Spišský hrad v objatí stavebných žeriavov

Pohľad na Spišský hrad sa zmenil. Jeho novou dominantou sú dva stavebné žeriavy. Od leta sa tam totiž začalo s rekonštrukciou, ktorá postupuje podľa plánov. Od budúceho roku až do roku 2023 bude preto zatvorený Horný hrad.

Ako prebiehajú rekonštrukčné práce, sa nedávno prišla pozrieť aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Slovenské národné múzeum totiž úspešne ukončilo 1. etapu obnovy hradu. Jej cieľom bola kompletizácia a realizácia rozvodov inžinierskych sietí aj na hornom nádvorí hradu, kde dovtedy neboli. Súčasťou bolo reštaurovanie kapitánskeho domu, tzv. Thurzovskej renesančnej brány a sanácia hradného brala pod západnými palácmi. Celkový finančný náklad investície predstavoval výšku jeden milión eur.

Nové dominanty

Náročná bola aj montáž dvoch vysokých žeriavov, ktoré v súčasnosti dotvárajú siluetu hradu. Pred ich montážou bol na základe rokovaní so štátnou správou dohodnutý postup a miesta montáže týchto strojov, ktoré počas celej rekonštrukcie budú uľahčovať prísun materiálov priamo na Horný hrad. Na miestach osadenia základov pod pätky žeriavov bol realizovaný archeologický výskum. V priebehu veľmi náročnej montáže prostredníctvom vrtuľníka bol prístup na hrad pre verejnosť uzavretý. V druhej polovici septembra bol vysťahovaný priestor hradnej kaplnky, aby reštaurátorský prieskum a práce mohli z jej exteriéru postúpiť do interiéru.

Foto: Jana Vargová, Pravda Spiš, hrad, rekonstrukcia, mur, historia, oprava, Spišský hrad, 19. 11. 2021. Rekonštrukcia pokračuje. Na kontrolný deň prišla aj minsiterka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Na snímke s Máriou Novotnoi, riaditeľkou Spišského múzea, a Branislavom Panisom, riaditeľom Slovenského národného múzea.

Vzácne sgrafitá

„V súčasnosti prebiehajú práce na novej streche kaplnky, ktoré majú byť ukončené do konca roka. Reštaurátorské práce a odstraňovanie cementovej omietky kaplnky priniesli niekoľko zaujímavých poznatkov. Napríklad v pôvodnej stredovekej omietke boli vyryté dobové sgrafitá," povedala Mária Novotná, riaditeľka Spišského múzea. V interiéri odkryli aj prah portálu, ktorým sa do kaplnky vstupovalo z priľahlej a dnes už nezachovanej sakristie.

V rámci prác na románskom paláci bolo od náletovej zelene očistené bralo a pracovníci sanovali narušené miesta v styku brala a muriva románskeho paláca. Očistenie brala ukázalo, že deštrukcia časti brala, tzv. ihiel, ktoré sú prírodnými skalnými útvarmi a nesúvisia so stavbou paláca, je silná, a preto múzeum rokovalo so zástupcami samosprávy a organizácií, ktoré sa v ohrozenom teréne pohybujú, aby prijali účinné opatrenia pred možnou kolíziou padajúcich kameňov.

V hodine dvanástej

Na severnej strane románskeho paláca bolo postavené lešenie, okenné a dverové otvory paláca boli vystužené dočasnou drevenou konštrukciou, podobne aj suterénne priestory paláca. Z korún obvodových múrov boli odobraté uvoľnené časti muriva tak, aby sa vytvoril bezpečný pracovný priestor pre archeologický výskum v nadzemnom podlaží interiéru paláca. V týchto dňoch sa začali práce na postupnom odstraňovaní nánosov nad klenbou suterénu paláca formou rozsiahlejšieho archeologického výskumu.

„V čase, keď sa slovo pozitívny skloňuje z pohľadu na epidemiologickú situáciu, dovolím si ho dnes použiť v tom najlepšom slova zmysle. Pretože to, čoho sme tu dnes svedkami, je výsledkom spolupráce a ťahania za jeden koniec či už ministerstva kultúry, Slovenského národného múzea, ale aj samotnej riaditeľky Márie Novotnej a jej aktivizmu. Ten výsledok je taký, že v hodine dvanástej prišlo k rekonštrukcii románskeho paláca a okolitých objektov. A výsledky sú viditeľné,“ povedala po prehliadke hradu ministerka Milanová s tým, že ak by sa s rekonštrukciou nezačalo, mohli by sme byť vyškrtnutí aj zo zoznamu UNESCO.

Pripravujú tretiu etapu

V súčasnosti Slovenské národné múzeum pripravuje kroky na prípravu 3. etapy rekonštrukcie Spišského hradu, a to predprojektovú a projektovú fázu tretej etapy. „Jej výsledkom bude komplexne rekonštruovaný priestor horného nádvoria vrátane všetkých palácových priestorov, ktoré sa tu nachádzajú. Do tretej etapy budú zaradené východné paláce, sanácia brala pod touto časťou horného nádvoria, základy veľkej kruhovej obytnej veže, pravouhlé základy románskej stavby nazývanej cisterna a pochôdzna plocha tohto nádvoria. Súčasťou tretej etapy bude aj románske predhradie a tu zachované objekty torzálnej architektúry a románska vstupná brána," vysvetlil Branislav Panis, riaditeľ Slovenského národného múzea.

Počas tejto letnej turistickej sezóny navštívilo Spišský hrad 121 652 návštev­níkov, z ktorých podstatnú časť tvorili domáci návštevníci. Po obmedzení vstupu zahraničných návštevníkov v júli 2021 poklesol aj počet návštevníkov hradu. Na hrade zaznamenali masívne storno skupinových prehliadok. Návštevnosť sa v júli a v auguste stabilizovala organizovaním podujatí v rámci kultúrneho festivalu Leto na hrade. Náklady na druhú etapu rekonštrukčných prác Spišského hradu, románskeho paláca a západných palácov predstavujú viac ako 4,7 milióna eur.