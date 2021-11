Lengvarský sľubuje: Funkčné nemocnice sa rušiť nebudú

Rezort zdravotníctva tvrdí, že v súvislosti s reformou, ktorú poslanci posunuli vo štvrtok do druhého čítania, nejde o ich rušenie či zmenu na doliečovacie zariadenia. Aj v nemocniciach najnižšieho typu má byť zabezpečená urgentná starostlivosť, personál a materiálno-technické vybavenie.

VIDEO: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v Liptovskom Mikuláši.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) vraví, že z komunitných nemocníc sa urobila správa, ktorá neznie dobre a je trochu zneužívaná. Tvrdí, že zariadenia, ktoré sú v súčasnosti funkčné, s oddeleniami na patričnej úrovni, sa určite rušiť nebudú.

„My hovoríme o službách pacientovi a dostupnosti. Na otázku, ako bude vyzerať komunitná nemocnica, som nedávno odvetil, že každá inak. V jednotlivých regiónoch potrebujeme iný spôsob služieb prihliadajúc na geografiu, veľkosť spádu a podobne,“ reagoval krátko po rokovaní v Trstenej Lengvarský. Zároveň poukázal na to, že tamojšia nemocnica je na vysokej úrovni a tak to aj zostane.

VIDEO: Lengvarský o testoch v zamestnaní.

Tholt prosil za rezonanciu

Riaditeľ trstenskej nemocnice Marian Tholt uviedol, že zo stretnutia s ministrom je nadšený. Verí, že ich nemocnica zostane v súčasnej podobe, pričom majú požiadavku ešte ju skvalitniť. Lengvarský podľa neho povedal, že z eurofondov tam prídu peniaze na akútnu aj paliatívnu starostlivosť.

„Za ľudí tohto regiónu, ktorí si tiež platia dane, som ho prosil, aby nemuseli chodiť za magnetickou rezonanciou do vzdialenosti viac ako sto kilometrov. Keby sa nám v krátkom čase podarilo dostať sem tento prístroj, skvalitnil by diagnostiku pri mnohých ochoreniach,“ priblížil Tholt.

Spomenul tiež slová ministra, že nikto sa neodhodlá limitovať nemocnicu s dostatkom personálu a zdravou ekonomikou, pričom nikdy nebola zadlžená. „Odmenou za to by nemali byť reštrikcie. Pre veľké veci som ochotný urobiť veľké činy, takže ak by táto nemocnica mala byť nejako obmedzovaná, naozaj začnem pred Národnou radou držať hladovku,“ pripomenul svoje odhodlanie.

Žilinská županka Erika Jurinová (OĽaNO) hovorí, že to, v akom stave bude každá jedna nemocnica v kraji, môže načrtnúť len v hrubých črtách. „Nebudú to žiadne doliečováky, ale nemocnice, ktoré si vyžaduje táto spádová oblasť. K akým zmenám v rámci oddelení môže dôjsť, v tejto chvíli neviem. Dôležité však je, aby každá nemocnica nerobila všetky výkony, kde by sa možno nemuseli realizovať dostatočne kvalitne,“ povedala Jurinová.

Rezort podľa nej teraz nastavuje kritériá hodnotenia jednotlivých výkonov a nemocníc. „Vieme ale, že to, čo funguje dobre, sa rušiť nebude,“ zopakovala slová ministra.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Liptovská nemocnica, Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica je jednou zo štyroch, ktorej zriaďovateľom je Žilinská župa.

Spokojnosť na oboch stranách?

V Liptovskom Mikuláši Lengvarský zdôraznil, že hovorili o prienikoch medzi pripravovanou reformou a plánom Žilinskej župy, ktorá je v tejto veci veľmi aktívna. „Diskutovali sme o tom, akým spôsobom zladiť potreby občanov, predstavy rezortu zdravotníctva, finančné aj iné možnosti tak, aby každá nemocnica, ktorú sme dnes navštívili, mala svoje úlohy a fungujúce oddelenia. Niektoré veci si treba v rámci kraja rozdeliť,“ povedal minister s tým, že debata bola veľmi konštruktívna.

Jurinová prízvukovala, že ľudia budú mať v obidvoch nemocniciach stále minimálne rovnako dostupnú zdravotnú starostlivosť ako teraz. „Naším cieľom je, aby sa skvalitňovala. Verím, že dôjde k takým prienikom, aby bola spokojnosť na obidvoch stranách, no najmä, aby bol spokojný pacient,“ podčiarkla.

Lengvarský pokračoval, že toto nie je jeho prvá cesta do regiónov. „No vzhľadom k iným pracovným povinnostiam som sem prišiel až teraz. Nevidím v tom ale nejaký závažný problém. Nevnímam to tak, že by bolo neskoro. Stále máme dostatok času, aby sme si v priebehu roka otázky vydiskutovali a pripravili reformu tak, aby z toho občania profitovali,“ poznamenal. Cesty do regiónov vraj budú pokračovať.

Jurinová upozornila, že stretnutie mali naplánované skôr, ale vždy im to niečo prekazilo. „Dôležité je, že rezort to s nami už niekoľko mesiacov komunikuje,“ doplnila.