Darček pre Horehroncov: V starej zvonici vznikajú unikátne atrakcie

Mestskú vežu, známu tiež ako zvonicu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, postavili v metropole Horehronia v roku 1830. Dodnes sú v nej tri staré zvony, ktoré bolo ešte donedávna počuť každú hodinu. Teraz však majú krátku pauzu. Dôvodom je komplexná obnova stavby, ktorá patrí k dominantám centra Brezna. Nová strecha a fasáda sú hotové, teraz už robotníci pracujú v interiéri.

VIDEO: Mestská veža v Brezne.

Svedectvo o tragédii

Primátor Tomáš Abel vysvetlil, že historickú budovu ešte čaká vyspravenie vnútorných stien, inštalácia vody, kanalizácie, elektriny a úprava piatich podlaží. „Naposledy sa to opravovalo niekedy v deväťdesiatych rokoch. Vlastne vtedy došlo len k vymaľovaniu fasády. Napríklad krov, ktorý sme teraz menili, naposledy rekonštruovali v roku 1904,“ povedal primátor. Pokračoval, že aktuálne tam našli časovú schránku, ktorá ukrývala záznam o tragickej udalosti z tých čias.

„Počas stavebných prác na streche nešťastne spadol a zabil sa jeden z pomocníkov,“ prezradil Abel obsah odkazu, ktorý tam zanechali predkovia. Pre podobný krok sa rozhodlo aj súčasné vedenie mesta. „Tiež sme do strechy zabudovali schránku s posolstvom našej doby. O čo konkrétne ide, zostane tajomstvom – nech sú budúci nálezcovia prekvapení rovnako ako my,“ poznamenal s úsmevom.

Hoci veža dlho nebola ľuďom prístupná, po obnove má slúžiť verejnosti. Jednotlivé podlažia zatraktívnia – na prvom a druhom vytvoria informačné centrum, z tretieho vznikne múzeum s izbou Milana Rastislava Štefánika. Z jej okna môžu turisti vidieť generálovu sochu, ktorá je najstaršou plastikou nášho velikána a stojí na breznianskom námestí nesúcom jeho meno.

Prekvapenie: Zvonárov byt

Na štvrtom podlaží plánuje samospráva otvoriť malú kaviareň. „Sedieť sa tam bude v klenbách s výhľadom na centrum,“ hovorí primátor. Priblížil, že prevádzka tohto podniku zostane v ich rukách.

Prehliadky turistov v objekte však bude mať pod palcom Banskobystrický samosprávny kraj. Ich sprievodca pritom ukáže záujemcom aj ďalšie pútavé miesto vo veži, ktoré sa nachádza na piatom podlaží. Je ním pôvodný byt zvonára, ktorý je na samom vrchu, teda hneď pod strechou. Zariadia ho dobovo podľa toho, ako vyzeral kedysi.

„Slúžil na bývanie zvonárovi a jeho rodine. Posledný odtiaľ odišiel niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia,“ objasnil Abel. Niektorí pamätníci vraj dodnes spomínajú, že zvonár každú hodinu rozhýbal tamojšie zvony ručne. V ostatnom období to už ale fungovalo modernejšie – nastavili ich elektronicky.

Projekt obnovy zvonice, do ktorého investovalo Brezno 500-tisíc eur z vlastnej kasy a ďalších 200-tisíc prispela Banskobystrická župa, by mal byť dokončený v máji. „Predpokladáme ale, že to môže byť aj skôr. Možno v apríli,“ doplnil primátor s tým, že práce, ktoré vykonáva nitrianska firma, napredujú rýchlo.

Brezno postupne opeknieva

Mnohí Brezňania si pochvaľujú, ako ich mesto napreduje a opeknieva. Na rekonštrukciu momentálne čaká aj legendárny hotel Ďumbier.

Pozoruhodná je ale tiež oprava, ktorú už majú za sebou – úplne nový šat nedávno dostala hrobka zemianskej rodiny Lehotských, ktorej hrozilo rozpadnutie. Postavili ju v neorenesančnom slohu v roku 1860. Umiestnená je v starom cintoríne a keďže ju vidieť z rôznych častí mesta, zlepšilo to jeho celkový vzhľad.

Budúci rok plánujú hrobku, v ktorej ležia pozostatky deviatich členov spomínanej rodiny, aj nasvietiť. Dojem z nej to ešte umocní. Do tejto obnovy investovalo mesto, z vlastných zdrojov, viac ako 100-tisíc eur. Ďalších 60-tisíc získala samospráva od ministerstva kultúry z programu Obnova kultúrnych pamiatok.