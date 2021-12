Požiar v Osadnom má ďalšie tragické následky

O život prišiel počas vianočných sviatkov aj riaditeľ zariadenia Ján Šrenkel.

Priamo pri požiari zomrel 40-ročný klient, ôsmi ľudia sa zranili ťažko a jeden ľahko. Aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných päť klientov na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Jednému z nich sa zlepšil zdravotný stav natoľko, že mal byť prevezený z vranovskej nemocnice do nemocnice v Snine. Do domáceho liečenia už bola prepustená aj zamestnankyňa zariadenia, ktorá bola po požiari hospitalizovaná s popáleninami. Štyria klienti následkom udalostí prišli o život.

„Nečakanú smrť riaditeľa Jána Šrenkela považujeme za tragickú udalosť. Prišli sme o veľmi schopného manažéra po ľudskej aj profesionálnej stránke, ktorý bol jedným z najpríkladnejších riaditeľov našich sociálnych zariadení,“ reagoval Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom centra. Po tejto udalosti bola podľa hovorkyne kraja Lei Heilovej poskytnutá odborná psychologická pomoc aj klientom zariadenia. Okolnosti úmrtia riaditeľa zariadenia sú nateraz predmetom vyšetrovania.

Život v zariadení sa dostáva pomaly do normálu. „Klienti boli presunutí do voľných izieb, objekt je obývateľný a je zabezpečený riadny chod zariadenia. V týchto dňoch sa začne s renováciou poškodených miestností. Veríme, že sa nám ich podarí zrekonštruovať do konca januára,“ vysvetľuje hovorkyňa a dodáva, že aktuálne v zariadení neevidujú žiadne pozitívne prípady na Covid-19 ani u klientov, ani u zamestnancov.