Trnavčan si robí dobrý deň z opatrení. Po prstoch mu chce klepnúť aj polícia

Ivan Belovič vlastní reštauráciu v centre Trnavy, ktorá funguje už šesť rokov. V septembri, keď si prevádzky mohli vybrať, či budú prístupné pre všetkých, alebo len pre určité skupiny, vyhlásil, že odmieta zákazníkov triediť a nariadenia označil za fašistické.

Jeho prevádzka s rýchlym občerstvením je súčasťou iniciatívy Voľná zóna, ktorá považuje vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR za nezákonné a diskriminačné a odmieta sa nimi riadiť. Podnikatelia, ktorí sa k nej pripojili, majú na svojich prevádzkach okrúhlu zelenú nálepku s označením „voľná zóna – tu rešpektujeme vašu slobodu, vašu dôstojnosť a lekárske tajomstvo“.

VIDEO: Policajný šéf Hamran o Hollywood Burger.

Proti pokute sa odvolal

Trnavský podnik eviduje aj polícia. Dočasný policajný prezident Štefan Hamran povedal, že „majiteľ si robí dobrý deň zo všetkých protipandemických opatrení“. Výsledkom sú dve pokuty, ktoré odmietol zaplatiť, a zatvorenie prevádzky na 30 dní.

„Štátny zdravotný dozor na prevádzke bol vykonaný trikrát,“ ozrejmil Tomáš Hauko, riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave. Majiteľa dvakrát upozornili na dodržiavanie platných vyhlášok. Keďže sa nimi neriadil, hygiena začala správne konanie a uložila mu tisíceurovú pokutu.

Belovič ju uhradiť odmietol. „Voči rozhodnutiu o uložení finančnej sankcie sa prostredníctvom advokátskej kancelárie prevádzkovateľ odvolal. Spisový materiál bude postúpený na druhostupňový orgán,“ doplnil Hauko. Vecou sa teda bude zaoberať Úrad verejného zdravotníctva SR.

Hygienikom sa vyhrážajú

Keď hygienici pri opätovnej kontrole zistili, že sa nič nezmenilo, došla im trpezlivosť a 23. novembra rozhodli o okamžitom uzatvorení prevádzky. Nahnevaný Belovič zvýšil hlas a použil aj vulgarizmy, za čo sa mal ospravedlniť. „Vy mi prídete zavrieť reštauráciu a pokutovať ma vo vlastnom podniku a ja sa mám ospravedlňovať? Čo ste normálni?“ kričal na hygieničky, ktoré prišli v sprievode polície.

Video z tejto kontroly zverejnil na sociálnej sieti. Hovorí, že tak chce posmeliť ostatných podnikateľov. Nabáda ich, aby rovnako ignorovali opatrenia. V parochni často pridáva príspevky, v ktorých si zo situácie uťahuje. Terčom jeho vyjadrení sú aj pracovníčky hygieny, ktoré ho prišli kontrolovať. Svojich fanúšikov napríklad vyzýval, aby jednej z nich „zablahoželali k meninám“.

Hauko potvrdil, že dostali „množstvo výhražných, vulgárnych a dehonestujúcich e-mailov i telefonátov“. Sociálnymi sieťami sa šíri aj koláž s údajmi druhej hygieničky, ktorá bola na kontrole, vrátane jej bydliska.

Belovič sa od tejto koláže dištancoval. „V súvislosti so šírením osobných údajov pracovníčok regionálnej hygieny na sociálnych sieťach vieme potvrdiť, že polícia vo veci koná pre podozrenie z trestného činu,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Môžu siahnuť aj na živnosť

Minulú stredu Belovič podnik zavrel, rozvoz však fungoval. „Ani to sa nemôže,“ oponovala mu hygienička, keď to prišla preveriť. Polícia mu preto uložila najvyššiu možnú pokutu v blokovom konaní, a to 5 000 eur. „Samozrejme, bolo to odmietnuté, tým pádom sme to odstúpili na trnavskú hygienu, kde dotyčnému hrozí pokuta 20-tisíc eur,“ podotkol Hamran s tým, že všetky prevádzky voľnej zóny budú kontrolovať podľa vopred pripraveného plánu.

Belovič hovorí, že mu ide iba o slobodu vo vlastnom podniku. Podotkol, že doteraz dostal len tisíceurovú pokutu. „Ak by sme ju uhradili, sme automaticky vinní. Necítime to tak ani s našimi právnikmi,“ dodal. Podľa jeho slov zatiaľ nemajú ani zápisnicu z kontroly. Avizoval aj podanie žaloby. Nespresnil však, čoho sa má týkať.

Majiteľ podniku podľa Hamrana môže prísť o živnosť. Úrad verejného zdravotníctva totiž získal nové právomoci vďaka nedávno schválenej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, tzv. lex korona. Belovič sa toho neobáva. „Ak by sa to náhodou stalo, určite to napadneme,“ dodal.

Vraj len „vetrá“

Belovič sa nakoniec presunul do food trucku, ktorý v prvý deň lockdownu odstavil pred svojím podnikom. Z pohľadu hygieny je prevádzka zatvorená. Na kontrolu však prišli pracovníci mesta. Ako spresnila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová, dostali podnet, ktorý sa týkal ambulantného predaja a neoprávneného užívania verejného priestranstva.

Predaj jedla z food trucku sa považuje za ambulantný predaj, na ktorý treba osobitné povolenie od samosprávy. Majiteľ „burgrárne“ ho však nemal. Ak by podľa Majtánovej zistili, že vykonáva ambulantný predaj bez povolenia, mesto mu môže uložiť pokutu do výšky 6 639 eur, v správnom konaní až 17-tisíc eur.

Ambulantný predaj navyše momentálne nedovoľuje ani núdzový stav. „My si tu s chalanmi varíme obed, nič nepredávame,“ oponoval Belovič pri kontrole. Aj keby jedlo rozdával, charitatívna činnosť sa nenachádza medzi výnimkami zo zákazu vychádzania. Pracovník mesta mu zároveň objasnil, že aj tak by musel mať povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva.

Tento pondelok už na ulici pojazdný bufet nestál. Kde sa s food truckom v týchto dňoch zdržiava, nevedno. „Momentálne vetráme v našom solárnom food trucku, ktorý každé tri dni mení adresu,“ odpovedal Belovič na otázku Pravdy v SMS správe.

Mesto sa obrátilo aj na daňový úrad. „Upovedomili sme ho o tom, že máme podozrenie na neoprávnený príjem. Daňový úrad je oprávnený vykonať kontrolu v tejto veci,“ dodala Majtánová.