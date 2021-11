V krvi sa zachová, tá naša stužková. Na transfúzke

Kritický je najmä stav zásob všetkých krvných skupín s Rh negatívnym faktorom. Na pomoc im aj preto prichádzajú maturanti.

Dôvod je prostý. Táto situácia totiž nepraje ani im, aby si užili jeden z najlepších zážitkov na strednej škole, a to stužkovú slávnosť. Dohodli sa preto, že zážitky budú zbierať inak, a tak „stužkujú“ na transfúznych staniciach.

VIDEO: Stužková na transfúziológii.

Viacerí sa zapojili do výzvy hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocníc Svet zdravia. „Naše transfúzne stanice hlásia nedostatok zásob krvi potrebnej pri operáciách, úrazoch, nehodách či ďalších akútnych pacientoch,“ uviedla sieť na sociálnej sieti.

Na výzvu zareagovali študenti z okresu Svidník a Stropkov. Zdravotnícky personál transfúziológie pre nich nachystal slávnostné privítanie či odovzdanie zelenej stužky vo forme odznaku. Nechýbala ani fotografia na darcovské – maturitné tablo. Celkovo do svidníckej nemocnice prišlo darovať krv 33 maturantov, z nich bolo až 21 prvodarcov.

V utorok sa uskutočnila podobná maturitná slávnosť v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. „Uvítali sme so spolužiakmi príležitosť darovať krv, a tak zachrániť životy ľudí. Stužkové nám zrušili, a aj preto sme sa tu zišli viacerí. Bol to trochu stres, keďže som presne nevedela, ako to bude prebiehať, ale dalo sa to a stres nahradil veľmi dobrý pocit. Mala som trošku závrat, ale napila som sa vody, ktorú nám tu pripravili, a je to v poriadku,“ povedala po odbere Klára, študentka 4. A triedy z Gymnázia na Školskej ulici.

Dvere spišskonovoveskej transfúzky boli označené zelenou stužkou a nalepenou partitúrou skladby Gaudeamus igitur. Za nimi už sedeli rozosmiati študenti, ktorí sa vzájomne podporovali. V samotnej odbernej miestnosti bola tiež zelená stužka. A hoci sa maturanti stretávajú väčšinou každých päť rokov, táto vyzývala na stretnutie na tomto mieste hneď o rok. Svietil na nej nápis: Ad revidendum 2022.

„Chcel som si to vyskúšať, keďže ďalej by som rád študoval medicínu. Celý odber bol v pohode, hoci ja som bol v strese. Pohľad na krv mi neprekáža a s odberom spokojný,“ s úsmevom hovorí gymnazista Roman zo 4. D, ktorý z nemocnice odchádzal s leukoplastom na oboch predlaktiach.

„Zásoby sú aj v našej nemocnici nízke, ale zatiaľ si vieme poradiť. Sme veľmi radi, že prišli študenti, ale na druhej strane mi je ľúto, že nemôžu mať klasickú stužkovú, na ktorú my starší spomíname celý život. Ale hádam aj toto bude pre nich zážitok. Hoci robíme viacero tematických odberov, napríklad Študentskú kvapku krvi či Vianočnú kvapku krvi, toto je prvá s podtitulom ‚V krvi sa zachová, tá naša stužková‘.

Aj týmto spôsobom by sme si radi vychovali pravidelných darcov krvi,“ hodnotí akciu primárka transfúziologického oddelenia nemocnice Štefánia Bevilaquová a dodáva, že hoci očakávali 15 študentov, nakoniec ich prišlo 17 a všetci boli prvodarcovia. Primárka každému študentovi urobila predodberové vyšetrenie a odmerala krvný tlak. Samotný odber trval maximálne desať minút.

Podobných „stužkárov“ mali aj v vo východoslovenských nemocniciach v Rožňave, Humennom či Michalovciach. Všetkým darcom krvi zdravotníci poďakovali, keďže dokázali prekonať obavy z prvého odberu a pomohli chorým. Veria, že sa všetci o rok vrátia. Po štvrtom dni kampane v nich prišlo darovať krv 308 študentov, z čoho bolo 95 prvodarcov. Spolu darovali zatiaľ 43 litrov krvi.