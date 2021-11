V Rožňave budú učiť iba na prvom stupni

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave od pondelka obmedzuje prezenčnú formu vyučovania na všetkých stredných školách a na druhom stupni základných škôl.

Prvý stupeň základných škôl budú priebežne sledovať a v prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, sa bude vyučovanie individuálne prerušovať aj v týchto zariadeniach.

„Uvedomujeme si vážnosť aj dôsledky týchto rozhodnutí, avšak epidemiologická situácia sa stále zhoršuje. Viac ako tretina pozitívnych osôb v okrese je vo veku do 18 rokov. Ochorenie nepredstavuje priamo ohrozenie zdravia detí, avšak stretávanie detí v kolektíve zvyšuje mobilitu a prenos ochorenia do domácností. Pozitívne deti následne prenášajú ochorenie do svojich rodín,“ uvádza rožňavský úrad verejného zdravia na sociálnej sieti. Svoje rozhodnutie o ponechaní vyučovania na prvom stupni odôvodňujú tak, že tieto deti nevedia byť samé doma a majú ťažší prístup k dištančnému vzdelaniu.

Z 50 materských škôl bola v piatok prerušená výučba v dvoch, z celkového počtu 34 základných škôl je vyučovanie prerušené v 22 triedach prvého stupňa a 32 triedach 2. stupňa ZŠ a zo 7 stredných škôl v okrese je uzatvorených 26 tried.

Regionálna protiepidemická komisia bude v pravidelných intervaloch zasadať a toto mimoriadne opatrenie bude zavedené len na nevyhnutne dlhý čas. „Prosíme verejnosť, aby akceptovala naše rozhodnutie. Nebolo to ľahké, ale po zvážení všetkých relevantných faktorov je z odborného hľadiska toto riešenie najrozumnejšie. Deti si zaslúžia vzdelanie, ale v prvom rade musí byť ich vzdelávanie bezpečné.“