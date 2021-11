Košiciam chýba 996 zaočkovaných, aby mali covidového žolíka

Celková zaočkovanosť v Košiciach dosahovala ku koncu minulého týždňa 47,1 percenta osôb a v okrese Košice-okolie to bolo 38,1 percenta. Upozornila na to riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zuzana Dietzová.

Na zasadnutí Krízového štábu mesta Košice doplnila, že vo vekovej kategórii 50+ je v Košiciach zaočkovaných 63,9 percenta a V Košiciach-okolí len 61,2 percenta ľudí. „Ak by sme chceli dosiahnuť žolíka a mohli sa tak v súčasne platnom Covid automate posunúť späť do bordovej farby, potrebovali by sme zaočkovať ešte 996 osôb nad 50 rokov v meste a 1 490 v okolí," spresnila hygienička.

Dietzová informovala, že počas uplynulého týždňa pribudlo na území košického regiónu každý deň priemerne 678 pozitívne testovaných. Mládež do 18 rokov z toho tvorí až 21 percent. Najčastejšie šírenie nového koronavírusu je v rodinách, pracovných kolektívoch a školách. „Vyše 95 percent všetkých pozitívnych prípadov v Košiciach a okolí tvoria ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní,“ zdôraznila.

Hygienici evidujú dve menšie ohniská nákazy a to v Oáze – nádej pre nový život v Bernátovciach, kde po otestovaní zaznamenali 27 pozitívnych prípadov, a v Zariadení sociálnych služieb v Bidovciach, kde na COVID-19 ochorelo sedem starkých.

Pre covid v súčasnosti absentuje prezenčná výučba celkovo v 25 triedach v materských školách. Svojich spolužiakov vidia len prostredníctvom on-line výučby žiaci 159 tried základných a 70 tried stredných škôl v meste a okolí.

Pätica košických nemocníc sa zväčša na svojich oddeleniach intenzívnej medicíny k 23. novembru dňu stará o 294 pacientov v kritickom stave. Od septembra koronavírusu podľahlo v metropole východu a jej okolí 81 ľudí.

Krízový štáb rozhodoval aj o organizácii vianočných trhov. Ak by platili súčasné pravidlá, v režime OP (očkovaní/po prekonaní ochorenia COVID-19) by sa ich mohlo v jednej chvíli zúčastniť maximálne 50 osôb (predavači v 14 stánkoch by sa do tohto čísla nepočítali). Účastníci trhov by zároveň museli mať odlišné miesto na vstup a východ. „Žiadne rozhodnutie nepadlo. Definitíva bude jasná, až keď vláda v priebehu tohto týždňa prijme avizované opatrenia zamerané na zníženie šírenia nového koronavírusu,“ dozvedeli sme sa z magistrátu.