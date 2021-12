Košická nemocnica po rokoch vyplatila odmeny. Pätine sa neušlo

Časť zamestnancov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach bola po decembrovej výplate sklamaná. Jednoducho na odmeny nemali nárok.

Približne 80 percent zamestnancov košickej univerzitnej nemocnice sa potešilo, keď im na účet k mzde prišlo viac peňazí, ako očakávali. Nemocnica im po dlhých rokoch vyplatila koncoročné odmeny. Zvyšných 20 percent však zostalo sklamaných. Jedinou podmienkou na vyplatenie odmien bolo totiž vymeškanie maximálne 30 dní z práce počas celého roka.

Na problém upozornil ako prvý Denník N, ktorému sa ozvala nespokojná zamestnankyňa nemocnice s tým, že v tejto situácii bola ako matka dlhšie ako 30 dní na OČR (ošetrenie člena rodiny), keďže školy boli v tomto roku dlhšie zatvorené a ona inú možnosť nemala. Tiež bola niekoľko dní pre problémy s chrbticou práceneschopná.

Denník Pravda oslovil tiež viacerých zdravotníckych pracovníkov. „Až som neverila vlastným očiam. V nemocnici robím už dvanásť rokov a odmeny sme nikdy nemali. Je jedno, koľko som dostala, hoci by to bolo len pár eur, ale fakt ma to potešilo,“ povedala jedna z oslovených zdravotných sestier. Tá tiež uviedla, že na jej pracovisku dostali odmenu všetci.

V košickej univerzitnej nemocnici je viac ako 3 500 zamestnancov. Podmienku zamestnávateľa teda nesplnilo zhruba 700 z nich. „Vianočné odmeny boli za obetavosť zamestnancov počas pandemického roku 2021. Odmena mala prísne kritériá, dôraz bol kladený na lojálneho zamestnanca voči organizácii, jeho pracovný úväzok a na dĺžku odpracovaného obdobia v roku 2021,“ vysvetlila hovorkyňa nemocnice Monika Krišková. K iným podrobnostiam sa však nemocnica odmietla vyjadriť.

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský veľmi pozitívne prijal správu o vyplácaní odmien v Košiciach. „V prvom rade treba oceniť, že sa vedenie nemocnice ku koncoročným odmenám odhodlalo, pretože to nie je bežné. Štandardné je to možno pre zamestnancov väčších podnikov, ale pre nás zdravotníkov to nie je bežná vec. Čo sa však týka podmienky, myslím si, že v tejto pandémii veľa ľudí bolo nútených zostať doma na PN. Zdravotníci sú však skupina ľudí, ktorým nebolo hradené nemocenské v takej výške ako vojakom alebo policajtom. To dodnes nie je doriešené. Ďalšia veľká časť zdravotníckych pracovníkov musela ostať doma kvôli zatvoreným školám, keďže nemali inú možnosť, ako s deťmi ostať doma. Žiaľ, táto výnimka v odmeňovaní na to nepamätá. Ak by sa to však podarilo riaditeľovi a vedeniu nemocnice vyriešiť, určite by to bolo prospešné. Keďže v Košiciach má LOZ pobočku, ktorú zastupuje Peter Zimmermann, určite sa v tejto veci stretne s generálnym riaditeľom nemocnice Jánom Slávikom," povedal Visolajský.

O tom, či sa vyplácali koncoročné odmeny aj v iných nemocniciach, Visolajský nemá informácie. „Nemám to nejako extra zistené, ale v tých nemocniciach, kde máme zastúpenie, takéto odmeny nie sú. Myslím si však, že aj nemocnica v Nitre dávala nejaké odmeny, ale určite tam nebola takáto podmienka,“ dodal lekár na záver.