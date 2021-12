Lyžovačku na Donovaloch odštartovali ideálnym počasím

VIDEO: Takto sa lyžuje na Donovaloch.

Vlekár Lukáš tvrdí, že sezóna sa na Donovaloch začala dobre. Prví lyžiari sa tam objavili už v piatok, no v sobotu ich pribudlo ešte viac.

„Máme veľa prírodného snehu, návštevnosť je celkom slušná. Ráno sme tu mali veľa lyžiarov, no poobede ich už bolo trochu menej. Potrebujú si vydýchnuť – je dobre začínať pozvoľna,“ hovorí. Objasnil, že zatiaľ je v prevádzke len zjazdovka v časti Záhradište, no okolo Vianoc spustia aj Novú hoľu.

„Momentálne sa tam fúka, teda zasnežuje delami,“ podotkol s úsmevom vlekár. Dodal, že covidové pasy kontrolujú v pokladni a občerstvenie funguje v rámci okienkového predaja. Na svahu sme stretli ľudí z rôznych kútov Slovenska. „Prišli sme sem, s rodinou, z Bratislavy. S Donovalmi máme veľmi dobré skúsenosti. Prvá tohtoročná lyžovačka je úplne super, lebo vyšlo parádne počasie,“ povedala Mária.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Donovaly, lyžovačka Paľo so synom Martinkom prišli z Bardejova.

Súhlasí aj Paľo z Bardejova, ktorý si sneh užíval so sedemročným synom Martinkom. „Je to tu úžasné. Všetko v rámci noriem a súčasných protipandemických opatrení, ale stálo to za to. Počasie nám veľmi prialo, aj keď ráno bola trošku hmla. Syn to zvládal na jednotku. Som rád, že sme prišli, bolo naozaj skvele,“ uzavrel.

Pani Gabika prišla z neďalekého Lieskovca. „Je to dedinka pri Zvolene. Prišli sme sa sánkovať a vnučka lyžovať. Je tu krásne, slniečko svieti a deti z toho majú veľkú radosť,“ pozrela spokojne na vnúčika. Doplnila, že určite sa tam opäť vrátia.