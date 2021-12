Kechnecké deti majú pieseň so superstaristom, vypočujte si ju

Myšlienka vznikla ešte v lete na výchovnom koncerte. A dnes je už videoklip s pesničkou Poďme s hudbou spoznať svet, na svete.

„Najväčšou inšpiráciou sú pre mňa moje deti. Syn Marcus, ktorý má osem rokov, a dcéra Emma, ktorej príchod na svet očakávame s manželkou začiatkom budúceho roka. Dlhé časové obdobie sa deti nemôžu pre pandémiu naplno venovať tomu, čo ich baví. Tento fakt bol mojím hnacím motorom k tomu, aby som napísal a skomponoval túto pieseň," hovorí Krausz.

VIDEO: Martin Krausz a deti zo SZŠ Kechnec 13: „Poďme s hudbou spoznať svet“.

Aj preto prišiel za riaditeľkou školy Luciou Kysilkovou. „Predstavil mi skladbu a mne sa veľmi zapáčila," hovorí riaditeľka, ktorá sa sama spevu venuje v speváckom zbore. „Pripravili sme konkurz, na ktorý prišli naše deti, zaspievali ľubovoľnú pieseň, trochu ich Martin vyskúšal v intonácii a spolu sme sa zhodli na výbere deviatich žiakov. Vyberali sme skôr také prirodzené talenty. Potom nasledovali nácviky v priestoroch našej školy," opisuje výber spevákov.

Pesnička by mala osloviť podľa Krausza všetkých, ale najmä deti. „Páči sa mi, ako vedenie školy v Kechneci deti podporuje v týchto aktivitách po každej stránke. Veď hudba nás spája a lieči našu dušu, keď sme smutní, ale je aj výborným parťákom, keď sme šťastní a veselí," myslí si spevák a dodáva, že ho deti veľmi prekvapili. „Moji spoluspeváci sú veľmi bystré, šikovné a talentované deti, ktoré majú rady hudbu a spev. Mali super prístup k učeniu sa pesničky a pre viacerých to bola prvá skúsenosť s nahrávaním. Zvládli to perfektne. Zvedavosť ich vedie k poznaniu rôznych hudobných žánrov, nástrojov, a tak môžu stále napredovať, dať do hudby aj niečo svoje," hodnotí svojich kolegov Krausz.

Podľa Kysilkovej sú niektoré deti skromnejšie, iné odvážnejšie. „A v konečnom dôsledku sa vôbec nehanbili, správali sa vynikajúco a pripravovali sa pedantne." Všetko šlo pomerne rýchlo a v priebehu týždňa bolo všetko hotové. „Čo ma veľmi teší, dospelých počúvali do bodky a akceptovali každú pripomienku," chváli žiakov.

Autorom textovej a hudobnej zložky bol Krausz. „O aranžmán sa postaral výborný multiinštrumen­talista Pavol Jeňo. V štúdiu nahral aj veľkú väčšinu hudobných nástrojov. Spolupráca prebiehala aj so skvelým saxofonistom Jánom Kopčákom. Tiež sa musím poďakovať prvákom Katke, Zarke a Adamkovi, druháčke Miške, tretiakovi Jožkovi, štvrtáčkam Taťke a Naire, piatačke Ninke a šiestačke Simonke," vymenuváva Krausz.

Deťom sa v štúdiu Pavla Jeňa páčilo. „Myslím, že naj zážitok pre ne, okrem priameho nahrávania na veľký mikrofón a so slúchadlami na ušiach, bolo vyskúšať si hru na ozajstných bicích či elektrickej gitare. Pavol Jeňo je veľký odborník a bolo vidieť, že to s deťmi vie," prezrádza niečo zo zákulisia riaditeľka.

S deťmi z kechneckej školy sa však spolupráca po prvej skladbe nekončí. „Pripravujeme ďalšiu skladbu, ktorá má vystihovať školu, ktorú navštevujú, ako aj jej širšie okolie. Prebieha aj spolupráca s textom, ktorý napísala talentovaná Naira, a k jeho celistvosti prispela jednou slohou aj šikovná Nina. Teším sa na to, pretože tvorba a vznik novej piesne je niečo, čo nám nemôže nikto vziať," teší sa Krausz.

Vznikajúca skladba by mala byť školskou hymnou. „Už bežia nácviky, a ak to situácia dovolí, tak ju aj nahráme. Možno neskôr vznikne aj projekt, kde budú môcť chodiť naše deti s Martinom na koncerty. Táto spolupráca má ešte veľkú budúcnosť a myšlienok je veľa. Nič nechcem zakríknuť," dodáva na záver riaditeľka Kysilková.