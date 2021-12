Kauza žilinských pozemkov: Úspešnosť v sporoch je podľa právnikov vysoká

Sériami prevodov prišla Žilina napríklad o pozemky v častiach Bánová, Trnové a v lokalite Vural. Súčasní majitelia teraz pýtajú od samosprávy veľké sumy za to, že tam stoja jej budovy, podniky a cesty.

Mestská a zároveň parlamentná poslankyňa Miriam Šuteková (Za ľudí), ktorá je tiež predsedníčkou klubu za ZA uviedla, že mesto nerobí žiadne právne kroky, aby sa pozemky vrátili do jeho vlastníctva. Žilinskému primátorovi Petrovi Fiabáne adresovala slová, aby bezodkladne podnikol všetky potrebné právne úkony, lebo inak o spomínané územia definitívne prídu.

Fiabáne reagoval, že v prípadoch pozemkov mesto konalo aj koná. Zároveň zdôraznil, že ide o spory z minulosti. „Sú to náročné právne veci. Nie je v našich silách vysporiadať sa s nimi počas jedného či dvoch rokov,“ povedal. Keďže ide o celoslovenský problém, na oplátku vyzval Šutekovú, aby to riešila aj na pôde Národnej rady.

Ako posunúť veci vpred

Poslankyňa začala konať. Absolvovala už stretnutia s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu (SPF) Jánom Maroszom (OĽaNO), aby spolu hľadali spôsob ochrany mestských území ohrozených nezákonnými prevodmi vlastníctva v Žiline.

„Reagujem tak na prosbu primátora, ktorý ma verejne požiadal o pomoc pri riešení problémov s pozemkami. Jednotlivé kauzy sme prebrali s právnikmi SPF. Tí potvrdili, že sme na dobrej ceste a úspešnosť v týchto sporoch je vysoká,“ tvrdí Šuteková.

„Podala som tiež oficiálnu žiadosť o delimitáciu konkrétnych vybraných pozemkov v správe SPF na mesto Žilina,“ uviedla. Zdôvodnila to tým, že samospráva trpí akútnym nedostatkom území potrebných na rozvoj mesta. Je vraj za tým dlhodobé pustošenie pozemkov a ich vývoz do súkromných rúk datovaných od čias, kedy bolo na čele samosprávy iné vedenie.

„Mesto má dostatok pracovných príležitostí, ktoré lákajú stále väčšie množstvo ľudí. To predstavuje nároky na rozvoj občianskej vybavenosti. SPF dnes v Žiline disponuje viacerými pozemkami, ktoré nevyužíva, no mohli by slúžiť pre budúci rozvoj domácich a vytvoriť priestor na nové projekty,“ poznamenala poslankyňa s tým, že z hľadiska kompetencií musí, samozrejme, v tomto smere konať štatutár mesta. „Touto cestou však vytváram reálny priestor a ponúkam konkrétne kroky, ako posunúť veci výrazne dopredu,“ podčiarkla.

Žaloba nie je na stole

Na stretnutí podľa Šutekovej otvorili aj tému vysporiadania pozemkov pod žilinskými cestami, chodníkmi a verejnými priestranstvami. Cieľom je, aby SPF tieto plochy delimitoval mestu. „Je to nesmierne dôležité pre napredovanie Žiliny, ale aj pri obyčajnej údržbe a opravách komunikácií,“ povedala. Doplnila, že o všetkých týchto krokoch informovala listom aj primátora.

Ako to vníma Fiabáne, sa nám od neho zistiť nepodarilo. Podľa zdroja, ktorý mu je blízky, však konanie Šutekovej nechápe. V tejto veci sa s ním vraj doteraz osobne nestretla. Okrem toho má primátor tiež naplánované rokovanie s vedením SPF a to konkrétne na štvrtok.

Tento termín nám potvrdil aj riaditeľ SPF Ján Marosz. Priblížil, že v minulých dňoch sa s poslankyňou Šutekovou stretol asi trikrát. „Doniesla nám tiež žiadosť súvisiacu s prospechom mesta, ale to je trochu iná téma. Ide o záujmy, kde má SPF v intraviláne Žiliny pozemky a kde by chceli ísť do nejakého územného rozvoja v rámci mesta,“ objasnil.

V kauze nekalých praktík okolo pozemkov je podľa Marosza spor v tom, že SPF je možno buď obchádzané alebo neupovedomované o tom, že sa so štátnymi parcelami niečo deje. „Došlo k názoru, že by sme mohli byť súčinní pri preverení či prípadnom žalovaní strán, ktoré tam takýmto spôsobom operujú a narábajú aj cez kataster s pozemkami štátu. Teda bez toho, že by bol štát účastníkom konania,“ vysvetlil. Doplnil, že v tejto chvíli ešte nie je na stole žiadna žaloba – len zvažujú súčinnosť.