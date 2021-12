Lengvarský prisľúbil zlepšenie ambulantnej starostlivosti

Lengvarský rokoval v piatok s vedením Banskobystrickej župy a zástupcami odbornej lekárskej verejnosti o požiadavkách Memoranda za lepšie zdravotníctvo. Medzi jeho signatárov patria predstavitelia vedenia Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, primátori Brezna, Zvolena, Revúcej, Jelšavy či predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Národnú radu v memorande žiadajú, aby zastavila a dopracovala návrh reformy nemocníc.

Lunter: Vysvetlili sme si to

Lengvarský krátko po rokovaní hovoril o konštruktívnom prístupe. „Dohodli sme sa, že pripravíme legislatívny návrh, ktorý by garantoval to, čo iniciatíva požaduje. V podstate sme sa zhodli na všetkých bodoch memoranda, na niektorých intenzívne pracujeme. Pripravíme to tak, aby sme za dvanásť mesiacov stihli, čo sa požaduje,“ povedal.

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter potvrdil, že obidve strany mali možnosť vysvetliť si, čo je v samotnom reformnom návrhu, ale aj konkrétne požiadavky. Rezort vraj pripraví legislatívny návrh, ktorý bude obyvateľom garantovať, že keď dôjde k zmenám v nemocniciach, bude zabezpečený ambulantný sektor schopný liečiť pacientov.

„To znamená, že reforma zdravotníctva, ktorá má trvať desať rokov, nezasiahne a nezníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti Slovákov. Keď dochádza k nejakej redukcii, jednoducho musí existovať alternatíva. Veď vieme, že vo vyspelom svete sa osemdesiat až deväťdesiat percent diagnóz lieči v ambulantnom sektore,“ priblížil Lunter, o čom sa rozprávali.

„Poctivo sme si prešli každý bod memoranda, z ktorého je najdôležitejšia práve požiadavka legislatívneho návrhu, ktorý bude garantovať, že k optimalizácii sieti nemocníc nedôjde skôr, ako bude revitalizovaný ambulantný sektor,“ objasnil vicežupan.

Visolajský: Prísľuby nestačia

Visolajský zastupujúci lekárov vysvetlil, že ich najväčšou výhradou k optimalizácii nemocníc je rušenie 11-tisíc akútnych lôžok. Na druhej strane však podľa neho reforma nehovorí o tom, čo s pacientmi, ktorí teraz na tých lôžkach sú.

„To je naša najväčšia obava. Teraz sme však debatovali čisto o zabezpečení pacientov, aby o nich bolo postarané pred nemocnicami a to ambulanciami,“ uviedol Visolajský. Vzápätí pripomenul prísľub rezortu, že na jednotlivé body memoranda sa pozrie.

„Nám však nestačia prísľuby ministrov, vlády ani politikov. My sa o pacientov musíme starať. Preto žiadame legislatívnu garanciu a ukazovatele, ktoré nám povedia, že ambulantná sféra už funguje lepšie,“ poznamenal. Potom sa vraj môžu baviť aj o reforme nemocníc či redukcii lôžok. Je presvedčený, že bez toho je to len hazard s pacientom.

„Je mi ľúto, že debata prichádza až pred druhým hlasovaním, mohla prísť skôr. A to je len o ambulanciách. K výhradám v rámci reformy nemocníc sme doteraz nedostali žiadne stanovisko. Odpovede sme nedostali ani oficiálne – v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dnes sme to ministerskému tímu znova predostreli a čakáme na reakcie,“ doplnil.

Lengvarský: Vieme sa dohodnúť

Minister reagoval, že súčasťou zákona, ktorý je teraz v parlamente, je aj sieť praktických lekárov pre dospelých. „Pracujeme aj na sieti špecialistov. Samozrejme, že kým pacient nebude mať inú dostupnú zdravotnú starostlivosť, k žiadnej redukcii lôžok nemôže dochádzať a na tom sa vieme dohodnúť,“ povedal Lengvarský.

S tým, že o pripravovanej reforme neprebehla dostatočná rozprava, nesúhlasí. „Myslím, že diskusia bola so všetkými subjektmi, stretávali sme sa. K tomu zákonu prišlo 1 400 pripomienok a mnohé z nich sa opakovali. My sme maximálne množstvo zapracovali. Samozrejme, aj pred druhým čítaním zapracujeme asi sto legislatívnych zmien,“ podotkol s tým, že diskusia prebieha veľmi intenzívne.

Podčiarkol, že slová o nejakom rušení nie sú pravdivé. Zároveň zopakoval, že funkčné veci zostanú zachované tak, aby dostupnosť bola zlepšená. „Bavíme sa o všetkých sektoroch – všeobecnej ambulantnej starostlivosti, špecializovanej, nemocničnej, sieti záchranných služieb a všetkých ďalších službách súvisiacich so zdravotníctvom. Všetkým kolegom môžem sľúbiť, že sa nestane nič, čo by zhoršovalo súčasnú zdravotnú starostlivosť,“ do­dal.