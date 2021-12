Lengvarský otváral nové oddelenia na východe

Centrum v hodnote 1,9 milióna eur uhradilo v niekoľkých etapách ministerstvo zdravotníctva. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), ktorý spolu s riaditeľom nemocnice Ľubomírom Šarníkom a primárom urológie Ivanom Minčíkom prestrihli pásku.

Podľa primára oddelenia urológie je to výnimočné pracovisko hlavne tým, že má komplexnú štruktúru. Keďže sa celé nachádza na 7. poschodí nemocnice, lekári vedia komplexne liečiť pri jednej hospitalizácii na jednom pracovisku a nemusia pacientov posielať nikde inde. „Na prístrojoch dokážeme moderne riešiť trebárs ochorenie močových ciest spojené s tvorbou kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili klasicky otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie a vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, močovodoch a močovom mechúre. A to nielen u dospelých pacientov, ale máme vybavenie aj na miniinvazívny endoskopický prístup u maličkých detí,“ opísal liečbu Minčík, ktorý je aj predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Na oddelení teda vedia operovať aj dolné močové cesty, nádory močového mechúra v počiatočných štádiách či riešiť benígne zväčšenie prostaty, kde sa zavedením nového prístupu má skrátiť čas hospitalizácie pacienta zo 14 dní na dva dni. Dôležitou oblasťou, ktorou sa zaoberajú, je aj včasná diagnostika rakoviny prostaty. Nemocnica má aktuálne k dispozícii modernú diagnostiku na urologické vyšetrenia, ktoré vedia nájsť rakovinové ložiská. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Šarník, takouto prevenciou vedia ušetriť veľa peňazí. „Je rozdiel medzi tým, keď včas odhalíme prípad a keď ho potom musíme liečiť, čo stojí aj 300-tisíc eur. Tie náklady v začiatkoch sú oproti tomu zanedbateľné,“ skonštatoval riaditeľ a dodal, že hoci múry a budovy nemocnice sú staré, skrýva sa za nimi špičkové pracovisko.

„Ďakujem celému personálu tejto nemocnice za vykonávanú prácu počas covidu a za to, že tu stále funguje aj biela medicína na vysokej úrovni," povedal Lengvarský. „Pracovisko je špičkou na Slovensku, porovnateľné so svetovými parametrami. Budem veľmi nápomocný, čo sa týka dovybavenia pracoviska, prípadne zavádzania modernejších metód a súčasne aj zavádzania preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby sa pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, dostali k nej skôr, aby sme im mohli čím skôr pomôcť," uviedol minister zdravotníctva.

„Pre pacientov sú možnosti tohto pracoviska úžasné. Bol by som veľmi rád, ak by tieto možnosti dostávali už aj študenti lekárskej fakulty, a aj v postgraduálnom štúdiu to mali možnosť vidieť budúci urológia, ktorí budú vykonávať prax práve v týchto nemocniciach. Čím skôr títo študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia bude ich vôľa zostať na Slovensku,“ podotkol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Daniel Pella, ktorý sa tiež zúčastnil na slávnostnom otvorení. Minister V. Lengvarský uviedol, že by nové centrum mohlo byť aj výučbovým pracoviskom pre študentov medicíny. „Verím, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč."

Riaditeľ nemocnice neskôr na brífingu informoval, že počet pacientov hospitalizovaných v prešovskej nemocnici klesol. „Situácia sa zlepšuje zo dňa na deň. Obsadených máme 91 lôžok z 250. Pred niekoľkými týždňami bola ich kapacita naplnená takmer na sto percent. Hospitalizovaných sme mali 230 až 240 pacientov. Štyria pacienti sú momentálne na umelej pľúcnej ventilácii. Vo vakcinačnom centre sme do dnešného dňa podali vyše 130-tisíc dávok vakcíny," konštatoval riaditeľ.

Ak v nejakom regióne dôjde k prekročeniu kapacít v nemocničných zariadeniach, minister uviedol, že sa tam vytvoria záložné nemocnice. Kde presne budú, však nekonkretizoval. „Tak ako som uviedol v Bratislave, mohli by byť na futbalovom štadióne či v hale na výstavisku Incheba. Ale to boli len príklady," povedal. Zároveň uviedol, že tesne pred sviatkami podpisoval zmluvu s výrobcom a distribútorom lieku Lagevrio na ochorenie COVID-19. „V týchto dňoch by už tento liek mal byť v lekárňach. Ďalší liek Paxlovid, ktorý je ešte účinnejší, bude na predpis začiatkom januára."

Po Prešove smeroval minister zdravotníctva do nemocnice v Levoči, kde otvoril nové urgentné oddelenie. „Mal som tam dlhodobé pozvanie. Čo sa týka reprofilizácie tejto nemocnice, je to predčasná otázka, na ktorú momentálne neviem odpovedať. Nemocnice budú podliehať nejakému sledovaniu, potom sa odborné komisie vyjadria a k rozhodnutiu dôjde koncom budúceho roka. Určite sa však opýtam vedenia nemocnice aj lekárov na ich vízie a predstavy,“ spresnil V. Lengvarský.

Peniaze by mali byť pre všetkých

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) potvrdil, že odmeny pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 350 eur v hrubom by sa mali vyplatiť aj tým, ktorí sa nestihli zaregistrovať. Aj podľa ministra bol termín na registráciu krátky (od 20. do 22. decembra do 22. hodiny – pozn. red.).

„Pokiaľ budem mať informácie o tom, že to veľká časť ľudí nestihla, budeme to riešiť. Asi budeme musieť zmeniť aj uznesenie vlády. Tiež som vydal pokyn na vytvorenie zoznamu vodičov sanitiek, ktorí nemajú zdravotnícke vzdelanie. Chceme sa dohodnúť s dopravnými zdravotnými službami na financiách, ktoré by sa mohli vyplatiť práve tým vodičom, ktorí nespĺňajú podmienku zdravotníckeho vzdelania," dodal.