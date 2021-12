Za zubárom cestovali Liptáci aj desiatky kilometrov, teraz majú novú kliniku

Riaditeľka odboru zdravotnícka Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková potvrdila, že so zubármi je to na Liptove „bieda“. Zdá sa ale, že tomuto regiónu svitá na lepšie časy, lebo nedávno pribudla v Liptovskom Mikuláši ambulantná sieť kliniky Dr. Martin. „Prišli s tým, že chcú zastabilizovať viacero ordinácií. Od 15. novembra ich funguje päť, no povolenie majú na deväť. Ďalšie štyri by mali sprevádzkovať už čoskoro,“ povedala Pekarčíková.

Foto: klinika Dr. Martina Liptov, klinika Klinika - čakáreň

Pod jednou strechou

Nová klinika prináša na Liptov starostlivosť o pacientov preplácanú zdravotnou poisťovňou. Od polovice novembra už poskytuje služby vrátane vstupnej prehliadky zadarmo. „Veríme, že akútny problém s nedostatkom stomatologických ambulancií tu vyriešime aspoň čiastočne,“ povedal zástupca kliniky Daniel Kodaj.

Vysvetlil, že ich hlavnou garantkou je stomatologička s dlhoročnými skúsenosťami Jana Ohlasová. Okrem preventívnych prehliadok poskytuje so svojím tímom dentálnu hygienu, plombovanie, bielenie, implantáty, mostíky aj neviditeľné zubné strojčeky. „Pacienti majú všetky služby pod jednou strechou, a to vrátane röntgenu,“ spresnil Kodaj. Doplnil, že pri plnej prevádzke bude klinika zamestnávať 25 ľudí.

Poddimenzovanosť zubných ambulancií je teraz podľa Pekarčíkovej citeľná najmä v Ružomberku, ktorý v tomto označila za problémový. „Pozitívnou správou ale je, že sa nám začína vracať skupinka lekárov, ktorí tam chcú pracovať,“ hovorí.

V krátkom čase odštartujú v tamojších končinách svoje pôsobenie minimálne dvaja zubári – z nich jeden príde z Česka. „Pravidelne s nimi komunikujem. Momentálne riešia priestory, pričom predpokladáme, že ambulancie by mohli byť pacientom k dispozícii začiatkom roka,“ priblížila. Doktorov vraj láka Liptov okolitými horami, no dôležitú rolu zohráva tiež lokálpatriotizmus. To znamená, že priamo odtiaľ pochádzajú.

Foto: klinika Dr. Martina Liptov, klinika O pacientov sa postará aj stomatologička Jana Ohlasová.

Dôležitá je podpora

Pekarčíková pripomenula, že už pred dvomi rokmi riešili nedostatok lekárov aj na severe Slovenska. Vtedy župa vyčlenila zo svojho rozpočtu 150-tisíc eur, ktoré rozdelila šiestim novým ordináciám. Dve z nich sú zubné – v Oravskom Veselom a Kysuckom Novom Meste. V súčasnosti sú už dobre zabehnuté. „Majú špičkovú úroveň a veľmi kvalitnú robotu,“ pochválila tamojších stomatológov.

Vďaka spomínanému príspevku od župy vznikla predvlani tiež endokrinologická ambulancia v Martine, alergologická v Bytči, angiologická v Liptovskom Mikuláši a všeobecného lekára v Liptovskom Hrádku. Peniaze boli určené na materiálno-technické vybavenie, ktoré je pre začínajúceho lekára finančne náročné.

„U stomatológov je to ešte náročnejšie, lebo len kreslo ich vyjde na 26-tisíc eur,“ ozrejmila Pekarčíková. Je presvedčená, že práve toto je cesta, ako začínajúcim lekárom pomôcť a prilákať ich do regiónov. Či sa takto podarí motivovať aj ďalších, je otázkou budúcoročného rozpočtu. Pomôcť by v tom podľa nej mohlo aj ministerstvo práce v spolupráci s rezortom zdravotníctva. Pri štarte je totiž dôležitý nielen príspevok na materiálno-technické vybavenie, ale tiež na mzdy.