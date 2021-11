Ratnovský mamut je unikátny, má ešte niekoľko tajomstiev

Pozostatky obrieho prehistorického zvieraťa odkryli sčasti náhodne. Počas prác na novej ceste k cintorínu v Ratnovciach. Napriek tomu však nejde o niečo nečakané. „Počas jari a jesene túto lokalitu stále sledujeme, pretože je známa pleistocénnou faunou z ľadovej doby,“ hovorí paleontológ Tomáš Mlynský z Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch.

Náleziská s mamutími fosíliami nie sú na Slovensku výnimočné. „Ak sa rátajú aj ojedinelé nálezy, môže to byť 300 až 400 lokalít,“ podotýka. Ratnovský mamut je výnimočný v tom, že sa našlo viacero častí z jedného zvieraťa. „Najkompletnejšie zachovaná kostra mamuta pochádza zo Senca,“ dodáva. Objavili ju počas ťažby hliny v miestnej tehelni.

Čo ukázal bager

Okolie úvozovej cesty, kde ležali zvyšky ratnovského obra, toho môže ukrývať omnoho viac. „Domnievame sa, že mohlo ísť o praveké smetisko. To, čo pravekí lovci nespotrebovali, nechceli mať v tábore kvôli šelmám. Všetko preto zrejme zahadzovali na mieste dnešného úvozu. Aj v tom čase tam bola roklina,“ načrtáva Mlynský.

Na výskyt mamutích klov upozorňoval v minulosti jeden z domácich, ktorý v lokalite vlastnil kedysi záhradu. Mal ich dokonca vidieť na vlastné oči. V októbri tohto roku sa ohlásil znova. „Počas jedného víkendu sme sa tam šli spolu pozrieť. Práve tam stavali cestu, na rôznych miestach bagrovali. Zašli sme aj vyššie, kde v roku 2010 našli časť kla,“ opisuje paleontológ.

Zatiaľ čo bager rýpal do svahu, on si všimol preseknuté kosti – boli to rebrá. „Keď sme to začali zameriavať, tak sme si uvedomili, že je to pokračovanie kostry jedinca z roku 2010,“ rozpráva Mlynský. V sprašovej pôde bola roztiahnutá zhruba na 20 metroch. Podľa pracovníka múzea ide zrejme o výsledok pôsobenia vody a zosúvania svahu po úvozovej ceste.

V hĺbke asi dva metre našli postupne stehennú kosť, panvovú kosť, lopatku, kel i viaceré časti lebky. V súčasnosti sú starostlivo zabalené a uložené v depozite múzea. „Všetko budem preparovať tak, aby to vyzeralo ako pri náleze,“ opisuje odborník na skameneliny. Každú kosť musí vyčistiť a zakonzervovať špeciálnou disperziou. Spôsob konzervácie závisí od miery jej zachovania. <MT> Potrava pre stromy <A> Nájdené kosti sú staré približne 20– až 21-tisíc rokov. Korešponduje to aj s paleolitickými sídliskami na okolitých pahorkoch, kde sa dajú bežne nájsť pazúrikové či rádiolaritové nástroje pravekých lovcov. „Ide o jedného z posledných mamutov, ktoré tu vtedy žili. Väčšina mamutích nálezov v okolí Piešťan sa pohybuje v tomto časovom rozmedzí,“ dodáva pracovník múzea.

Mlynský pracuje už dva týždne na stehennej kosti. Hotová má byť v priebehu budúceho týždňa. Vo výsledku bude priznané, že je rozlomená. „Roztlačili ju korene stromu, ktoré cez ňu rástli. Väčšina kostí je takto prerastená, pretože obsahujú minerály, za ktorými sa korene ťahajú,“ hovorí odborník a ukazuje časť koreňa, ktorý našiel vnútri asi metrovej kosti.

Vedľa nej leží na stole pripravená panva, sčasti ešte stále obalená polyuretánovou penou kvôli ochrane. Nasledovať by mali fragmenty lebky, ktoré sú na vplyv prostredia náchylnejšie pre svoju zvláštnu poréznu štruktúru. Vďaka tomu bola lebka mamuta odľahčená a zviera tak ľahšie unieslo váhu klov.

Pán alebo pani?

Po konzervácii budú odborníci pracovať s kosťami ďalej. Aby mohli určiť približný vek zvieraťa, musia ich premerať. Podľa Mlynského sa mamuty srstnaté dožívali rovnakého veku ako dnešné slony. Známe nie je zatiaľ ani pohlavie ratnovského nálezu. Či išlo o samca, alebo samicu prezradí tvar panvy.

Cenné poznatky o krajine, v ktorej mamuty žili, prinášajú paleontológom často tie najmenšie veci – ulitníky. „Každý druh má svoje ekologické nároky. Podľa pikulíkov viem povedať, že to bolo otvorená chladná sprašová step. Okrem nich sme našli jantárovky, ktoré prezrádzajú, že tam bolo vlhko,“ objasňuje Mlynský. Krajina vyzerala približne ako dnešná tundra.

Unikátny nález by chceli podľa piešťanského paleontológa vystaviť počas budúceho leta v nálezovej polohe. Časť kostí vyberú a vystavia ich presne tak, ako boli uložené v sprašovej pôde. Pôjde o panvu, stehennú kosť a lopatku, ktoré sa spolu s ďalšími fragmentmi našli blízko seba.