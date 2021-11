Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou na východe sú plné

VIDEO: Vážna situácia nemocníc na východe Slovenska.

Všetkých desať nemocníc je naozaj v kritickom stave. Personál je vyčerpaný, demotivovaný, musím povedať, že aj nezaplatený. Je tu veľký problém s tým, že nemocnice nemajú lôžka pre covidových pacientov, ale dôležité je, že komunikujeme medzi sebou a hľadáme riešenia," povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ďalším problémom podľa župana je, že lekári čakajú aj na motiváciu od ministerstva zdravotníctva, čo dnes aj zadefinovali, keďže stretnutie bolo aj za online účasti štátneho tajomníka Kamila Száza. „Riešenia sú však zatiaľ v nedohľadne. Žiadali sme tiež pomoc od armádnych lekárov.“

Veľmi zlá situácia je podľa Majerského v popradskej nemocnici, kde medzi druhou a treťou covidovou vlnou odišlo takmer 50 lekárov. „Toto podľa všetkého čaká aj ostatné nemocnice, kde si lekári nemajú možnosť oddýchnuť a nabrať nejakú motiváciu a pozitívny prístup k práci. Pomohol by aj špeciálny príplatok pre lekárov,“ myslí si Majerský.

Už minulý týždeň lekári v Prešovskom kraji upozornili ministerstvo, že lôžka sú u nich preťažené. „Všetky zdravotnícke zariadenia v prešovskom regióne, v ktorých sa lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci starajú o pacientov s ochorením COVID-19, sa nachádzajú v najvyššej, tretej fáze reprofilizácie lôžkového fondu," potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s tým, že k maximálnej vyťaženosti sa okrem lôžok s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV) v pondelok blížili aj lôžka s dostupnosťou kyslíka (93 percent) a rovnako aj lôžka napojené na high-flow (95 percent).

Vykonávajú iba akútnu medicínu

Problémy hlási aj staroľubovnianska nemocnica. Riaditeľ Peter Bizovský uviedol, že mali postupne reprofilizovať až 28 kyslíkových lôžok a štyri na umelú pľúcnu ventiláciu. „Na kyslíkovom oddelení pribudlo ďalších šesť lôžok, lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou nevieme rozšíriť kvôli priestoru. Museli sme pridať ešte ďalšie lôžka na detskom oddelení. Momentálne tam máme sedem detí, predovšetkým z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Ráno, keď som odchádzal, mali sme zaplnené všetky lôžka v nemocnici," povedal Bizovský. Hovorí, že pacientov nemajú už kam ani prevážať. Všetky lôžka sú totiž až po Banskú Bystricu plné. „Bojím sa, aby sa zdravotníci nedali prehovoriť na nejaké výpovede," dodal.

V bardejovskej nemocnici mali za úlohu reprofilizovať 44 lôžok. Dnes ich majú 58, z toho päť s umelou pľúcnou ventiláciou. „Museli sme uzatvoriť celé rehabilitačné oddelenie a polovicu úrazovej chirurgie. Vykonávame už len akútnu operatívu. Máme nedostatok anestéziológov a sestier. Počet pacientov sa mení z hodiny na hodinu,“ opisuje situáciu šéf Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľ tejto nemocnice Marián Petko. Doplnil tiež, že od júna im z ministerstva financií neuhradili starostlivosť súvisiacu s ochorením COVID-19. Zvážil by tiež, či nie je možné uvoľniť určitý počet lekárov a sestier z rezortu obrany na výpomoc niektorým nemocniciam.

Politici špiritizujú

Kedy bude COVID-19 na Slovensku kulminovať? „Musíte sa asi opýtať inde, keďže u nás politici robia medicínu. Dáta bez pátosu hovoria, že tak o dva týždne, ale či to tak bude… Kiežby sa nemýlili. Jedna vec je kulminácia a druhá, ako dlho bude trvať ten vrchol. Vo štvrtok sme v celom Prešovskom kraji nemali ani jedno lôžko s UPV. Keby nám nepomohli v Nitre, Žiari nad Hronom či Banskej Bystrici, pacienti by zomreli. Mnohokrát je však problém aj so samotnými pacientmi, ktorí sú na kyslíku, sú pri vedomí, ich stav sa však zhoršuje a nechcú sa dať preložiť do iného regiónu. Nevieme ich prinútiť, pretože pacient má právo rozhodovať o sebe sám," povedal Petko.

Požiadal preto obyvateľov, aby sa dali zaočkovať. „Skúsenosti zo sveta sú jednoznačné. Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Arabské emiráty, kde je zaočkovanosť vyše 85 percent, tam je úplne iná situácia. My nielenže máme nízku zaočkovanosť, ale o lockdowne iba rozprávame. Už dávno malo byť zavedené to, čo sa má zaviesť teraz – kontrola Covid passov pri vstupe do práce. Špiritizujú o tom politici, že to bude porušenie GDPR. Zaujímavé, že to vo svete netrápi nikoho. Nie je podstatné, koľko ľudí je infikovaných, ale koľko ľudí je v nemocnici,“ dodal Petko.

Aj plne zaočkovaný

Situácia je vážna aj v druhej najväčšej nemocnici na Slovensku, košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. „Lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19 sú obsadené takmer na 90 percent, lekári musia rozhodovať, kto sa dostane na prístroje," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

Momentálne majú hospitalizovaných 232 pacientov s ochorením COVID-19. Voľných lôžok ostáva len niekoľko. „Výrazne sa však zhoršuje situácia s kritickými pacientmi, ktorých je štvrtina,“ podotýka Slávik s tým, že na umelej pľúcnej ventilácii je 13 pacientov, ďalších 26 potrebuje vysokoprietokový kyslík. „Sme opäť v situácii, že musíme zvažovať okolnosti a zdravotný stav pacienta,“ krúti hlavou.

Denne do tejto nemocnice prijímajú na hospitalizáciu od 20 do 40 nových pacientov. Vekový priemer je u žien 62 rokov, u mužov 58 rokov. Ako povedal výkonný riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa, čoraz viac pribúdajú aj mladšie ročníky. Zaznamenávajú úmrtia pacientov a mimoriadne ťažké stavy u ľudí tesne nad 50 rokov. Pomer neočkovaných a očkovaných pacientov je k dnešnému dňu 80 percent neočkovaní a 20 percent očkovaní. Prvýkrát na umelej pľúcnej ventilácii zaznamenali aj plne zaočkovaného pacienta. „Absolvoval očkovanie dvomi dávkami vakcíny AstraZeneca. Všetci ostatní pacienti, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii, sú neočkovaní," spresnil riaditeľ.