V Zborove sa vybrežil Biely potok, starosta má obavy

Kvôli náhlemu otepleniu a rýchlemu topeniu sa snehu stúpli hladiny viacerých vodných tokov v obci. Kritická situácia však nastala v miestnej osade.

Od rána prebiehali v obci preventívne aj zabezpečovacie práce, rovnako aj odstraňovanie následkov povodne. Starosta na sociálnej sieti vyzval všetkých Zborovčanov, aby vo zvýšenej miere dbali o svoju bezpečnosť a nevystavovali sa zbytočnému riziku.

„Situácia je momentálne (nedeľa 14.00 h – pozn. red.) stabilizovaná. Vybrežil sa Biely potok, ktorý prechádza cez osadu. Upchal sa tam jeden priepust, cez ktorý preteká voda pod miestnou komunikáciou. Museli sme ho prekopať a uvoľniť. Na pomoc nám prišli aj naši dobrovoľní hasiči. Podarilo sa to, voda odtiekla a od 12. hodiny som stupeň povodňovej aktivity mohol o jeden znížiť. Zajtra budeme v prácach pokračovať," povedal pre Pravdu starosta obce, ktorý dúfa, že sa nejako veľmi nerozprší. „Ak by intenzívne dva či tri dni pršalo do tohto podkladu, mohla by sa situácia opäť zhoršiť,“ skonštatoval na záver.