Bodka za hororom v Rudne. Ľudia postihnutí povodňou konečne dostanú od štátu peniaze

Hororové zábery valiacej sa vody, ktorá si razila cestu celou dedinou, obleteli v máji celé Slovensko. Živel strhával autá a cez záhrady či dvory sa rútil do domov. Mnohým zničil takmer všetko, čo doma mali. Ľudia si potom svojpomocne opravovali aspoň to najnutnejšie, no často museli siahnuť hlboko do svojich úspor alebo sa zadlžili. Na finančnú pomoc od štátu čakali sedem mesiacov a teraz, tesne pred Vianocami, sa jej konečne dočkajú.

Starosta Rudna nad Hronom Marián Šurjanský potvrdil, že jednorazovú výpomoc vo výške viac ako 250-tisíc eur má dostať obec na svoj účet ešte pred sviatkami. Peniaze budú vyplatené z ministerstva vnútra.

„Prerozdelíme to podľa toho, ako si ľudia nahlásili škodu. Tá musela byť potvrdená verifikačnou komisiou, ktorá zhodnotila, či to zodpovedá realite. Následne, podľa čestných prehlásení, budú určité sumy posielané ľuďom na účty,“ vysvetlil starosta.

Objasnil, že podľa zákona o civilnej ochrane sú uprednostňované sociálne vylúčené skupiny. Do takých patria napríklad matky samoživiteľky, obyvatelia v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí či poberatelia starobného dôchodku. Počet tých, ktorí v Rudne dostanú už čoskoro na účet finančnú čiastku, je viac ako štyridsať.

„Dokopy je to 43 položiek. Ide o rôzne sumy. Niekto mal škodu v hodnote 20-tisíc eur, iný len bagateľ,“ ozrejmil starosta. Celkovo je však v obci postihnutých 73 domácností, takže zvyšných tridsať sa do zoznamu odškodnených aktuálne nedostalo. „No a šesť žiadostí bolo vyradených hneď, lebo išlo o podnikateľov alebo mali škody len na hnuteľnom majetku, čiže na autách,“ povedal Šurjanský.

VIDEO: Pretrhnutie hrádze v Rudne. (máj 2021)

Bez topánok

Medzi najviac poškodených, pre ktorých je finančný príspevok radostnou predvianočnou správou, patrí dôchodkyňa Iveta Suchanová. „Voda nám vyvalila vchodové dvere a dostala sa do celého domu. Vedrom som ju vylievala cez okná, no znivočilo nám to všetko – nábytok, gamatky, koberce, podlahy a zatopilo pivnicu. Trvalo celé dni, kým sme z domu vypratali bahno a poumývali, čo sa dalo,“ spomína najhoršie dni vo svojom živote.

„Zničené sme mali aj nástroje v záhrade, sedenie v altánku, všetko oblečenie, periny, topánky. Museli sme to povyhadzovať. Na druhý deň, keď sme s manželom išli do obchodu, sme si nemali čo obuť,“ priblížila. Urobili len najnutnejšie opravy, lebo peňazí nazvyš nemali. „Konečne sme sa dočkali a môžeme pokračovať,“ doplnila.

Teší sa aj vdova Elena Šrámelová, ktorá na osudnú povodeň spomína s hrôzou. „Stále som sa z toho nespamätala. Psychicky sa bojím každého dažďa a búrky,“ tvrdí. „Vtedy som bola doma sama a vytlačilo mi dvere. Ledva sa mi podarilo uniknúť na vyššie poschodie. O dom nižšie umrel človek a som presvedčená, že keby som nezachovala duchaprítomnosť, možno by som tak dopadla aj ja. Veď tá voda bola veľmi vysoko,“ pripomenula.

Keď človek príde skoro o všetko, je to podľa Šrámelovej ako nočná mora. Zostalo jej len to, čo práve mala na sebe. „Kto nezažil, nepochopí,“ hovorí. Voda jej zaliala dom do výšky meter štyridsať. „Nánosy, skaly a bahno sme vypratávali dlho. Čo sme vedeli, opravili sme holými rukami a na niečo sme si museli požičať,“ pokračovala.

S prichádzajúcou zimou to vraj nevyzeralo dobre, lebo došlo aj k poškodeniu vykurovacích telies. „Nebolo to ľahké, takže vďaka Bohu za peniaze, ktoré nám teraz pomôžu. Mohlo to prísť ale oveľa skôr,“ mieni.

VIDEO: Budaj viní obec Rudno za stav hráze: Mali ich pokutovať. (máj 2021)

Príde aj ďalšia pomoc

Niektorí miestni poukazujú na to, že uprednostňovanie je diskriminačné. Zdôvodňujú to tým, že dôchodca žijúci sám má rovnakú škodu ako vedľa pracujúca rodina s deťmi na internátoch, pričom príjem na osobu je možno porovnateľný. Starosta však situáciu upokojuje.

„Úrad vlády oznámil, že škody spôsobené na majetku aktívne pracujúcich, čiže ekonomicky činných ľudí, odškodní z rezervy premiéra. Zhruba 117-tisíc eur by nám malo prísť v budúcom roku,“ povedal. V ktorom konkrétnom mesiaci, však zatiaľ nevie.

Šurjanský pripomenul, že škody mali aj na obecnom majetku. Na tie už v septembri dostali 200-tisíc eur, tiež z rezervy premiéra. Tieto peniaze pôjdu na opravu mostných konštrukcií, zábradlia či asfaltových krytov. Už majú projekt a chystajú verejné obstarávanie.

„Je veľmi ťažké povedať celkovú výšku škody na súkromnom aj verejnom majetku, lebo ceny materiálov, len za ostatný rok, raketovo stúpli. Náš prvý nástrel bol 900-tisíc eur, no obstarávacia cena majetku bola v čase, keď sme ho nadobudli, podstatne nižšia. Súčasné opravy budú teda nákladnejšie,“ dodal Šurjanský.