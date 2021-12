Prvou kandidátkou na banskobystrickú primátorku je miestna aktivistka

Javorčíková sa roky venuje dobrovoľníctvu a je prvá, ktorá ohlásila záujem získať v najbližších voľbách primátorskú funkciu v Banskej Bystrici. „Úprimne si myslím, že Bystrica má na viac,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie. „Celý život bývam v tomto meste. Vidím, že má skrytý a nevyužitý potenciál, na ktorom sa dá stavať. Ten potenciál je ľudský, prírodný, historický aj odborný,“ povedala.

Počas svojich dobrovoľníckych aktivít sa vraj stretáva s ľuďmi a často od nich počúva, že Banská Bystrica akoby spala. „A to je veľká škoda. Rozhodne nechcem ísť cestou kritiky predchádzajúcich vedení, no podľa mňa dodnes žiadny primátor neponúkol mestu dlhodobú víziu, kde by sa, v jednotlivých oblastiach, mohlo posunúť o štyri, osem či dvanásť rokov,“ hovorí Javorčíková. Napriek intenzívnym snahám o zlepšenie života v meste vraj narazila na limity, ktoré dobrovoľníctvo prináša.

„Preto prijímam zodpovednosť a budem sa uchádzať o verejnú službu pre obyvateľov Banskej Bystrice,“ vraví. Chce vraj mesto otvorené, fungujúce a starostlivé, kde si ľudia dôverujú navzájom, pričom veria tiež svojim voleným zástupcom. „Takisto mesto mysliace aj na svoje budúce generácie, odkiaľ mladí ľudia nechcú odísť. Zároveň s fungujúcou a kvalitnou infraštruktúrou, chrániace svoju bohatú zeleň,“ načrtla niektoré zo svojich cieľov.

Pokračovala, že na programe momentálne intenzívne pracujú. „Okolo mňa už pôsobí tím odborníkov, ktorí stavajú jednotlivé témy. Máme ale ešte rok do volieb, takže body programu budem verejnosti predstavovať postupne,“ uviedla. Tvrdí, že sa nebojí snívať a rovnako sú na tom ľudia, ktorí za ňou stoja.

Mená Javorčíkovej protikandidátov zatiaľ nie sú známe. Najviac sa v tejto súvislosti spomína mestský poslanec Martin Turčan, jeho kolegyňa Hana Kasová či súčasný primátor Ján Nosko. Oficiálne však takýto krok zatiaľ nikto nepotvrdil.

Javorčíková vyštudovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela. Istý čas pracovala v miestnej samospráve a neskôr pôsobila na Úrade vlády, kde sa venovala účelovým zariadeniam vlády. Vzťah k rodnému mestu ju z Bratislavy vrátil do Banskej Bystrice, kde pracuje v súkromnej sfére. Patrí k spoluzakladateľom Banskobystrického okrášľovacieho spolku. Je vydatá a má tri deti.