Kaskádové hroby v Ružomberku sú slovenským unikátom

Samospráva vraví o výraznej pomoci pre mestský cintorín, v ktorom je už veľmi málo miesta pre nové hroby. Pripomína, že to nie je spôsobené koronavírusom, ale terénom, v ktorom sa miesto posledného odpočinku nachádza.

„Je pevne ohraničené a nie je možné ho nejakým spôsobom rozširovať. Z jednej strany cintorína máme les, z druhej cestu a na ďalšej sú rodinné domy. Okrem toho leží v miernom svahu, kde sú samé skaly či korene stromov. Je to veľmi zlý terén aj pre kopanie nových jám,“ vysvetlil ružomberský hovorca Viktor Mydlo.

VIDEO: Hroby ako kaskády na cintoríne v Ružomberku.

Kaskádovité hroby sú vlastne prefabrikované konštrukcie, ktoré sa tam položia. „Takže už nejde o klasickú jamu, ako to poznáme. Každé takéto miesto obsahuje priestor pre dve rakvy, ktoré sa uložia nad sebou. Keďže to nie je v zemi, po uložení prvej truhly dôjde k prekrytiu poklopmi a na to sa naleje asi sedem centimetrov betónu. Po jeho zaschnutí sa vytvorí to ďalšie miesto,“ objasnil Mydlo s tým, že vlastne ide o hrobku.

Na malom priestranstve takto počet miest na pochovávanie zdvojnásobia. Namiesto 70, ktoré by tam za bežných okolností vznikli, tam aktuálne pribúda 140 hrobov. To však nie je definitívny počet.

Technik stavebných prác hroboviska Patrik Samolej priblížil, že momentálne prebieha prvá etapa projektu, ktorú dokončia v decembri. „Celkovo vznikne deväť radov s 220 miestami. Začali sme v lete a ďalšie etapy odštartujeme niekedy na jar. Vlastne hneď ako nám to dovolí počasie,“ doplnil technik.

S nápadom, ako na malom mieste pochovať čo najviac ľudí, prišli tamojší architekti už predvlani. Inšpirovali sa zrejme v zahraničí – podobne to riešia najmä v južanských krajinách. Cena takýchto hrobových miest v Ružomberku bude totožná s tými, ktoré tam už existujú. Podľa našich informácií investovalo mesto do tohto projektu, z vlastného rozpočtu, do pol milióna eur.