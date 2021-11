Situácia v martinskej a popradskej nemocnici je kritická

Aktuálne je Slovensko so sedemdňovou incidenciou 11 500 nových prípadov na milión obyvateľov krajinou s najhoršou epidemickou situáciou na svete. Aj preto je situácia v nemocniciach kritická.

V sobotu premiér Eduard Heger (OĽaNO) najprv navštívil jednu z najviac zaplnených nemocníc v Poprade a potom pokračoval do Univerzitnej nemocnice v Martine. Premiér prišiel aj s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) a hneď na úvod skonštatoval, že Nemocnica s poliklinikou v Poprade má obsadenosť 94 percent.

„Situácia je v tejto nemocnici veľmi vážna. Z dvanástich operačných sál fungujú iba tri a nefunkčné sú dve oddelenia – urológia a ortopédia. Dôvod je veľmi jednoduchý. Všetci títo lekári boli stiahnutí na covidové oddelenie. Doplácajú na to aj zaočkovaní pacienti, ktorí doteraz urobili všetko správne. Zaočkovali sa, aby ochránili seba, svoju rodinu či kolegov, ale nemajú prístup ku klasickej medicíne. Tu sa totiž odkladajú už aj odložené operácie,“ povedal Heger.

Keď pľúca „odchádzajú“

Primár Ladislav Brugoš z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny popradskej nemocnice vládnu návštevu informoval, že k nim prichádzajú pacienti s veľmi nízkou saturáciou. Hoci pocitovo si myslia, že sa majú dobre, ich pľúca „odchádzajú“.

„Pacienti nepociťujú dušnosť. Ochorenie má veľmi atypický priebeh. Úmrtnosť je oveľa vyššia, hoci poskytujeme pacientov plnohodnotnú liečbu aj s mimotelovým obehom," vysvetlil Brugoš.

Nemocnice je potrebné podľa premiéra zastabilizovať do pár týždňov. „To, či sa uvoľnia opatrenia, nerozhodne ani 16 členov vlády, ani 150 poslancov a ani pár stoviek úradníkov. Toto je o každom jednom občanovi. Ľudia, ktorí prichádzajú do nemocnice, zomierajú. Chcel by som apelovať aj na všeobecných lekárov, aby zintenzívnili svoju prácu v komunikácii so svojimi pacientmi, aby ich inštruovali a vedeli im poskytnúť základnú zdravotnú starostlivosť, vyhlásil Heger.

Uvažujú nad rakúskou cestou

Premiér upozornil, že ak sa bude situácia zhoršovať, aj Slovensko sa bude musieť vydať rakúskou cestou a zaviesť povinné očkovanie. „Toto je alternatíva, nad ktorou veľmi silno uvažujeme. Najviac ohrození sú ľudia s vekom 60+. Aj preto diskutujeme a hľadáme také riešenie, aby bolo ústavné. Hneď ako to bude možné predložím ústavný návrh na povinné očkovanie pre túto vekovú skupinu. Ak to možné nebude, treba začať diskusiu aj o povinnom zaočkovaní celého obyvateľstva. Ale to je až ďalší krok," povedal Heger v Poprade.

Vláda je tiež pripravená zaviesť celoplošný lockdown. „Jasne sme povedali, že monitorujeme situáciu na hodinovej báze. Sledujeme vývoj v nemocniciach, a ak sa situácia bude aj ďalej zhoršovať, budeme musieť prikročiť k oveľa tvrdšiemu opatreniu. Budeme o tom rozhodovať v najbližších dňoch,“ konkretizoval premiér. „Priali by sme si, aby Vianoce boli stabilizované, uvidíme, ako sa to vyvinie v najbližších dňoch. Je tam aj vysoká pravdepodobnosť plošného lockdownu,"dodal.

Jedným z ohlásených opatrení je aj testovanie neočkovaných zamestnancov vo firmách. Dodnes však nie je jasné, kto bude testy preplácať. Firmy kritizujú vládu, že opatrenia prijíma chaoticky a neskoro. „Máme intenzívnu komunikáciu aj s ministrom hospodárstva aj so zamestnávateľskými zväzmi. Je dôležité, aby sme prijali také opatrenie, ktoré bude realizovateľné. Zatiaľ sú dva možné scenáre. Prvý je ten, že by si zamestnanci chodili po samotesty do lekárne a urobili by si ich na pracovisku. Druhá možnosť je, že testy budeme preplácať zamestnávateľom," vysvetlil.

Nové lieky až v polovici decembra

Pacientom v tejto situácii tiež pomáhajú monoklonálne protilátky, ktoré sú však veľmi drahé a máme ich obmedzené množstvo. V piatok Európska lieková agentúra schválila na núdzové použitie pri liečbe covidu Molnupiravir, čo sú kapsuly na domáce použitie. „Údaje z piatku hovoria, že monoklonálne protilátky boli podané 2 100 pacientov. K dispozícii je zatiaľ 10-tisíc dávok. Čo sa týka nového lieku, máme zazmluvnených 35-tisíc a pred zazmluvnením je ďalších 35-tisíc dávok. Na Slovensku by sme ich mohli mať niekedy v polovici decembra,“ povedal Lengvarský.

Jedna dávka monoklonálnych protilátok stojí podľa premiéra 1 200 eur. Tú istú sumu zaplatíme za hospitalizovaného pacienta. Ale však človek skončí na umelej pľúcnej ventilácii, stojí 12-tisíc eur. „Za vakcínu platíme 40 eur. Toto je jasný fakt. Ak nechceme položiť slovenskú ekonomiku na kolená a zadlžiť krajinu, uvedomme si, že cesta je jedine vakcína. Vyspelé krajiny nám idú vzorom. V očkovaní sme na chvoste a nemáme čo váhať,“ dodal premiér na záver.

Ventilácie sú v Martine plné

Univerzitnú nemocnicu v Martine podľa premiéra navštívili preto, lebo patrí k najvyťaženejším.

„Má obsadené pľúcne ventilácie na sto percent. Jej celková obsadenosť je 88 percent a situácia je tu naozaj vážna. Personál musí byť nasadzovaný aj z iných oddelení na covidové,“ uviedol Heger.

Vysvetlil, že tamojšia reprofilizácia je na úrovni takmer jednej štvrtiny, čo je viac ako v druhej vlne. „Vidíme, že delta vírus je aj v tomto regióne veľmi agresívny. Má rýchlejší nábeh a spôsobuje tlak na nemocnice. Preto som vďačný všetkým lekárom, zdravotníkom a sestrám, ktorí na týchto oddeleniach odovzdávajú všetky svoje sily,“ povedal.

Medicínsky riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine Dalibor Murgaš vraví, že ich zariadenie prechádza veľmi ťažkým obdobím. Je rád, že premiér s ministrom u nich navštívili aj pracovisko, kde poskytujú starostlivosť najviac postihnutým pacientom. „Hovorili aj s našimi lekármi a sestrami, ktorým vyjadrili podporu,“ podotkol.

Murgaš pripomenul, že museli reprofilizovať viac ako mali pôvodne v pláne – momentálne je to 144 lôžok, z nich je 128 obsadených. „Je to pre všetkých veľmi ťažké,“ podčiarkol.

Príbehy tragédií

Heger pokračoval, že koronavírus si vyberá kohokoľvek. „Aj v tejto nemocnici sme počuli príbehy, kde sú zasiahnuté celé rodiny. Vnučka priniesla domov covid, zasiahlo to jej rodičov aj pomerne mladých starých rodičov a vo veku 55 rokov na to doplatili životom,“ spomenul jeden z tragických prípadov. „Nesmieme to podceňovať. Nápor na nemocnice je kritický, preto aj na tomto mieste vidíme, že jedinou cestou je očkovanie,“ prízvukoval.

Lengvarský vraví, že trend, ktorý videli v popradskej nemocnici, sa potvrdil aj v Martine. Tvrdí, že ide o rýchly nástup najmä neočkovaných pacientov – na všetkých pľúcnych ventiláciách je ich vraj v priemere až 89 percent. „Očkovaní sú de facto na sto percent chránení, lebo z nich sa na ventilácie dostávali pacienti s veľmi ťažkými ochoreniami mimo covidu. Takže jediné, čo nám pomôže, je očkovanie,“ uviedol.

Na Slovensku vraj zatiaľ situáciu zvládame, no ak sa to zmení, je možný aj prevoz našich pacientov do cudziny. „Od eurokomisárky pre zdravotníctvo sme dostali ponuku. Máme na to určených ľudí, ktorí tieto možnosti monitorujú. V prípade nutnosti, ak by bolo treba nejaký región rýchlo odľahčiť, využili by sme aj ponuku zo zahraničia,“ doplnil Lengvarský.