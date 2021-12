Ženy v Okrase majú Vianoce celý rok

Výrobné družstvo Okrasa má v ponuke aj módne kolekcie vianočných ozdôb – s novinkami prichádza každú nasledujúcu sezónu. V tej aktuálnej „letia“ ozdoby vo farbe kráľovská modrá a pastelové. Žiadané sú tiež čiernobiele a čiernozlaté sklenené dekorácie.

Hovorkyňa družstva Lenka Bytčanková ozrejmila, že veľmi idú na odbyt tiež pestré retro či klasik kúsky, v ktorých prevažuje červená a zelená farba v kombinácii so zlatou. „Nejeden Slovák má spomienku na trblietavý stromček u babičky, na ktorom viseli rôzne anjeliky, snehuliačiky, muchotrávky či zvončeky vyrobené u nás,“ vraví. Pripomína, že ich produkty sú šetrné k prírode a každý kus je originálny, lebo prejde rukami šikovných žien. V ponuke majú široký sortiment, ktorý prekročil viac ako 12-tisíc vzorov.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Okrasa Ženy z Okrasy - zľava Lenka Bytčanková, služobne najstaršia Anna Homolová a šéfka Eliška Šipulová.

Málo chlapov

Na trhu sú už od roku 1954. Myšlienka tradičnej výroby sklenených ozdôb vyšla z popudu Terézie Kolárikovej z obce Raková, ktorá susedí s Čadcou. Metropola Kysúc sa stala sídlom družstva a jeho prvou zvolenou predsedníčkou bola práve autorka tohto nápadu. Rokmi sa to začalo rozmáhať tak, že vznikli ďalšie prevádzky. Dokopy mali štyri závody – okrem spomínanej Rakovej či Čadce tiež v Žiline a Klokočove.

„Vrchol zaznamenalo družstvo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy malo šesťsto zamestnancov. Momentálne ich je šesťdesiat,“ hovorí Bytčanková. Tento počet je podľa nej akurátny na súčasnú produkciu. „Bolo to také kolísavé. V úplných začiatkoch tu pracovalo dvadsaťšesť ľudí, potom to začalo prudko narastať. Robili tu aj ženy zo sociálne slabších rodín a zdravotne znevýhodnené, čo naplnilo myšlienku dať možnosť realizovať sa aj hendikepovaným,“ vysvetlila.

V tomto duchu tam pokračujú dodnes, lebo stále majú aj takýchto zamestnancov. „Len časť z nich sú hendikepovaní, neprevládajú. To sa ale nedá povedať o ženách, lebo tu v podstate máme čisto babský kolektív,“ povedala s úsmevom Bytčanková.

„Predsa len ide o prácu, ktorá si pri fúkaní krehkého skla a následnom maľovaní naň vyžaduje cit s trpezlivosťou, čo mužom často chýba. Chlapi sú tu len dvaja údržbári a vrátnik,“ podotkla s tým, že šikovné ženy vyrábajú v dielni rôzne postavičky, domčeky, gule, špice, zvončeky, vtáčiky či srdiečka.

Služobne najstaršou je tam personalistka Anna Homolová. V Okrase pracuje 44 rokov. „Nastúpila som sem, keď som mala sedemnásť – ešte počas školy. Zostanem tu až do dôchodku. Takto tu zotrvala väčšina zamestnancov, fluktuácia u nás nie je veľká,“ tvrdí Homolová. Svoje rozhodnutie zostať dlhodobo v družstve nikdy neoľutovala. „Mala som pred rokmi ponuku na zmenu, ale odolala som. Toto je pre mňa dôverne známe prostredie, môj druhý domov,“ zdôvodnila.

Viac ide na export

Zamestnanosť v Okrase začala prudko klesať po prevrate. Dopyt sa vtedy znížil, čo si vyžiadalo prepúšťanie. Úplný zánik ale nedopustili a dnes s hrdosťou môžu povedať, že fungujú nepretržite 67 rokov.

„Predtým sme mali aj textilnú, drevársku a kartonážnu výrobu, no všetko to skončilo a zostali nám len vianočné ozdoby,“ vysvetlila predsedníčka družstva Eliška Šipulová. Objasnila, že majú niekoľko oddelení – napríklad dizajnérske, fukáreň, mačiareň (ponáranie do farieb s maľovaním) a baliareň.

„Všetko si vyžaduje zručnosť a jemný cit. Stačí jeden chybný ťah a práca vyjde navnivoč,“ pripomenula. Denne vyrobia stovky dekorácií, z nich 98 percent vianočných. Zvyšok je ladený na veľkonočnú či valentínsku tému.

Napriek tomu, že ide o starú československú značku, šéfka družstva to za výhodu nepovažuje. „Na tuzemskom trhu a v Česku nás poznajú, ale v zahraničí menej. Najviac vyvážame do Nemecka a Rakúska. Nasledujú Švajčiarsko, Francúzsko, Spojené štáty, Veľká Británia, Holandsko, Dánsko, Švédsko,“ vymenovala odberateľov v cudzine, kde vraj ručnú výrobu vedia oceniť.

V deväťdesiatych rokoch vyvážali až 95 percent svojej produkcie, doma teda zostávalo minimum výrobkov. „Teraz tu zostáva 40 a exportujeme 60 percent. Dosť to momentálne ovplyvňuje pandémia,“ zhodnotila Šipulová.

Priebežne vyrábajú vianočné ozdoby celý rok, no v určitom období majú väčší nápor. Paradoxne to nie je krátko pred Vianocami. „Väčšie zákazky treba vybaviť a exportovať do zahraničia do augusta, najneskôr októbra. V novembri pracujeme na ozdobách pre tuzemský trh. Veľký záujem prejavujú ľudia aj cez internetový obchod či priamo v podnikovej predajni,“ doplnila šéfka družstva.

Keď sú Vianoce prácou

Atmosféru Vianoc tam majú denne, počas celého roka. „Zvonku sa môže zdať, že najkrajšie sviatky tu vlastne máme nonstop, no pre nás je to práca. Vieme sa od toho odpútať,“ zhodli sa ženy z Okrasy.

Ak by si chcel niekto toto čarovné obdobie priblížiť, má možnosť dostať sa do výroby v rámci exkurzie – hoci aj v lete. „Chodia nám sem ľudia z celého Slovenska – od Bratislavy až po Košice. Nielen školy, ale aj rodiny. Deti si tu môžu vyrobiť a vyzdobiť vlastnú vianočnú dekoráciu, ktorú si so sebou odnesú na pamiatku domov. Treba sa ale vopred nahlásiť,“ upozornila Bytčanková.

Dvere do dielní otvorili aj nám. Je fascinujúce pozorovať fúkačku, ako ohňom tvaruje sklo. Pred našimi očami tak vznikol snehuliačik či komplikovaná špirálka. Odtiaľ sme sa presunuli do „mačárne“. Takto nazývajú tamojšie pracovníčky dielňu, kde už vyfúknuté tvary ponárajú do rôznych farieb. Keď zaschnú, nastáva proces maľovania jemných vzorov a postriebrovania.

Hotové kúsky potom putujú do baliarne, kde ich poukladajú do papierových škatúľ. V tých sa potom dostanú ku konečnému spotrebiteľovi.