Anjel priletel do Popradu až na tretí pokus

Od stredy minulého týždňa sa v Poprade pokúšali vrtuľníkom osadiť vianočného anjela. Podarilo sa to až na tretí pokus v pondelok. Pre zlé počasie totiž musel byť vrtuľník odstavený v Dobšinej.

Do Popradu priletel anjel.

Hoci v Poprade celý čas svietilo slnko, anjel asi na prílet potreboval aj sneh, ktorý v ten deň v meste napadol prvý raz.

Už tradičný symbol popradských Vianoc priletel do mesta trinástykrát. Dominanta vianočnej výzdoby je vysoká zhruba 13 metrov a váži neuveriteľných 850 kilogramov. Zložený povrch pokrýva 42 000 svetelných LED bodov. Tieto rozmery dali zabrať montérom a vrtuľníku, ale všetci boli na osadenie dokonale pripravení. Anjel je odetý v červenom kabáte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. Pod ním sa nachádzajú svetelné stromčeky.

Tento rok nebolo možné prílet anjela zorganizovať pred očami zvedavých záujemcov, tak ako v minulých rokoch. Bolo by to považované za hromadné podujatie, a tie sú počas lockdownu zakázané. Všetci si to však mohli vychutnať prostredníctvom živého prenosu na oficiálnej FB stránke mesta.

„Počas inštalácie anjela došlo z bezpečnostných dôvodov k celkovej uzávere kruhového objazdu, ktorá trvala približne desať minút,“ povedal náčelník mestskej polície Marián Gardoš. Najväčšia vianočná atrakcia zostane v strede kruhového objazdu až do konca prvej januárovej dekády.

Spoločnosť bude anjelovi robiť tak ako minulý rok jeho mladší brat, zhruba sedem metrov vysoký anjel Aura, symbol ochrany pacientov a zamestnancov nemocnice, ktorý bude osadený na kruhovom objazde pri nemocnici.