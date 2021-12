Krupinčanka má pred domom kráter. Na vine je sused

Do nepríjemného rána sa pani Zuzana prebrala pred pár dňami. „Sused mi prišiel búchať na dvere so slovami, aby som nevychádzala von, lebo mám prepadnutý dvor. Zvykla tam parkovať ďalšia suseda, ktorá tam práve uviazla s kolesom,“ hovorí.

Najskôr si mysleli, že ide len o kúsok prepadnutej zeminy, no keď hasiči odtiaľ vytiahli zakliesnené auto, naskytol sa im pohľad na veľký otvor. „Videli sme v ňom lopaty, baterky, prázdne plechovky,“ priblížila Lehotská.

VIDEO: Prepadnutý dvor pani Zuzany.

Sused pod zemou

Už predtým vraj nejaký čas zvykla počuť, keď sa nachádzala v kúpeľni alebo v komore, zvuky pripomínajúce kopanie. Teraz sa dozvedela, že sused z druhej strany pod ňou čistil podzemné priestory, ktoré sú napojené na jeho dom. „Robiť to spôsobom, že z dvojmetrovej chodby je zrazu päťmetrová, je ale čudné,“ mieni Lehotská. „Kopáč“ sa jej síce prišiel ospravedlniť, no to jej vraj teraz nepomôže.

„Žiaľ, nič sa zatiaľ nerieši, len sa to stále zväčšuje. Zem sa pomaly zosúva a v porovnaní s tým prvým dňom je to teraz v oveľa horšom stave. Každé ráno kontrolujem, ako to narástlo a či mi na stenách v dome nepribudli ďalšie pukliny,“ pokračovala Lehotská s tým, že nevie, čo môže čakať. „Čo ak sa mi tá podkopaná časť celá zvalí? Niektorí ma upokojovali, že dom sa mi nezrúti, no to sa ľahko povie,“ dodala znepokojene.

Pod Zuzanin dom sa podkopal krupinský gynekológ Igor Bornay, ktorého sme zastihli v jeho ordinácii. „Len som si čistil svoje pivnice, to je všetko,“ reagoval. Keď sme sa ho opýtali, či môže niečo také vlastniť pod cudzími pozemkami, odvetil že áno. „Problém je, že to nie je zmapované,“ poznamenal.

Dodal, že v Krupine je viacero miest, kde došlo k podobným udalostiam, takže toto nie je žiadnym prekvapením. Viac sa s nami rozprávať odmietol, lebo je to vraj komplikovaná téma, na ktorú by sme potrebovali minimálne hodinový rozhovor.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Krupina, diera, kráter Náradie po kopáčoch je stále v jame.

Zeminu vynášali vo vakoch

Krupinský primátor Radoslav Vazan objasnil, že pod mestom sa nachádzajú historické chodby. Kedysi tam totiž žilo veľa Sasov, ktorí tam kopali a hľadali vzácne kovy. Ľudia ich neskôr využívali ako pivnice, čomu „nahrávalo“ aj vhodné tufové podložie. Mnohí si tieto priestory zachovali pri svojich rodinných domoch na uskladňovanie zemiakov, zeleniny či ovocia. V období tureckých nájazdov, aj počas svetových vojen, sa v nich tamojšie obyvateľstvo schovávalo.

„Tie pivnice patria ku Krupine celé generácie, no pán doktor to začal otvárať a hĺbiť. Keď niečo čistím, pozbieram kamene, ktoré spadnú z klenby, ale nekopem,“ hovorí primátor. Podčiarkol, že pod cudzím pozemkom určite nemôže byť lekárova pivnica. Okrem toho je to v pamiatkovej zóne.

„V minulosti už bol riešený pamiatkovým úradom, takisto políciou. Napriek tomu doktor pokračuje v činnosti, ktorá nie je v súlade so zákonom,“ vraví Vazan. Netuší, prečo sa lekár tejto aktivite venuje. „Pre mňa je to záhada. To, že tam niečo čistí, znie až neuveriteľne. Veď tam sa rok po nociach kopalo. Zeminu odtiaľ vynášali vo vakoch a odvážali nákladiakom,“ povedal.

Vazan pokračoval, že vo veci vypracovania posudku oslovili statika. Komunikujú tiež s políciou a štátnou stavebnou inšpekciou. „Určite by mal byť privolaný aj znalec v oblasti banskej geológie,“ mieni.

Miesto činu

Doteraz s jamou podľa primátora nič nerobili, lebo ide o miesto činu. „Polícia to má zadokumentovať, no kým nemajú príkaz na prehliadku, nemôžu s tým začať. Dúfam, že sa v tejto veci koná, aby sa mohli realizovať kroky k náprave,“ poznamenal. Predstavuje si to tak, že by mohlo dôjsť k nejakému súdnemu príkazu, aby ten, čo to spôsobil, narušené podzemie nejako vystužil. Samozrejme, na svoje náklady.

Vazan upozornil, že škoda vznikla aj mestu a stabilizácia jamy bude drahá. Vyčísliť to momentálne nevedia, no určite si chcú uplatniť náhradu. „Zničená je aj dlažba v uličke Hajdúsky rad, popod ktorú vedie prekopaná chodba k domu pani Lehotskej. To nádvorie s prepadliskom je tiež na našom pozemku. Zatiaľ sme to zabezpečili zátarasami, páskami a jamu prekryli doskou,“ vysvetlil.

Podľa neho sa jama nebude zväčšovať až pod dotknutý dom. „Je tam dosť hrubá vrstva zeminy a vytvoril sa tam taký korpus. Ale samozrejme nevieme, čo to bude robiť ďalej,“ uviedol.

Primátor nesúhlasí s tvrdením, že v Krupine sa vyskytujú viaceré podobné prepadliská. Spomenul len jediný prípad, ktorý sa udial v roku 2013. „Pri mestskom úrade vzniklo prepadlisko, ktorého zastabilizovanie nás stálo 50-tisíc eur. Celé to spôsobila porucha kanalizácie, ktorá to podmyla. To je však rozdiel, lebo aktuálna jama vznikla činnosťou toho pána,“ pripomenul.

Dodal, že pani Lehotskej určite treba čo najskôr pomôcť a on v rámci možností bude proces, ktorý má viesť k náprave, súriť.

Polícia poskytla k prípadu len stručnú informáciu. „Situáciu preverujeme a vyhodnocujeme. Zatiaľ nepadlo žiadne obvinenie,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.