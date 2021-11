V unikátnom prírodnom bazéne sa ľudia kúpu aj o polnoci

Termálne jazierko v malebnej liptovskej dedinke predtým vyzeralo ako vybagrovaná jama, no teraz je to iná „káva“. Obec investovala do jeho revitalizácie desiatky tisíc eur.

Celoročná teplota termálneho prameňa v Kalamenoch je 33 stupňov. Táto voda má priaznivé účinky podobné tej, v ktorej sa kúpu pacienti v susedných Lúčkach. Je vhodná na ženské problémy, no najmä na ochorenia pohybového aparátu. Obsahuje vápnik, horčík a síru.

Láka aj cudzincov

Starosta obce Július Česák vysvetlil, že jazierko tam vzniklo v rámci prieskumného vrtu v hĺbke päťsto metrov, ktorý uskutočnili v roku 2000. Odvtedy tam vyviera voda, ktorú vyhľadávajú tisícky turistov ročne. Chýr o jej účinkoch sa dostal aj za hranice Slovenska, lebo okrem domácich navštevuje Kalameny aj množstvo cudzincov.

„Podľa ešpézetiek áut vidíme, že sa sem prichádzajú kúpať tiež Poliaci, Holanďania či Nemci. Priťahuje ich sem aj Liptovský starhrad, ktorého ruiny sa nachádzajú nad našou obcou. Takže po túre si sem viacerí prídu užiť relax a uvoľniť svalstvo,“ poznamenal s úsmevom Česák. „K jazierku chodia ľudia nonstop – cez deň aj v noci. Prichádzajú tam ráno o štvrtej, hocikedy poobede, o desiatej večer či o polnoci,“ spomenul rôzne časy. Výhodou je, že tieto „kúpele“ sú bezplatné.

Keďže jazierko pôsobilo dlhé roky na prvý pohľad dosť nehostinne, obec sa ho rozhodla zrekonštruovať. Zavážilo tiež to, že vzhľadom na množstvo turistov vyberajú počas letnej sezóny parkovné a v blízkosti je cesta, ktorú tiež opravili.

„Predtým bola termálna voda len v jame s blatistými brehmi. Teraz sme to obložili prírodným kameňom a dno vysypali guľatým štrkom. Chceli sme to skrátka skultúrniť, nech je to trošku na úrovni,“ podotkol starosta. Objasnil, že tento prírodný bazén nájdu ľudia zhruba osemsto metrov za obcou.

Revitalizáciu odštartovali v septembri, dokončené to malo byť v polovici decembra. Podarilo sa to však skôr, lebo viacmenej sú práce hotové. V krátkej dobe majú ešte pri jazierku pribudnúť nové lavičky, umelé osvetlenie a sociálne zariadenia. „Do obnovy sme investovali 37-tisíc eur. Čerpali sme na to peniaze z vlastného rozpočtu a sme radi, že konečne to vyzerá dôstojne,“ doplnil starosta.

Príjemný relax

Keď sme sa k jazierku išli pozrieť, jeho priezračnú vodu si užívalo niekoľko skupiniek ľudí. Pri vonkajšej teplote pár stupňov nad nulou sa z prírodného bazéna mierne parilo. „Chodievame sa sem kúpavať už osem rokov. Voda je výborná – pomáha na kĺby, svalstvo, ale aj zápaly ucha,“ pochvaľovali si dve Žilinčanky.

Kúsok od nich sa čľapkali veselé detí. „Prišli sme z Liptovského Mikuláša,“ podotkla ich mama Ester, ktorá pozorovala svoje ratolesti z brehu. „Nemáme to ďaleko, ale teraz sú u nás na návšteve kamaráti z Bratislavy, takže pre nich je to unikát,“ usmievala sa. „Chodievame sem už roky a teraz, keď to obec opravila, je to ešte lepšie,“ dodala Ester.

Zo Žiliny prišli aj Radoslav a Stanislav. „Táto vodička pomáha. Zastavím sa tu vždy, keď idem okolo a mám čas. Dobre to padne najmä v týchto podivných časoch, takže sem chodievam na jar, aj v zime. Treba skúsiť,“ odporúča Stanislav.