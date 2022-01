Na Liptove vyrastie nová dominanta, dvadsaťmetrová veža

VIZUALIZÁCIA Simple Code, Five by Five

Foto: VIZUALIZÁCIA Simple Code, Five by Five

Lokalita Háj-Nicovô, ktorá je zaradená medzi chránené areály, je jedným z najkrajších vyhliadkových miest Liptova. Krásne odtiaľ vidieť okolité hory aj hladinu vodnej nádrže Liptovská Mara. Nachádza sa tam tiež vojenský cintorín, ktorý je od roku 1963 kultúrnou pamiatkou. Je najväčším pohrebiskom československých vojakov na Slovensku, ktorí padli počas druhej svetovej vojny na území okresov Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Ružomberka a Dolného Kubína.

Mikulášska samospráva vyhlásila architektonickú súťaž na vyhliadkový bod Háj-Nicovô v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov. Výsledky sú už známe. Víťazom sa stal ateliér Simple Code, Five by Five. Celkovo sa hodnotilo osem návrhov. Hlavná architektka mesta Tatiana Bachtíková vysvetlila, že víťazný jednoznačne vyčnieval svojou komplexnosťou a výborne zvládnutým zasadením do prostredia.

„Porotu oslovila jasná ideová koncepcia, snaha aktivovať a zatraktívniť priľahlý les vytvorením určitej trasy. Na tej autori umiestňujú menšie pavilóny s rôznymi možnosťami využitia,“ uviedla Bachtíková. Pripomenula, že verejnosť v horskom prostredí nie vždy akceptuje vyhliadkové veže. „Preto pozitívne hodnotíme aj dôkladné rozmýšľanie nad situovaním veže, aby svojou výškou nepôsobila príliš dominantne či rušivo pri pohľadoch z diaľky,“ podčiarkla. Hodnotiaca komisia podľa nej ocenila tiež citlivý prístup vnímať vo voľbe svetlých a perforovaných materiálov, vďaka ktorým veža nevyčnieva, no zároveň spĺňa technické, bezpečnostné a estetické požiadavky.

Novinke zo štyroch prvkov bude teda v časti Háj-Nicovô dominovať oceľová veža s maximálnou výškou dvadsať metrov. Vznikne tiež priestor pre pohľady do korún stromov, miesto s panoramatickým výhľadom do lesa a plošina na oddych. Aby to splnilo cieľ nenarúšať prírodné prostredie, všetko zostane priehľadné. Pôjde tak o estetické a zároveň funkčné doplnenie tejto lokality.

Mestská architektka pokračovala, že séria štyroch objektov ponúkne ľuďom iný priestorový a emočný zážitok. Najvýraznejšia bude veža, no do detailov sú premyslené aj ostatné časti. Zopakovala, že takzvaný tubus ponúkne pohľad do korún stromov a pavilón bude miestom odpočinku s otvoreným panoramatickým pohľadom do okolitého lesa. „Štvrtý objekt, takzvané plató, zohľadní zase ticho blízkosti pietneho miesta,“ priblížila Bachtíková.

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zdôraznil, že jednou z podmienok súťaže bolo, aby spracovateľ využil v architektonickom návrhu kamene, ktoré boli použité ako obruby hrobových miest na vojenskom cintoríne. „Keď sa rekonštruoval, kamene demontovali,“ podotkol primátor. Dôležitým kritériom pri hodnotení bola podľa neho nielen samotná kvalita návrhu, ale aj ekonomická výhodnosť víťazného riešenia.

Peniaze na samotnú súťaž a projektovú štúdiu boli hradené z rozpočtu organizácie Región Liptov. Všetko smeruje k tomu, že výstavba prvej etapy diela by sa mala začať ešte tento rok. Z rozpočtu mesta na ňu plánujú vyčleniť 70-tisíc eur.