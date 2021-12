Galandiu možno otvoria len provizórne

Opravené termálne kúpalisko Galandia už napustilo vnútorné bazény a otestovalo technológie. Prvých návštevníkov by mohlo privítať už pred sviatkami, no momentálne tomu bránia protipandemické opatrenia.

„V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Galandia by sa mohla čoskoro otvoriť. Problém predstavujú proticovidové opatrenia, ktoré akvaparkom umožňujú prevádzku iba pre ubytovaných hostí, a Galandia ubytovanie nemá,“ priblížil primátor Galanty Peter Paška. Kolaudačné rozhodnutie očakávajú na budúci pondelok 20. decembra.

Na vybudovanie vodného sveta získalo mesto nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Suma 4,3 milióna eur, ktorá pokryla polovicu nákladov, smerovala cez program ministerstva hospodárstva, podľa ktorého musí byť Galandia otvorená do konca tohto roka. Inak by mesto muselo peniaze vrátiť. V takom prípade by mohlo dôjsť podľa primátora k nútenej správe.

„Rekonštrukciu sme mali pôvodne ukončiť do konca roku 2019, to sme však nestíhali. Následne nám bol termín predĺžený do konca tohto roka,“ spresnil Paška. Dôvodom predĺženia bolo zrušené verejné obstarávanie. Ako dodal, s ministerstvom komunikujú už niekoľko týždňov, dosiaľ však nemajú odpoveď, ako postupovať.

„Posudzujeme všetky dostupné riešenia,“ reagoval rezort hospodárstva. Najpravdepodobnejší scenár je podľa primátora taký, že 31. decembra Galandiu otvoria a hneď ju aj zatvoria, keďže platia prísne protipandemické opatrenia.

Kúpalisko privítalo prvých návštevníkov v roku 2007. V decembri 2015 ho museli zatvoriť pre zlý technický stav. Nefungovalo takmer päť rokov, keď vlani v decembri začali s jeho opravou. „Najväčší problém bola strecha s hrdzavou oceľovou konštrukciou, ktorá musela ísť preč celá. Postavili sme novú strechu z lepených drevených profilov,“ priblížil primátor.

Na základe statických posudkov museli spevňovať základy aj všetky železobetónové stĺpy. Už v čase stavby Galandie nespĺňali vtedy platné normy, ktoré sa medzičasom zmenili. V poriadku nebol ani hlavný betónový stĺp v bazénovej hale. „Bol dutý, hrdzavý a nebol osadený v betónových základoch, ale iba v štrkovom lôžku,“ zdôraznil primátor.

Slávka Veselá z galantského mestského úradu doplnila, že všetko museli nanovo prepočítať a predimenzovať. „Celý čas sme museli riešiť sanáciu chýb, aby sme mohli pokračovať v samotnej výstavbe. To predĺžilo čas a navýšilo aj finančný rozpočet,“ dodala. Náklady na rekonštrukciu vyčíslil Paška približne na tri milióny eur.

Všetky zistenia chcú najskôr skompletizovať a potom podať nové trestné oznámenie v súvislosti so „sfušovanou“ stavbou. Podľa primátora sa to týka nielen všeobecného ohrozenia, ale aj zneužitia verejných financií a eurofondov.

Väčšina technológií bola opravená, nefunkčné zariadenia nahradili novými. Vymenené boli aj tri vonkajšie tobogany, ktoré sú na rozdiel od tých predchádzajúcich plne uzavreté a dlhšie. Vonku pribudol takzvaný spray park. „Je určený pre deti vo veku od troch do osem rokov. Jeho súčasťou je šmýkačka a rôzne vodné prvky,“ priblížil Zoltán Szelle, konateľ mestskej spoločnosti, ktorá prevádzkuje Galandiu. V budúcnosti sa uvažuje aj o vytvorení ubytovacích kapacít.