 830 ľudí,“ hovorí.

Elektrikári ich informovali, že odstávka potrvá, v pracovných dňoch, od 9. do 23. novembra. „Zásadne nám to komplikuje život. Pošta aj dve predajne potravín sú zatvorené. Tretia funguje v núdzovom režime s centrálou. Najväčšie problémy to spôsobuje rodinám s deťmi a dôchodcom, ktorých tu máme dvadsať percent. Nemajú prostriedky na to, aby si kúpili elektrocentrály a podobne,“ priblížil.

VIDEO: Obec Zubák je bez eletriny. Starosta nechápe, prečo to tak musí byť.

Potvrdila nám to aj mamička dvoch malých detí. „Po večeroch sa malá bojí, lebo sme doma len pri sviečkach. Moja mama to vyriešila tak, že si kúpila centrálu, ale tá ju vyšla na stovky eur. Každý si to dovoliť nemôže,“ povedala mladá žena.

Ťažkosti majú teraz tamojší obyvatelia aj s varením, praním a kúrením. „V dome mrzneme – veď cez deň je ledva desať stupňov a večer sa to blíži k nule. No a budúci týždeň už má prituhnúť,“ krútila hlavou okoloidúca dôchodkyňa.

Tma prichádza rýchlo

Starosta pokračoval, že keď sa o rekonštrukcii dozvedeli, upozornili energetikov na blížiacu sa zimu. „Žiadal som o umiestnenie aspoň jedného dieselagregátu, ktorý by nám zabezpečil bezproblémové fungovanie obecného úradu, jedných potravín, pošty, základnej a materskej školy. Reagovali však záporne,“ podotkol Gelo. Vraví, že zo zákona to nie je ich povinnosťou, no obec je momentálne úplne odstavená od elektriny. Teraz, keď sa oveľa skôr stmieva, je to podľa neho veľmi zlé.

„Už od štvrť na päť podvečer sme doma s deťmi len pri sviečkach,“ spomenul vlastnú skúsenosť. Pripomenul, že Zubák sa nachádza v horskej oblasti a domy majú pod lesom. „Sem slnko len tak nezasvieti, pomerne skoro máme tmu. Chodíme s baterkami a sviečkami. Vrátili sme sa do obdobia o sto rokov dozadu,“ mieni.

Objasnil, že elektrinu im vypínajú ráno pred ôsmou a zapínajú okolo šiestej večer. „Niekomu sa môže zdať, že v tme nie sme dlho, ale vtedy sa čas vlečie strašne pomaly,“ poznamenal. Okrem toho v tom čase nie sú osvetlené ulice, ani cesta tretej triedy. „Ľudia sa nejako presúvať musia a nedajbože sa ešte stane nejaké nešťastie. Som zvedavý, či potom bude niekto spokojný,“ povedal.

Je presvedčený, že opravovať stĺpy v tomto období je nelogickým rozhodnutím. „Stredoslovenská distribučná sa ohrádza tým, že od regulačného úradu im hrozia sankcie za neplnenie plánu, ale nás ako bežných odberateľov to vôbec zaujímať nemusí,“ tvrdí Gelo.

Poukázal tiež na komplikácie so základnou školou. „Tri triedy máme teraz v karanténe, vyučovací proces vlastne nie je žiadny. Učitelia, ani žiaci, nemajú prístup na sieť, takže deti si nemajú ako pozrieť úlohy. Škola funguje len dopoludnia, budúci týždeň ju otvoríme iba na dva dni,“ doplnil s tým, že obecný úrad je momentálne tiež zatvorený.

Dostali sa do sklzu

Miroslav Gejdoš zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) uviedol, že počas vlaňajšieho lockdownu zrušili väčšinu plánovaných akcií spojených s odstávkami. Ľuďom to vraj počas mimoriadnej situácie pomohlo, no rekonštrukcie a výstavba nových elektrických vedení sa dostali do sklzu. „Teraz to dobieha odberateľov aj distribútora,“ podotkol.

Podčiarkol, že o odstávkach informovali s niekoľkotýždňovým predstihom, takže obyvatelia sa mohli pripraviť. „Dieselagregáty má SSD len pre vlastné potreby. Denne máme množstvo odstávok. Keby sme všade mali poskytnúť generátory, vyžadovalo by si to obrovské náklady. V konečnom dôsledku by sa to odrazilo opäť na zvýšení cien dodávky elektriny,“ povedal Gejdoš.

Energetici vraj urobia všetko preto, aby odstávky skrátili na nevyhnutné minimum. „Bude to závisieť od viacerých okolností. Napríklad od počasia, schodnosti terénu a plynulosti montážnych prác dodávateľa, ktorý pre nás rekonštrukciu realizuje,“ vysvetlil projektový manažér SSD Michal Zajaček. Priblížil, že opravou prejde úsek vzdušného vedenia vysokého napätia v dĺžke zhruba tri a pol kilometra.

Práce zahŕňajú demontáž päťdesiatich stĺpov, výstavbu nových v pôvodnej trase, výmenu vodičov a rekonštrukciu trafostanice. Rozpočet presahuje sumu 115-tisíc eur. „Vedenie pochádza ešte z roku 1958, čomu zodpovedá aj jeho fyzický stav. Množstvo stĺpov je drevených. Ak ich včas nevymeníme za betónové, môžu ohroziť nielen distribúciu elektriny, ale aj ľudí a majetok v ich blízkosti,“ skonštatoval Zajaček.

Generálny riaditeľ SSD Marek Štrpka upozornil, že spravujú 35-tisíc kilometrov vedení a je nemožné prispôsobovať ich aktivity požiadavkám jednotlivých odberateľov. „Nikdy nenájdeme vhodný kompromis. Niekomu prekážajú odstávky v lete, iným v zime. Školám cez vyučovanie, turistickému ruchu cez prázdniny, firmám dopoludnia, domácnostiam poobede,“ zdôvodnil harmonogram aktuálnej rekonštrukcie.